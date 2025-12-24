Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh

Được biết, đây là năm thứ 2 gia đình 9X đón Noel ở tổ ấm mới. Năm trước, Vân Trang chọn tông đỏ cho ngôi nhà thì năm nay quyết định “khoác” màu xanh để phù hợp với tiết trời Sài Gòn cuối năm. Tất cả các chi tiết nội thất trong gia đình đều được nữ diễn viên đổi màu và thêm nhiều món đồ điểm tô khác cho lung linh hơn. Ảnh: YanTV.