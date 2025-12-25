Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Cũng như mọi năm, gia đình Đăng Khôi luôn chụp một bộ ảnh đón Giáng Sinh. "Một năm nữa lại sắp trôi qua... khi nhìn lại, cảm thấy bình an nhất là khi gia đình vẫn cạnh bên, được thấy ông, bà, vợ và các con vẫn khoẻ mạnh mỗi ngày", Đăng Khôi chia sẻ.