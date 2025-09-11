Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ năm, 15:59 11/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”.

Cà tím - Vua của các loại rau, giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch

Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”. Ở một số vùng của Trung Quốc, khi về nhà chồng, cô dâu phải nấu được ít nhất 12 món từ cà tím. Đây được xem như một loại "nhà ở" cho đôi tân lang tân nương.

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 1.

Ở Việt Nam, cà tím còn được gọi là cà nâu hay cà dê. Cà tím là một loại thảo mộc nóng hàng năm. Thân cao 50 - 150 cm, thường có gai nhỏ. Lá to, phiến lá rộng, mặt dưới có lông. Hoa màu trắng hoặc tím nhạt với nhị màu vàng. Quả mọng đơn, thuôn dài, da bóng, màu tím nhạt đến tím sẫm. Quả dài 15 - 23 cm, đường kính 4 - 5 cm hoặc lớn hơn. Cà tím Nhật Bản và một số giống cà tím phương Đông có xu hướng thuôn dài và vỏ mỏng hơn. Trong các loại cà tím "trang trí", quả vẫn ăn được, nhưng kích thước nhỏ hơn, đôi khi có vỏ màu trắng và hình bầu dục.

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 2.

Như đã ghi nhận trong một nghiên cứu, khi những con thỏ có cholesterol cao được tiêm 10 mL nước ép cà tím mỗi ngày trong bốn tuần, mức cholesterol LDL và chất béo trung tính giảm đáng kể. Đây là hai chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Trong một nghiên cứu khác được thực hiện tại Đại học Y khoa Connecticut, động vật được cho ăn cà tím sống hoặc nướng trong 30 ngày đã cải thiện chức năng thất trái và giảm mức độ nghiêm trọng của nhồi máu cơ tim. Nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa động vật ăn cà tím sống và cà tím nướng, nhưng cho thấy tiềm năng bảo vệ tim mạch của loại rau này.

Món ngon với cà tím

1. Cà tím xào

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 3.

Nếu lựa chọn một món ăn kèm cho bữa cơm gia đình từ trái cà tím thì chắc chắn món cà tím xào là một lựa chọn không thể phù hợp hơn. Khi kết hợp với các nguyên liệu từ thịt, tôm hoặc chế biến chay thì món cà tím xào luôn mang hương vị đặc trưng của cà tím kết hợp với gia vị thơm lừng, cay nhẹ cực kì bắt cơm.

2. Cà tím nướng

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 4.

Cà tím nướng mỡ hành ăn một lần là mê chắc chắn sẽ là một món mà bạn không thể bỏ qua trong thực đơn cà tím. Vị bùi béo, ngọt thơm của cà tím nướng lên kết hợp cùng mỡ hành thơm lừng và nước mắm tỏi dậy mùi, hấp dẫn ngon khó cưỡng. Món ăn sẽ ngon hơn nếu ăn kèm thịt bằm xào mỡ hành.

3. Cà tím chiên

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 5.

Món cà tím chiên giòn rụm đã hoàn thành, bạn có thể chiêu đãi cả nhà ngay với món ăn vặt lạ miệng nhưng vô cùng ngon này. Lớp vỏ ngoài giòn tan cùng miếng cà tím bên trong béo béo, dai dai ăn kèm với chút mỡ hành, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt nữa là thơm ngon hết sẩy!

4. Cà tím bung

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 6.

Cà tím bung đậu thịt là món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon. Thịt kho mềm, cà chua và cà tím chua chua ngọt ngọt cùng với vị béo bùi của đậu hũ, thêm nước dùng đậm vị. Thật khó quên khi đã thưởng thức một lần, ăn rồi chỉ muốn ăn mãi.

5. Cà tím kho

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 7.

Cà tím kho là món ăn vừa đơn giản nhưng lại siêu ngon. Sau khi hoàn thành món ăn vị béo bùi từ cà tím, nước sốt thì đậm đà cùng với vị ngọt tự nhiên từ các loại rau củ khiến món ăn vừa thanh đạm lại thơm ngon. Bạn có thể thưởng thức món này cùng cơm hay bún cũng được nhé.

6. Cà tím nhồi thịt

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 8.

Món cà tím nhồi thịt chiên giòn sốt cay thật hấp dẫn với màu sắc bắt mắt là sự kết hợp giữa hương vị đậm đà, cay nồng của sốt, cà tím mềm, béo cùng với nhân thịt thơm ngon, thấm gia vị. Cắn vào một miếng là khoang miệng tràn ngập hương vị thơm lừng.

7. Salad cà tím

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 9.

Món salad cà tím sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt. Bạn có thể cảm nhận được rõ ràng độ tươi mát của cà chua và cá loại xà lách vẫn còn được giữ lại. Cùng với vị thanh ngọt, đậm đà của cà tím xen lẫn chút của nước sốt trộn chua, ngọt đậm vị. Tất cả tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời cho món ăn.

8. Cà tím sốt tôm thịt

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 10.

Cà tím sốt tôm thịt là một món ăn vô cùng thơm ngon khi có sự kết hợp giữa cà tím nướng béo thơm và sốt tôm thịt đậm đà tạo nên một món ăn tuyệt vời. Món ăn có thể dùng để ăn kèm với cơm hoặc làm món khai vị cũng rất tuyệt vời.

9. Lươn om cà tím

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 11.

Lươn là một thực phẩm cực kì dinh dưỡng và thực đơn cà tím sẽ thật thiếu sót nếu không có loại nguyên liệu này. Món lươn om cà tím với có vị ngọt từ thịt lươn, cà tím béo ngậy cùng vị thơm của riềng, cay nhẹ của ớt và hương thơm của nghệ làm cho món ăn thật hấp dẫn. Ăn món ăn kèm cơm hoặc bún đều tuyệt vời nhé.

10. Lẩu mắm

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 12.

Lẩu mắm là sự kết hợp của nước dùng đậm đà, rau củ ngọt cùng với mắm cá linh hấp dẫn, cá hú thơm ngon khiến ai cũng phải ngất ngây. Đặc biệt, sẽ thật thiếu sót nếu thiếu cà tím mềm, thơm ngất ngây là nét đặc trưng làm tăng thêm sự đậm đà cho món lẩu mắm siêu ngon.

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 13.Loại quả hỗ trợ kiểm soát đường huyết, vừa giúp giữ dáng đẹp da, vừa siêu dinh dưỡng lại dễ dàng chế biến

GĐXH - Lợi ích nổi bật nhất của loại quả này là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất trong lặc lè, đặc biệt là charantin, vicine và polypeptide-p, có tác dụng tương tự như insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Vua của các lọai rau hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chế biến món ngon - Ảnh 14.Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Ăn - 5 giờ trước

Để chọn được những con tôm tươi ngon, chất lượng cho bữa cơm gia đình, mọi người cần ghi nhớ 4 lưu ý dưới đây của người bán hải sản.

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Ăn - 12 giờ trước

Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Hiện quả lựu đang vào mùa ngon nhất, hương vị ngọt thanh, hạt căng mọng và giàu dinh dưỡng. Để chọn lựa được quả lựu thơm ngon, mọng nước và an toàn, mọi người nên biết một số mẹo dưới đây.

Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Ăn - 1 ngày trước

3 món ăn này đơn giản, dễ làm lại cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!

'Khi nào nên cho giấm vào sườn chua ngọt?': Đầu bếp chỉ cách làm đúng để có vị chua ngọt đậm đà, ăn là mê

'Khi nào nên cho giấm vào sườn chua ngọt?': Đầu bếp chỉ cách làm đúng để có vị chua ngọt đậm đà, ăn là mê

Ăn - 1 ngày trước

Dưới đây, đầu bếp lâu năm sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện đúng. Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo sườn của bạn có vị chua ngọt hoàn hảo cho gia đình thưởng thức nhé.

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bí đỏ là loại quả quen thuộc, giàu dinh dưỡng đang vào mùa ngon nhất. Nhiều người lại mắc sai lầm khi bảo quản bí đỏ sau khi đã cắt, khiến thực phẩm này nhanh hỏng, mất chất và phải bỏ đi rất lãng phí.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen

Ăn - 2 ngày trước

Món hấp này được chế biến từ 3 loại nguyên liệu cực quen thuộc, cách làm lại đơn giản. Món ăn không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.

Đám giỗ miền Tây 'lên đời' thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ

Đám giỗ miền Tây 'lên đời' thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ

Ăn - 2 ngày trước

Một số gia đình ở miền Tây đã biến đám giỗ truyền thống thành bữa tiệc buffet đúng chuẩn "nhà hàng sân vườn", khiến ai nấy vừa trầm trồ vừa thích thú.

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH – Món bánh này không chỉ ngon mà còn giúp cải thiện thị lực và ổn định huyết áp. Chỉ bằng những nguyên liệu dễ kiếm cùng loại quả mùa thu này, hãy cùng trổ tài vào bếp và chiêu đãi cả nhà.

Xem nhiều

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn
5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top