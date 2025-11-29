Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'
GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.
Ji Seung Hyun mang đến hình ảnh mới mẻ khi vào vai gangster
Điện ảnh Hàn Quốc chính thức mang đến Việt Nam tác phẩm hành động – hài "Gangster về làng" (tên gốc: My Friend is a Murderer). Bộ phim xoay quanh Baek Sung-chul, gã gangster lẩn trốn vì tội giết người, người chỉ còn 30 ngày để thoát khỏi án truy nã. Phim không chỉ là những diễn biến bạo lực và trốn chạy với những cảnh hành động giật gân, mà còn là những thông điệp về tình người, cảm xúc hạnh phúc từ những khoảnh khắc yêu thương giản dị và sự thức tỉnh của nhân cách với tình cảm chân thành, sự thức tỉnh của nghĩa vụ con người gắn liền với việc bảo tồn môi trường sinh thái.
Trong phim, Ji Seung Hyun mang đến hình ảnh mới mẻ khi vào vai Baek Sung-chul, cựu gangster chiến tướng khét tiếng của băng Deoksu, người bị kết án đã giết kẻ thù để trả thù cho hôn thê rồi sống 15 năm trốn chạy ở Trung Quốc. Khi thời hạn truy tố chỉ còn một tháng, anh trở về Hàn Quốc và để vượt qua tháng cuối cùng này, Baek Seong-cheo chọn lẩn trốn ở làng quê Susam-ri heo hút, cải trang thành con trai thất lạc của một bà cụ mất trí. Chi tiết này tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi một gangster khét tiếng phải hóa thân thành "con ngoan của mẹ" rồi bị kéo vào phong trào phản đối xây dựng đập nước để bảo vệ môi trường sinh thái của dân làng.
Giữa sự tin tưởng chân chất của người dân và nguy cơ bại lộ ngày càng cận kề khi công ty xây dựng dập nước vì tiền mà quyết đàn áp dân làng già yếu để cưỡng chế xây đập nước, Seong-cheo đứng trước lựa chọn sinh tử: hy sinh cơ hội cuối cùng để cùng những người già trong làng bảo vệ môi trường sinh thái trong lành bình yên với những ánh đèn đom đóm có khả năng trở thành ký ức, hay tiếp tục lẩn trốn, mặc kệ những người đã thật lòng chăm sóc anh suốt gần 1 tháng qua cho đến khi thời hạn truy tố chấm dứt? Câu trả lời của nhân cách về cảm tính và lý trí sẽ được hé lộ khi phim ra rạp.
Chia sẻ về vai diễn, diễn viên Ji Seung Hyun cho biết: "Tôi coi nhân vật Baek Seong-cheol là một vai diễn đầy tham vọng và quý giá. Nó không chỉ là cơ hội để tôi lột xác khỏi hình tượng mạnh mẽ trước đây, thể hiện trọn vẹn các yếu tố hành động, hài kịch và lãng mạn, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm trong 30 ngày sinh tử giữa sự tự do cá nhân và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của những người dân chất phác đã tin tưởng mình".
Dàn diễn viên kỳ cựu và chuyên gia hành động bảo chứng chất lượng cho Gangster về làng
Dù mang màu sắc hài hước, "Gangster về làng" vẫn là một phim hành động được đầu tư bài bản với các pha đấu võ và rượt đuổi mãn nhãn. Dưới bàn tay đạo diễn Kim Heesung, bộ phim đạt sự cân bằng giữa hài hước, kịch tính và chất nhân văn.
Bên cạnh Ji Seung Hyun, bộ phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Jeong Hyesung, cùng dàn diễn viên phụ gạo cội như Han Tae-il và Kim Myung-kuk (với hơn 40 năm và 75 phim truyền hình) tiếp tục bảo chứng cho chất lượng diễn xuất.
Sự kết hợp giữa hành động, hài và dàn cast kỳ cựu khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng chờ đợi dịp cuối năm.
Lễ công chiếu Gangster về làng khuấy động thị trường phim cuối năm
"Gangster về làng" khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc từ 28/11 và ngay sau đêm công chiếu, nam chính Ji Seung Hyun cùng Tiktoker Idol Nation - một chất giọng vô cùng đáng yêu trong phim đã gặp gỡ khán giả trong chương trình Cinetour ngày 29/11 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội hiếm hoi để người hâm mộ giao lưu trực tiếp và thưởng thức phim cùng thần tượng.
Buổi công chiếu thu hút đông đảo khách mời.
Buổi công chiếu trước đó tại BHD Star Thảo Điền thu hút đông đảo khách mời, với sự góp mặt của diễn viên Ji Seung Hyun, Tiktoker Idol Nation, diễn viên Việt Hoàng, diễn viên Khánh Linh, diễn viên Đại An, nhóm cascadeur ActionC… Không khí giao lưu sôi nổi và phản ứng tích cực của khán giả là minh chứng cho sức hút của điện ảnh Hàn Quốc dịp cuối năm, mở màn cho loạt hoạt động kết nối cùng người hâm mộ ngay t
