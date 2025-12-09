Top món cháo nên ăn trong mùa đông để giữ ấm cơ thể
GĐXH - Cháo là món ăn thông dụng trong cuộc sống, dễ chế biến, dễ tiêu hóa, rất phù hợp với trẻ em, người già và người ốm. Tuy nhiên, trong mùa đông việc dùng loại cháo nào cho phù hợp là điều không phải ai cũng biết.
Cháo lá tía tô
Lá tía tô không chỉ là một loại gia vị phổ biến mà đây còn là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh khác nhau. Ngoài việc dùng để ăn, lá và hạt tía tô đều là những vị thuốc phổ biến trong Đông y.
Lá tía tô vị cay, tính ấm có tác dụng hạ khí, tiêu đờm, chữa ho, sốt, thở gấp, ngực khó chịu. Trước tiên bạn hãy rửa thật sạch lá tía tô, cho một lượng nước vừa phải vào sắc. Đến khi nước cạn còn một nửa thì bỏ bã, lấy nước đó cho gạo đã vo vào, thêm nước và nấu thành cháo đặc.
Đối với trẻ em, ngày cho ăn 1 bát, chia ra làm 2 lần sáng và tối. Tốt nhất là nên cho bé ăn lúc cháo còn nóng sẽ toát mồ hôi nhanh và nhớ tránh gió, dùng khăn lau khô mồ hôi.
Cháo cá chép đậu xanh
Cháo cá chép đậu xanh không chỉ là món ăn bài thuốc truyền thống mà còn là nguồn dinh dưỡng cân bằng, dễ tiêu hóa.
Cá chép chứa nhiều acid béo omega-3 và protein chất lượng cao, có khả năng bồi bổ tỳ vị, dưỡng thận và tăng cường sức khỏe tim mạch, rất tốt cho người lớn tuổi. Món cháo này đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai và người cần bồi bổ sau khi ốm.
Đậu xanh có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc nhưng khi kết hợp với cá chép lại tạo thành món cháo trung hòa, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu do ít vận động trong mùa lạnh.
Mẹo nấu ngon: Nên lọc xương cá, hấp chín, sau đó gỡ thịt và xào thơm với hành/thì là trước khi cho vào cháo.
Cháo cá ám
Cháo cá ám là món ăn cổ của người Hà Nội xưa. Từng nguyên liệu món ăn được bày riêng thể hiện nét ẩm thực tinh tế của người Hà thành: Hạt cháo nở bung như hoa, khi ăn gắp miếng thịt cá trắng ngần mềm ngọt kèm miếng thịt ba chỉ béo ngậy, thêm rau thơm, gừng thái sợi thì bao thơm thảo, tinh tế từ đất trời quyến luyến vị giác.
Cá quả sau khi sơ chế sạch thì luộc để riêng, thịt ba chỉ luộc vừa chín tới. Phần nước luộc thịt, cá lọc lấy ninh cháo. Khi ăn mới nhúng lại cá vào nồi cháo cho nóng rồi nhẹ nhàng bày ra đĩa. Múc phần cháo vào nồi lẩu ở lửa nhỏ hoặc cho vào âu sứ dày để giữ nhiệt.
Cháo trai
Bình dân, rẻ tiền và đơn giản mà nhiều người thích là cháo trai. Trong tiết trời lạnh mà có bát cháo trai sánh mịn, thịt trai thơm ngon đậm vị, quẩy giòn tan, dậy mũi thơm của hành phi, rau răm thì không còn gì bằng.
Trai sau khi ngâm, rửa sạch thì luộc sơ, tách vỏ lấy thịt. Phần nước lọc lấy nấu cháo. Thịt trai bóp bỏ phân, thái miếng vừa ăn xào nhanh trên lửa lớn, nêm nếm gia vị cho thấm.
Khi cháo nhừ múc ra bát chiết yêu, thêm thịt trai, rắc chút ớt bột, hạt tiêu và thêm rau gia vị rồi thưởng thức nóng. Tùy theo khẩu vị, thêm chút ruốc bông (chà bông) để thêm phần phong phú.
Cháo hải sản
Cháo hải sản có vị ngọt, giòn tự nhiên từ tôm mực cộng chút the cay từ ớt, hạt tiêu, rau thơm giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng.
Để nấu cháo ngon cần chọn tôm, mực tươi, khi xào hải sản cần xào nhanh trên lửa lớn để giữ vị ngọt tự nhiên. Tùy theo khẩu vị mà cho các loại nấm thích hợp.
Cháo táo đỏ, bí ngô
Đây là một loại cháo dễ chế biến và có tác dụng rất tốt, có thể trị cảm cho bé yêu của bạn trong mùa đông. Lấy một quả bí ngô, táo đỏ khoảng 500g, đường đỏ 200g. Sau đó rửa sạch bí ngô, táo đỏ và bỏ vào nồi nấu cùng với đường đỏ, đổ nước vừa đủ để nấu thành cháo.
Món cháo này dễ ăn, có tác dụng giúp bé yêu thanh phế, trừ ho hen, chống dị ứng và có thể trị ho lâu ngày ở trẻ. Với món cháo này mỗi ngày bạn cho bé ăn 1 bát.
Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông: Nấu 2 món ngon miệng lại giúp nhuận tràng, long đờm và diệt khuẩnĂn - 4 giờ trước
Đây là loại rau không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Hãy cùng khám phá 2 công thức nấu ăn đơn giản và hấp dẫn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể trong mùa đông!
63 bàn tiệc cưới của Tiên Nguyễn gây choáng với toàn món nhà giàuĂn - 15 giờ trước
Giữa không gian xa hoa của một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất TP.HCM, thực đơn đám cưới của Tiên Nguyễn đã khiến quan khách không khỏi choáng ngợp.
Tôi đã giảm cân từ 60kg xuống còn 48kg một cách tình cờ và phát hiện ra một cách ăn uống tuyệt vời để giảm cânĂn - 22 giờ trước
Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng thay đổi thói quen ăn uống hiệu quả hơn nhiều so với việc ăn kiêng khắc nghiệt.
Bị cảm cúm nên kiêng ăn gì? 4 thực phẩm ăn trong thời gian này càng lâu khỏi bệnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus cúm. Vậy người bị cảm cúm kiêng ăn gì?
Một loài vật trong truyền thuyết Việt Nam có thật ngoài đời, nay thành đặc sản đắt đỏĂn - 1 ngày trước
Tưởng chừng chỉ là hình ảnh bước ra từ truyền thuyết, loài vật đặc biệt này lại đang hiện diện ngoài đời thật và gắn với danh xưng "đặc sản kén người thưởng thức".
Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Cà rốt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự kết hợp không đúng cách giữa cà rốt và một số thực phẩm khác có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc thậm chí gây hại cho sức khỏe.
Món hấp mẹ làm đã 'hạ gục' cả nhà tôi bởi không ngờ sự kết hợp 2 nguyên liệu đó lại ngon tuyệt vời thếĂn - 1 ngày trước
Nếu bạn đang muốn thử một món mới cho gia đình, nhất định phải thử sự kết hợp này, tôi đảm bảo bạn sẽ thích hương vị tươi mát và thơm ngon của nó!
Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đôngMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong mùa đông, khi ánh sáng mặt trời hạn chế, việc cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể trở nên khó khăn hơn. Để đảm bảo đủ dưỡng chất này, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D là giải pháp hiệu quả.
Đặc sản 'ăn chơi' vị ngon lạ ở Hưng Yên, khách ở xa có tiền cũng khó muaẨm thực 360 - 2 ngày trước
Thường xuất hiện trong mâm cỗ vào các dịp giỗ chạp, cưới hỏi hay ngày Tết ở Hưng Yên, món đặc sản này không chỉ gây ấn tượng về hình thức mà còn hấp dẫn bởi hương vị lạ miệng, thơm ngon.
Lý do ăn khoai lang vào bữa sáng hại nhiều hơn lợiĂn - 2 ngày trước
Ngoài khoai lang, còn có nhiều thực phẩm quen thuộc khác được các chuyên gia khuyên tránh sử dụng vào bữa sáng.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.