Nam ca sĩ Việt mất tích hai tháng, vợ phải đăng lên Facebook để nhắc trở về

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa đã chia sẻ về thời gian chồng mình gặp sự cố chấn động về đời tư vào năm 2018.



Cô nói: "Thời điểm đó vô cùng khó khăn. Tôi không biết Khoa đang trong tình trạng nào. Cảm xúc của anh ấy như một cơn bão. Tôi không dám bước vào nội tâm và không dám đặt câu hỏi thời gian đó. Tôi chỉ dám ở bên quan sát thôi.

Tôi nhớ lúc đó Khoa trốn trong phòng làm việc, không ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi hé cửa nhìn vào xem Khoa ra sao thì chỉ thấy Khoa ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, hỏi cái gì cũng không trả lời.

Trong suốt một tuần, tôi phải lo cho hai đứa nhỏ, lo sắp xếp cuộc sống gia đình cho ổn định để vượt qua biến cố nên chỉ nghĩ rằng cứ để cho Khoa một mình, khi nào cần chia sẻ thì nói.

Nhưng Khoa cũng không thể chia sẻ với tôi. Lần đó tôi và Khoa cùng bay ra Hà Nội nhưng không có việc gì để làm. Khoa bảo tôi cứ về Sài Gòn lo cho tụi nhỏ, Khoa ở lại Hà Nội.

Thế rồi Khoa mất tích hai tháng. Tôi không thể liên lạc được với Khoa qua điện thoại, Facebook thì Khoa cũng khóa luôn.

Thời điểm đó đã gần cuối năm, khi sự kiện chấn động xảy ra đã 6 tháng rồi. Tôi phải đăng lên Facebook rằng: "Cuối năm rồi, có đi đâu thì cũng trở về đi".

Tôi bất ngờ thấy một Facebook lạ vào bình luận với giọng điệu rất giống Khoa. Tôi vào Facebook đó xem thì thấy toàn hình cây cỏ. Sau này tôi mới biết Khoa tạo một Facebook khác giấu mặt, chỉ đăng hình cây cỏ thiên nhiên.

Hóa ra khi ấy Khoa đi theo một nhóm Phật tử ngoài Bắc và đi theo về đền thờ Tổ họ Phạm. Tôi hỏi tiếp thì một người trong đoàn nói Khoa cũng không đi thường xuyên theo đoàn, tới một chỗ lại ở lại rồi vài hôm sau hỏi xem mọi người đang ở đâu thì bắt xe đuổi theo".

Và cuối cùng nam ca sĩ cũng trở về sau 2 tháng: "Sau hai tháng mất tích, Khoa trở về và tôi thấy bình thường lại, cũng kết nối lại được với gia đình.

Lần đầu tiên sau biến cố, Khoa nói được với tôi rằng đã sai ở đâu, cuộc sống như thế nào… nhìn về hướng tích cực, muốn được nghỉ ngơi, sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình.

Trước đó, các con thần tượng Khoa nhưng không gần gũi, có một khoảng cách vì Khoa bận rộn công việc. Sau lần đó, Khoa chủ động gần gũi, kết nối với các con nhiều hơn. Các con vì thế cũng chủ động gần lại Khoa hơn.

Trước thời điểm đó, tôi còn hoang mang không biết gia đình này có tan vỡ không vì Khoa cứ đi theo sự nghiệp, không gần gũi gia đình. Hai vợ chồng cũng không nói chuyện được về chuyện gia đình. Sau chuyện đó, gia đình tôi gắn kết trở lại".

Phạm Anh Khoa kết hôn với bà xã Thùy Trang từ năm 2008. Thùy Trang hơn nam ca sĩ rocker 6 tuổi tuy nhiên đó không phải là rào cản của cặp đôi. Sau nhiều biến cố, hiện tại cuộc sống của họ ngày càng gắn kết và hạnh phúc.

GiadinhNet - Sau thời gian dài vắng bóng nghệ thuật, Phạm Anh Khoa bất ngờ nhận lời tham gia show thời trang "Welcome to the Jungle" của NTK Hà Linh Thư sắp tới.