Mua và tiêu thụ vàng từ khai thác trái phép, các chủ tiệm có bị xử lý?

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 9/3, Công an huyện Sìn Hồ tiếp nhận nguồn tin về việc anh Lò Văn H (SN 1993, trú tại bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo) tử vong chưa rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo giao Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương điều tra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 25/2/2024, nạn nhân H đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho nhóm đối tượng nói trên tại khu vực rừng thuộc bản Phiêng Trạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Khoảng 17h ngày 8/3, tại điểm khai thác vàng trái phép, nạn nhân đã bị trượt chân rơi xuống một hang sâu dẫn đến tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra các đối tượng nêu trên lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình nận nhân H số tiền 250 triệu đồng (đã giao trước 150 triệu đồng). Sau đó, cơ quan Công an vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm...

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Các đối tượng gồm: Lò Văn Ương (SN 1975); Lò Văn Lâm (SN 1982); Lò Văn Piếng (SN 1967); Lò Văn Soan (SN 1979); Lò Văn Chựa (SN 1969); Lò Văn Yến (SN 1968) và Cà Văn Hiêng (SN 1983) cùng cư trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.