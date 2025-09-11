Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”.
Cà tím - Vua của các loại rau, giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch
Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”. Ở một số vùng của Trung Quốc, khi về nhà chồng, cô dâu phải nấu được ít nhất 12 món từ cà tím. Đây được xem như một loại "nhà ở" cho đôi tân lang tân nương.
Món ngon với cà tím
1. Cà tím xào
2. Cà tím nướng
3. Cà tím chiên
4. Cà tím bung
5. Cà tím kho
6. Cà tím nhồi thịt
7. Salad cà tím
8. Cà tím sốt tôm thịt
9. Lươn om cà tím
10. Lẩu mắm
Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'Ăn - 5 giờ trước
Để chọn được những con tôm tươi ngon, chất lượng cho bữa cơm gia đình, mọi người cần ghi nhớ 4 lưu ý dưới đây của người bán hải sản.
Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiệnĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bátĂn - 12 giờ trước
Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!
Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mêĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Hiện quả lựu đang vào mùa ngon nhất, hương vị ngọt thanh, hạt căng mọng và giàu dinh dưỡng. Để chọn lựa được quả lựu thơm ngon, mọng nước và an toàn, mọi người nên biết một số mẹo dưới đây.
Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnhĂn - 1 ngày trước
3 món ăn này đơn giản, dễ làm lại cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!
'Khi nào nên cho giấm vào sườn chua ngọt?': Đầu bếp chỉ cách làm đúng để có vị chua ngọt đậm đà, ăn là mêĂn - 1 ngày trước
Dưới đây, đầu bếp lâu năm sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện đúng. Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo sườn của bạn có vị chua ngọt hoàn hảo cho gia đình thưởng thức nhé.
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bí đỏ là loại quả quen thuộc, giàu dinh dưỡng đang vào mùa ngon nhất. Nhiều người lại mắc sai lầm khi bảo quản bí đỏ sau khi đã cắt, khiến thực phẩm này nhanh hỏng, mất chất và phải bỏ đi rất lãng phí.
Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khenĂn - 2 ngày trước
Món hấp này được chế biến từ 3 loại nguyên liệu cực quen thuộc, cách làm lại đơn giản. Món ăn không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.
Đám giỗ miền Tây 'lên đời' thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờĂn - 2 ngày trước
Một số gia đình ở miền Tây đã biến đám giỗ truyền thống thành bữa tiệc buffet đúng chuẩn "nhà hàng sân vườn", khiến ai nấy vừa trầm trồ vừa thích thú.
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khenĂn - 3 ngày trước
GĐXH – Món bánh này không chỉ ngon mà còn giúp cải thiện thị lực và ổn định huyết áp. Chỉ bằng những nguyên liệu dễ kiếm cùng loại quả mùa thu này, hãy cùng trổ tài vào bếp và chiêu đãi cả nhà.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.