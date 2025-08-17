'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý
GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.
Mới đây, buổi ra mắt cuốn sách "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" do tác giả Doãn Kiến Lợi (Trung Quốc) viết, Trần Quỳnh Hương dịch ra tiếng Việt, thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh.
Tham dự buổi ra mắt có chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn - gương mặt quen thuộc của hàng triệu khán thính giả qua các chương trình tư vấn hôn nhân, gia đình; dịch giả, nhà báo Trần Quỳnh Hương - người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt và nhà báo Hạnh An An - tác giả nhiều bài viết chia sẻ về hành trình làm mẹ.
"Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" ra mắt lần đầu năm 2005, cuốn sách được nhiều thế hệ phụ huynh đón nhận, trong hành trình nuôi dạy con bằng sự yêu thương và thấu hiểu. Ấn bản phát hành lần này mang diện mạo mới, có bổ sung và chỉnh sửa từ tác giả, song vẫn giữ những giá trị cốt lõi đã làm nên sức sống của tác phẩm.
Cuốn sách nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ. Sự quan sát, chia sẻ và đồng hành của cha mẹ chính là nền tảng quan trọng định hình nhân cách và hạnh phúc của trẻ. Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện nay chịu áp lực thành tích và guồng quay công việc, tác phẩm được kỳ vọng giúp cha mẹ tìm lại sự cân bằng, học cách lắng nghe và đồng hành cùng con.
Tại buổi giao lưu, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết, sự gần gũi giữa văn hóa, trong quan niệm giáo dục, đặc biệt là vai trò người mẹ của Việt Nam và Trung Quốc khá tương đồng, vì thế nhiều phụ huynh ở Việt Nam rất thích cuốn sách này.
"Tôi cảm phục tác giả khi đã có một cuốn sách hay về người mẹ. Dịch giả cũng rất khéo léo để có những trang sách ý nghĩa. Tôi cho rằng, người mẹ nên giáo dục con từ sớm, đi trước một bước với lứa tuổi của con, bằng những kiến thức phù hợp", chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết.
Ông Đinh Đoàn cho rằng, nhiều phụ huynh thường mắc hai thái cực: Hoặc quá chăm chút, kiểm soát khiến con thiếu tự lập, hoặc bận rộn mà ít quan tâm đến con. Ông khuyến nghị cha mẹ hãy trò chuyện cởi mở, biến mình thành bạn đồng hành thay vì "cảnh sát điều tra", đồng thời dạy con biết chia sẻ trách nhiệm, quan tâm ngược lại tới cha mẹ.
Theo dịch giả Quỳnh Hương, bản mới đã được tác giả bổ sung thêm những câu chuyện phù hợp với thực tiễn hiện nay. Chị cũng thừa nhận, phương pháp giáo dục của cha mẹ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của các con.
Ở phần giao lưu, nhà báo Hạnh An An chia sẻ những khó khăn trong việc nuôi dạy hai con đang tuổi mới lớn, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển và áp lực cuộc sống hiện nay.
Theo chị Hạnh An An, cha mẹ không nên lấy quyền của mình để áp đặt, hãy coi con như người bạn, thậm chí là người thầy của mình. Với chị, sự tự lập và nhân ái của con được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ trong gia đình, như biết quan tâm, chia sẻ với người xung quanh.
Trong tọa đàm, các diễn giả cùng khẳng định Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt không phải là "giáo trình khô khan", mà là những câu chuyện gần gũi, dễ áp dụng. Cuốn sách giúp phụ huynh nhìn lại cách dạy con của mình, nuôi dưỡng sự kiên nhẫn, thấu hiểu và tình yêu thương thay vì đặt nặng thành tích.
Với nhiều phụ huynh tham dự, sự kiện không chỉ là buổi giới thiệu sách mà còn là dịp dừng lại để lắng nghe, trao đổi và tìm thấy những gợi mở trong hành trình nuôi dạy con giữa thời đại nhiều áp lực và biến đổi.
