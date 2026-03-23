Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Quỳ Hợp đã xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế xe bán tải dừng, đỗ phương tiện chắn đường, gây cản trở giao thông được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo VTC News, Công an xã Quỳ Hợp xác định vụ việc đơn giản, không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, hành động đỗ xe anh T gây cản trờ, ùn tắc giao thông nên Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.

Theo thông tin xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào17 giờ 46 phút ngày 20/3/2026 tại khu vực xóm 12, xã Quỳ Hợp. Tại thời điểm này, anh N.X.Đ (SN 1998, trú xã Quỳ Hợp) đi trên xe ô tô từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp xe bán tải mang BKS: 37A-550.00 của anh H.X.T (SN 1984, trú xã Quỳ Hợp) đang đỗ trước nhà.

Lực lượng Công an làm việc với chủ xe bán tải gây cản trở giao thông. Ảnh: CA Nghệ An

Thấy đường hẹp, xe 5 chỗ không thể đi qua nên Đ yêu cầu anh T đánh xe đi chỗ khác. Do bận công việc, T có trao đổi anh Đ chờ hoặc lùi xe lại nhưng anh Đ không đồng ý.

Đến 17 giờ 59 phút, T đánh xe đi và xe của Đ cũng đi qua. Quá trình đó, Đ có quay clip và đăng lên mạng xã hội, tạo nên làn sóng dư luận như hiện nay.

Sau khi làm việc với chủ xe cũng như thực tế xác minh tại hiện trường, Công an xã Quỳ Hợp xác định, tại đoạn đường xóm trên, khoảng cách từ xe 5 chỗ về phía sau là 58m có một ngã tư và có lối ra quốc lộ 48C, phía sau xe Đ thời điểm đó cũng không có phương tiện cản sau.

Tại thời điểm xảy ra sự việc trên, T cũng không có động thái thách thức, chửi bới, lăng mạ hay xúc phạm danh dự nhân phẩm của Đ.

Tại cơ quan Công an, anh T trình bày, do lúc đó anh đang bận xử lý số liệu kinh doanh trên máy điện thoại nên chưa thể di chuyển theo yêu cầu của Đ nên cũng có đề nghị lùi lại đi đường khác nhưng không được chấp nhận. Khoảng thời gian từ khi Đ vào nhà gọi T cho đến khi T đánh xe đi là 13 phút.