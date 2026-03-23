Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe
GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Quỳ Hợp đã xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế xe bán tải dừng, đỗ phương tiện chắn đường, gây cản trở giao thông được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.
Theo VTC News, Công an xã Quỳ Hợp xác định vụ việc đơn giản, không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, hành động đỗ xe anh T gây cản trờ, ùn tắc giao thông nên Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.
Theo thông tin xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào17 giờ 46 phút ngày 20/3/2026 tại khu vực xóm 12, xã Quỳ Hợp. Tại thời điểm này, anh N.X.Đ (SN 1998, trú xã Quỳ Hợp) đi trên xe ô tô từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp xe bán tải mang BKS: 37A-550.00 của anh H.X.T (SN 1984, trú xã Quỳ Hợp) đang đỗ trước nhà.
Thấy đường hẹp, xe 5 chỗ không thể đi qua nên Đ yêu cầu anh T đánh xe đi chỗ khác. Do bận công việc, T có trao đổi anh Đ chờ hoặc lùi xe lại nhưng anh Đ không đồng ý.
Đến 17 giờ 59 phút, T đánh xe đi và xe của Đ cũng đi qua. Quá trình đó, Đ có quay clip và đăng lên mạng xã hội, tạo nên làn sóng dư luận như hiện nay.
Sau khi làm việc với chủ xe cũng như thực tế xác minh tại hiện trường, Công an xã Quỳ Hợp xác định, tại đoạn đường xóm trên, khoảng cách từ xe 5 chỗ về phía sau là 58m có một ngã tư và có lối ra quốc lộ 48C, phía sau xe Đ thời điểm đó cũng không có phương tiện cản sau.
Tại thời điểm xảy ra sự việc trên, T cũng không có động thái thách thức, chửi bới, lăng mạ hay xúc phạm danh dự nhân phẩm của Đ.
Tại cơ quan Công an, anh T trình bày, do lúc đó anh đang bận xử lý số liệu kinh doanh trên máy điện thoại nên chưa thể di chuyển theo yêu cầu của Đ nên cũng có đề nghị lùi lại đi đường khác nhưng không được chấp nhận. Khoảng thời gian từ khi Đ vào nhà gọi T cho đến khi T đánh xe đi là 13 phút.
Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phốPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đườngPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh ánPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.
Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt NamPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.
Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định CôngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Ngăn chặn nhóm 23 thanh thiếu niên mang hung khí, tụ tập đua xePháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.
Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đườngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tậpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.
Người đàn ông đi xe đạp "hô biến" chiếc iPhone 12 Pro Max biến mất khỏi thềm nhà chỉ sau 60 giâyPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ vì thói quen để điện thoại sạc hớ hênh ngoài thềm nhà khi đi ngủ trưa, anh N.H.A đã tạo cơ hội "vàng" cho Nguyễn Văn Đức thực hiện phi vụ trộm cắp chớp nhoáng.
Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn'Pháp luật - 1 ngày trước
P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.
