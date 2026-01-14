Mặc ông Phi van xin, bà Ánh vẫn yêu cầu ký vào đơn ly hôn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phim "Gia đình trái dấu", Tuấn (Thái Vũ) gặp Dương (Quỳnh Trang) có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Vì ngại ngùng nên Tuấn nói thầm vào tai Dương là: "Làm người yêu anh nhé" nhưng Dương không nghe thấy. Tuấn đành phải nói to, khi nghe thấy lời tỏ tình của Tuấn, Dương vô cùng ngỡ ngàng.



Tuấn tỏ tình khiến Dương bất ngờ.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau vụ ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) có con rơi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cảm thấy rất sốc. Dù được giải thích sự thật ông Phi chỉ do quá chén nên đi quá giới hạn với nữ đồng nghiệp Dung và cả hai không hề có tình cảm, nhưng bà Ánh vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Sau khi gặp bé Nhi (An Nhiên) và hiểu rõ hoàn cảnh của bé khiến bà Ánh cũng thấy thương cho số phận của bé khi không còn người thân thiết...

Mặc dù ông Phi tìm mọi cách để hàn gắn, xin lỗi về sai lầm trong quá khứ, bà Ánh vẫn quyết làm đơn ly hôn yêu cầu chồng ký. Ông Phi van xin vợ, hứa sẽ sửa sai, sẽ làm tất cả những gì vợ muốn. Trong khi đó, bà Ánh nói muốn có một cuộc sống bình yên, không phải sống trong sự nghi ngờ và lừa dối. Bà không thể tha thứ cho chồng chuyện có con rơi.

Bà Ánh làm đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký.

Dương dẫn bé Nhi tới gửi ở kho hàng của Đức (Tuấn Anh) và Vân (Thùy Dương). Vân nói với Nhi đây vừa là kho để đồ vừa là nơi làm việc nên hơi chật hẹp. Nhi đáp rằng cô bé từng chăm mẹ ốm ở viện nên đã quen với cảnh ngủ ở hành lang. Cả Dương và Vân đều tỏ ra có thiện cảm trước sự đáng yêu, biết cách đối đáp như một người trưởng thành của bé Nhi.

Dương dẫn bé Nhi tới gửi ở kho của Đức và Vân.

Tập 21 "Gia đình trái dấu" phát sóng vào 20h ngày 14/1 trên VTV3.

