Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm? GĐXH - Từng bị chê cách ăn mặc trong "Hương vị tình thân" 4 năm trước, Phương Oanh đang được khán giả khen gu thời trang thăng hạng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình, 2 bé Jimmy và Jenny lại gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" tiết lộ về khoảng thời gian hạnh phúc trong ngày bên gia đình của mình. Khi nhìn thấy cặp song sinh đáng yêu, một người bạn thân thiết của cô hỏi 2 bé sắp đi đâu, Phương Oanh trả lời đi "thăm trường".

Cặp song sinh Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã có vóc dáng phổng phao, đáng yêu.

Cách đây nửa năm, trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Phương Oanh có tiết lộ khoảng 2 tuổi, cô sẽ cho con đi học. Tuy nhiên, hiện tại, 2 em bé mới chỉ bước qua 1 tuổi được ít tháng. Nhiều người cho rằng cặp song sinh vẫn còn "non" để đến trường. Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là bước tìm hiểu, còn gia đình Phương Oanh chưa tiết lộ phương án học cho cặp song sinh.

Dù vậy, trong cuộc sống, Jimmy và Jenny đã được học nhiều kỹ năng từ khá sớm. Trong đó, Shark Bình và Phương Oanh mới đây đã cho các con học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên. Chỉ trải qua 50 ngày học bơi nhưng cặp song sinh nhà Phương Oanh đã bơi khá thành thạo và cứng cáp.

Khi chia sẻ hình ảnh các con, Phương Oanh nhận được rất nhiều câu hỏi về quá trình học bơi. Cô viết chi tiết: "Chia sẻ thêm chút với cả nhà là để đạt được kết quả như này là hai anh em đã gần hoàn thành khóa 50 buổi cùng với sự đồng hành, kèm cặp theo lộ trình bài bản của huấn luyện viên. Đếm từng giây mỗi khi con xuống nước và mỗi buổi chỉ diễn ra 15-20 phút vừa tập vừa nghỉ. Rèn luyện trên tinh thần để con làm chủ và thích nghi tự nhiên chứ không bao giờ được ép buộc. Chúng ta rèn luyện cho con để con khỏe mạnh, con bình tĩnh tự tin chứ không rèn để con hoảng sợ, hoang mang".

Phương Oanh đã quay lại phim ảnh với vai chính trong phim "Gió qua khoảng trời xanh".

Cô còn chia sẻ vấn đề bảo vệ sức khỏe cho con khi học bơi. "Bên cạnh đó luôn phải đảm bảo yếu tố sức khoẻ, chắc chắn là con không có bất cứ vấn đề gì về tai mũi họng thì mới cho con tập luyện. Nước phải luôn sạch và ấm, tập luyện xong tắm gội cho con ngay, vệ sinh tai mũi mắt, sấy tóc, sấy tai cẩn thận", Phương Oanh cho hay.

Trong cuộc sống nuôi dạy con của nhà Phương Oanh, không chỉ cho con đi học bơi, cô cùng chồng cho các con tận hưởng cuộc sống năng động ở ngoài trời. Thay vì ở nhà với các thiết bị điện tử thì nữ chính "Hương vị tình thân" hay đưa con đi chơi mỗi dịp rảnh rỗi. Gia đình Phương Oanh - Shark Bình cũng hạn chế cho con dùng các thiết bị điện tử. Nhờ cách dạy và gần gũi con cái nên cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình luôn lanh lợi, thông minh.

Phương Oanh - Shark Bình hạnh phúc sau hơn 2 năm về chung nhà.

Thời gian qua, Phương Oanh đã quay trở lại phim ảnh. Cô tái hợp với diễn viên Doãn Quốc Đam và xuất hiện trong phim giờ vàng của VTV "Gió qua khoảng trời xanh". Nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn lớn từ gia đình.

Nói về sự ủng hộ của chồng, Phương Oanh tâm sự: "Anh Bình không chỉ hiểu tình yêu dành cho nghệ thuật của vợ mà còn tin tưởng mọi lựa chọn của tôi. Anh ấy cũng là người hào hứng nhất khi tôi quyết định nhận dự án mới". Đây chính là nguồn động lực giúp cô yên tâm quay lại công việc đóng phim được tốt hơn.

Ảnh: FBNV