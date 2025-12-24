Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh
GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.
