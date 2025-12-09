Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể

Cháo lá tía tô

Lá tía tô không chỉ là một loại gia vị phổ biến mà đây còn là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh khác nhau. Ngoài việc dùng để ăn, lá và hạt tía tô đều là những vị thuốc phổ biến trong Đông y.

Lá tía tô vị cay, tính ấm có tác dụng hạ khí, tiêu đờm, chữa ho, sốt, thở gấp, ngực khó chịu. Trước tiên bạn hãy rửa thật sạch lá tía tô, cho một lượng nước vừa phải vào sắc. Đến khi nước cạn còn một nửa thì bỏ bã, lấy nước đó cho gạo đã vo vào, thêm nước và nấu thành cháo đặc.

Đối với trẻ em, ngày cho ăn 1 bát, chia ra làm 2 lần sáng và tối. Tốt nhất là nên cho bé ăn lúc cháo còn nóng sẽ toát mồ hôi nhanh và nhớ tránh gió, dùng khăn lau khô mồ hôi.

Cháo cá chép đậu xanh

Cháo cá chép đậu xanh không chỉ là món ăn bài thuốc truyền thống mà còn là nguồn dinh dưỡng cân bằng, dễ tiêu hóa.

Cá chép chứa nhiều acid béo omega-3 và protein chất lượng cao, có khả năng bồi bổ tỳ vị, dưỡng thận và tăng cường sức khỏe tim mạch, rất tốt cho người lớn tuổi. Món cháo này đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai và người cần bồi bổ sau khi ốm.

Đậu xanh có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc nhưng khi kết hợp với cá chép lại tạo thành món cháo trung hòa, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu do ít vận động trong mùa lạnh.

Mẹo nấu ngon: Nên lọc xương cá, hấp chín, sau đó gỡ thịt và xào thơm với hành/thì là trước khi cho vào cháo.

Cháo cá ám

Cháo cá ám là món ăn cổ của người Hà Nội xưa. Từng nguyên liệu món ăn được bày riêng thể hiện nét ẩm thực tinh tế của người Hà thành: Hạt cháo nở bung như hoa, khi ăn gắp miếng thịt cá trắng ngần mềm ngọt kèm miếng thịt ba chỉ béo ngậy, thêm rau thơm, gừng thái sợi thì bao thơm thảo, tinh tế từ đất trời quyến luyến vị giác.

Cá quả sau khi sơ chế sạch thì luộc để riêng, thịt ba chỉ luộc vừa chín tới. Phần nước luộc thịt, cá lọc lấy ninh cháo. Khi ăn mới nhúng lại cá vào nồi cháo cho nóng rồi nhẹ nhàng bày ra đĩa. Múc phần cháo vào nồi lẩu ở lửa nhỏ hoặc cho vào âu sứ dày để giữ nhiệt.

Cháo trai

Bình dân, rẻ tiền và đơn giản mà nhiều người thích là cháo trai. Trong tiết trời lạnh mà có bát cháo trai sánh mịn, thịt trai thơm ngon đậm vị, quẩy giòn tan, dậy mũi thơm của hành phi, rau răm thì không còn gì bằng.

Trai sau khi ngâm, rửa sạch thì luộc sơ, tách vỏ lấy thịt. Phần nước lọc lấy nấu cháo. Thịt trai bóp bỏ phân, thái miếng vừa ăn xào nhanh trên lửa lớn, nêm nếm gia vị cho thấm.

Khi cháo nhừ múc ra bát chiết yêu, thêm thịt trai, rắc chút ớt bột, hạt tiêu và thêm rau gia vị rồi thưởng thức nóng. Tùy theo khẩu vị, thêm chút ruốc bông (chà bông) để thêm phần phong phú.

Cháo hải sản

Cháo hải sản có vị ngọt, giòn tự nhiên từ tôm mực cộng chút the cay từ ớt, hạt tiêu, rau thơm giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng.

Để nấu cháo ngon cần chọn tôm, mực tươi, khi xào hải sản cần xào nhanh trên lửa lớn để giữ vị ngọt tự nhiên. Tùy theo khẩu vị mà cho các loại nấm thích hợp.

Cháo táo đỏ, bí ngô

Đây là một loại cháo dễ chế biến và có tác dụng rất tốt, có thể trị cảm cho bé yêu của bạn trong mùa đông. Lấy một quả bí ngô, táo đỏ khoảng 500g, đường đỏ 200g. Sau đó rửa sạch bí ngô, táo đỏ và bỏ vào nồi nấu cùng với đường đỏ, đổ nước vừa đủ để nấu thành cháo.

Món cháo này dễ ăn, có tác dụng giúp bé yêu thanh phế, trừ ho hen, chống dị ứng và có thể trị ho lâu ngày ở trẻ. Với món cháo này mỗi ngày bạn cho bé ăn 1 bát.