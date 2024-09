Mỹ nhân 'Sex and the City' tham gia 'Tiệc trắng' của ông trùm Diddy là ai?

Vụ án của Diddy, tên thật là Sean Combs, đang gây rúng động cả Hollywood lẫn toàn thế giới về độ nghiêm trọng cũng như quy mô ảnh hưởng tới showbiz. Ông trùm làng nhạc bị bắt với hàng loạt tội danh gồm tống tiền, buôn bán và lạm dụng tình dục. Diddy thường xuyên tổ chức các bữa "Tiệc Trắng" đồi trụy quy tụ nhiều người nổi tiếng tham gia. Trong số này có nữ diễn viên Sarah Jessica Parker.

Mỹ nhân "Sex and the City" Sarah Jessica Parker có mặt trong "Tiệc trắng" của Diddy.

Thông tin này đã gây chấn động toàn nước Mỹ và đặc biệt với những khán giả yêu mến Sarah Jessica Parker qua phim "Sex and the City". Về tên tuổi Sarah Jessica Parker, cô sinh năm 1965 tại Mỹ, là một diễn viên, nhà sản xuất phim kiêm nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Năm 2022, cô được Tạp chí Time ghi tên vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Sarah Jessica Parker bước chân vào showbiz từ rất sớm, khi đó cô mới 11 tuổi, là diễn viên nhí trên sân khấu kịch Broadway. Sau đó, Sarah Jessica Parker có một sự nghiệp thăng hoa. Cô được biết đến với vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình "Sex and the City" của đài HBO (1998–2004). Phim mang về cho cô hai giải Emmy: một ở hạng mục sê-ri phim hài nổi bật (với tư cách nhà sản xuất) năm 2001 và một ở hạng mục Nữ diễn viên chính nổi bật trong sê-ri phim hài năm 2004. Cô đồng thời giành thêm bốn giải Quả cầu vàng: một cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong sê-ri phim hài và ba cho giải Nhóm diễn viên xuất sắc. Cô tiếp tục góp mặt trong phiên bản điện ảnh của phim là Sex and the City (2008) và Sex and the City 2 (2010).

Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu hàng loạt bom tấn phá đảo mọi phòng vé như: The Family Stone, Failure to Launch, New Year Eve,...

Chân dung diễn viên Sarah Jessica Parker.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, bà được coi là biểu tượng thời trang với các hợp đồng triệu đô cùng nhiều thương hiệu lớn khác nhau. Đặc biệt cô sở hữu thương hiệu nước hoa nổi tiếng với hàng loạt bộ sưu tập ấn tượng như: Lovely, Dawn, Endless, Twilight,...

Sarah Jessica Parker cũng cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, Bitten hợp tác cùng chuỗi cửa hàng quần áo giảm giá Steve & Barry's để chuyên cung cấp các mặt hàng quần áo và phụ kiện trang sức dưới 20 đô la.

Năm 2014, cô tiếp tục cho ra mắt thương hiệu giày dép SJP Collection. Đến năm 2018, Sarah Jessica Parker đã hợp tác cùng Gilt (trang mua sắm trực tuyến của Mỹ) cho ra mắt bộ sưu tập váy cưới may sẵn dành cho cô dâu hiện đại, yêu thích sáng tạo, tự do.

Bên cạnh các thương hiệu thời trang nổi tiếng, Sarah Jessica Parker còn sở hữu thương hiệu rượu vang đình đám từng đạt giải thưởng Invivo X, SJP.

Có một sự nghiệp đồ sộ như vậy nên khi tên tuổi của Sarah Jessica Parker có liên đới đến vụ "Tiệc trắng" của rapper Diddy, khán giả khá bất ngờ. Trước thông tin này, người đẹp "Sex and the City" im lặng.

Toàn cảnh vụ thác loạn "Tiệc trắng" của rapper Diddy: Sau hàng loạt những cáo buộc về tình dục kéo dài nhiều năm thì vào ngày 17/9 vừa qua, Sean "Diddy" Combs chính thức bị bắt. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các cáo buộc nghiêm trọng về buôn bán tình dục, chất cấm và rất nhiều sự việc khác. The People công bố bản cáo trạng dài 14 trang của Sean "Diddy" Combs khiến cả thế giới phải rúng động. Theo đó Rapper Diddy đã ép buộc phụ nữ tham gia vào những sự kiện được gọi là "cuộc thi quái dị", được các công tố viên mô tả là "những màn biểu diễn tình dục công phu và được dàn dựng". Không chỉ thế, ông trùm hip hop còn dính tới tai tiếng về việc cung cấp thuốc và chất cấm. Khi sự việc bị phanh phui ra trước ánh sáng, toàn thế giới lại được dịp sững sờ khi thấy những tên lớn trong làng giải trí như Leonardo Dicaprio, Beyoncé, Mariah Carrey, Megan Fox, Paris Hilton hay thậm chí là Kim Kardashian cũng bị dính vào bê bối này. Không chỉ thế Justin Bieber cũng được cho là nạn nhân của Diddy. Hiện nam rapper Diddy đã bị bắt và giam giữ tại Trung tâm giam giữ đô thị Metropolitan để chờ đến phiên xét sử hình sự.