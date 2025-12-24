Mới nhất
Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh

Thứ tư, 13:30 24/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 1.

Được biết, đây là năm thứ 2 gia đình 9X đón Noel ở tổ ấm mới. Năm trước, Vân Trang chọn tông đỏ cho ngôi nhà thì năm nay quyết định “khoác” màu xanh để phù hợp với tiết trời Sài Gòn cuối năm. Tất cả các chi tiết nội thất trong gia đình đều được nữ diễn viên đổi màu và thêm nhiều món đồ điểm tô khác cho lung linh hơn. Ảnh: YanTV.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 2.

Hiện nữ diễn viên sống cùng chồng và các con trong căn biệt thự mang gam màu trắng chủ đạo, được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng. Không gian nhà ngập tràn cây xanh, các phòng đều là không gian mở, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: YanTV.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 3.

Trong không gian rộng lớn, Vân Trang tự tay trang trí, làm mọi việc để "biến hình phòng khách đậm màu Noel". Ảnh: FCafe.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 4.

Nữ diễn viên tỉ mẩn trang trí từng góc trong ngôi nhà. Ảnh: FCafe.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 5.

Cây thông lớn được nữ diễn viên khâu lớp vải xanh tạo độ bóng, sáng khi bật đèn. Ảnh: FCafe.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 6.

Vân Trang không ngại tự tay làm mọi việc. Từ trang trí "phủ xanh" lớp tường trắng bằng vải xanh. Ảnh: Ngôi sao.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 7.

Cho đến việc tỉ mẩn khâu từng lớp vải trang trí. Ảnh: Ngôi sao.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 8.

Cô đo, vẽ cẩn thận trước khi cắt, như một người thợ chuyên nghiệp. Ảnh: Ngôi sao.

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 10.

Cô được con hỗ trợ treo vật dụng. Đây là cách dạy con rất đáng học hỏi từ Vân Trang. Ảnh: PNS

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 11.

Cuối cùng, khi bóng tối xuống, giữa những bóng đèn được phủ lấp giấu dưới các lớp vải, cây thông Noel tông xanh nhà Vân Trang trở nên lộng lẫy, cuốn hút và độc đáo. Ảnh: PNS

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 12.

Cả không gian phòng khách đã mang đậm mầu sắc lễ hội. Ảnh: PNS

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 13.

Điều ấn tượng phải kể đến bàn tiệc được sắp xếp tỉ mỉ và không kém phần sang trọng. Qua những khoảnh khắc chia sẻ có thể thấy nữ diễn viên phải tốn nhiều ngày mới trang trí hoàn thiện cho căn biệt thự vào dịp lễ này. Phía dưới bình luận, dân tình không khỏi xuýt xoa trước độ khéo tay của sao phim “Sông dài”. Ảnh: PNS

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 14.

Những người bạn thân thiết được mời tới dự tiệc. Ảnh: Ngôi sao

Vân Trang gây sốt với hành trình trang trí nhà đón Giáng sinh ấm cúng - Ảnh 15.

Dự tiệc tại nhà Vân Trang, Thanh Trúc bày tỏ: "Một buổi hội ngộ Noel ấm cúng của các gia đình chị em anh em thân thiết bao nhiêu năm. Vui và rộn ràng, ấm áp lắm. Cảm ơn gia đình của Vân Trang đã tổ chức rất chu đáo và thức ăn rất ngon cho mọi người và nhiều món quà cho các bé. Sẽ còn nhiều dịp mấy gia đình chúng ta gặp nhau nha”. Ảnh: Ngôi sao

