Mùa này ăn tôm sông rang hẹ đúng là "đỉnh của chóp", thêm một mẹo nhỏ xíu này vỏ tôm giòn tan, ngọt thịt lại cực tốt cho sức khỏe

Ẩm thực gia đình luôn có sức mạnh chữa lành kỳ diệu, và sức mạnh ấy thường đến từ những nguyên liệu giản dị nhất. Chỉ với mớ tôm sông tươi rói nhảy tanh tách ngoài chợ sớm, kết hợp cùng nắm lá hẹ xanh mướt mọc bờ rào cũng đủ làm nên một món ăn tốn cơm kinh khủng. Tôm sông loại nhỏ xíu nhưng mang trong mình trọn vẹn vị ngọt nguyên bản của tự nhiên, vỏ mỏng tanh, khi đem rang cùng hẹ không chỉ kích thích vị giác tột độ mà còn là bài thuốc dân gian tuyệt vời giúp giải cảm, ấm bụng, tốt cho tiêu hóa trong những ngày giao mùa.

Tuy nhiên, rang tôm làm sao để vỏ ngoài giòn tan nhai được cả đầu, bên trong thịt vẫn mọng nước ngọt ngào, và đặc biệt là tôm không bị ngậm đầy dầu mỡ béo ngấy thì lại cần một chút sự tinh tế của người giữ lửa căn bếp. Cùng xắn tay áo lên và biến tấu món tôm sông rang hẹ quen thuộc thành phiên bản hoàn hảo nhất khiến ai nếm thử cũng phải gật gù xuýt xoa nhé.

Khâu sơ chế tỉ mẩn: Linh hồn của đĩa tôm rang "chuẩn bài"

Muốn món tôm rang ngon, nguyên tắc bất di bất dịch là phải chọn mua được những mớ tôm sông nhỏ thật tươi, tôm phải còn bơi khỏe, nhảy "tanh tách" trong rổ. Nguyên liệu của chúng ta cực kỳ tối giản, chỉ có tôm sông và một nắm lá hẹ tươi, thêm chút gừng tỏi là đủ. Khi mua tôm về, bạn đừng vội vàng cho ngay vào chảo.

Hãy chịu khó dành chút thời gian tỉa bớt phần râu tôm, cắt bỏ bớt chân và cái đuôi nhọn. Nhờ bước làm tỉ mỉ này, khi ăn chúng ta có thể thoải mái nhai cả con tôm giòn rụm mà không lo phần râu cứng đâm vào miệng hay gây hóc cho trẻ nhỏ. Rửa tôm nhiều lần với nước sạch để trôi hết bùn đất, sau đó bạn đổ ra rổ cho ráo nước.

Và đây là một bước quan trọng không kém: Hãy dùng giấy thấm bếp thấm thật khô phần nước còn thừa bám trên vỏ tôm. Tôm càng khô ráo thì khi rang sẽ càng nhanh giòn và tuyệt đối không bị bắn dầu.

Tuyệt chiêu "áo" bột ngô và chiên hai lửa: Bí mật cho lớp vỏ giòn rụm, tốt cho sức khỏe

Bí quyết cốt lõi để món tôm không chỉ thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe nằm ở chính công đoạn này. Khi tôm đã được thấm khô nước, bạn hãy rắc một lớp mỏng bột ngô lên trên và xóc thật đều tay sao cho từng con tôm đều được phủ một lớp "áo" mỏng nhẹ.

Lớp bột ngô này đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ, giúp tôm giữ lại toàn bộ lượng nước ngọt ngào bên trong thịt, đồng thời ngăn tôm hút quá nhiều dầu mỡ, khiến món ăn giòn ngon rôm rốp mà không hề mang lại cảm giác ngấy.

Tiếp theo, hãy đun nóng chảo với một lượng dầu vừa đủ. Khi dầu bắt đầu sôi lăn tăn, bạn thả tôm vào chiên lửa đầu. Nếu tôm vẫn còn vương chút nước gây bắn dầu, bạn cứ việc đậy hé nắp chảo lại cho an toàn. Đợi đến khi tôm chuyển sang màu vàng ruộm bắt mắt thì nhanh tay vớt ra. Đừng vội tắt bếp, hãy tiếp tục đun cho dầu nóng già lên một chút nữa rồi trút tôm vào chiên nhanh lần thứ hai. Kỹ thuật "chiên hai lửa" này chính là chìa khóa vàng giúp lớp vỏ tôm đạt độ giòn đỉnh cao, nhai rộp rộp cực kỳ đã miệng, rất thích hợp để làm nền cho các món rang muối hay rang hẹ đậm đà.

Đảo tôm xém cạnh cùng lá hẹ: Đánh thức vị giác bằng thứ gia vị mộc mạc

Khi tôm đã đạt độ giòn hoàn hảo, bạn chắt bớt dầu ra, chỉ giữ lại một lớp mỏng láng đáy chảo. Nhanh tay cho gừng và tỏi băm nhuyễn vào phi thơm lừng lên, đến khi tỏi hơi ngả vàng thì trút toàn bộ phần tôm vừa chiên vào đảo đều.

Tiếp đó, cho phần hẹ đã cắt khúc vào chảo, xào thật nhanh tay. Lá hẹ rất nhanh chín, bạn chỉ cần đảo sơ qua để hẹ giữ được màu xanh mướt và độ giòn ngọt tự nhiên. Bây giờ là lúc chúng ta nêm nếm. Với thứ nguyên liệu tôm sông tươi rói ngọt lịm thế này, bạn hãy quên đi những loại gia vị phức tạp.

Chỉ cần một chút xíu muối tinh để làm bật lên độ ngọt, một ít tiêu trắng cay nồng ấm bụng, và điểm xuyết thêm một chút xíu bột ngũ vị hương để tạo tầng hương sâu thẳm. Đảo đều vội vàng thêm vài nhịp là bạn đã có thể trút ra đĩa. Món ăn hoàn thiện tỏa ra mùi thơm nức mũi, lớp vỏ ngoài giòn tan đến mức nhai luôn cả vỏ, nhưng khi cắn sâu vào trong, phần thịt tôm lại mọng nước, mềm mại và ngọt lịm tim.

Vị mặn mà xen lẫn chút cay the nhẹ nhàng của hạt tiêu, quyện cùng hương thơm đặc trưng của lá hẹ tạo nên một bản hòa ca bùng nổ hương vị, gắp một miếng lại muốn gắp thêm miếng thứ hai, ăn với cơm trắng thì quả thực là không còn gì sánh bằng.