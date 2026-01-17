Mới nhất
Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Thứ bảy, 14:23 17/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.

Trong tập 40 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, sau khi Nghiêm ký tên vào giấy ly hôn, kế hoạch phá hủy âm mưu của Nghiêm thành công, Ngân và Viễn đã có cuộc nói chuyện riêng với nhau. Tại đây, Ngân thừa nhận mình đúng là "mắt toét" như Viễn từng nhận xét. Nghe Ngân nói vậy, Viễn nói rằng nhận ra mình mắt toét là đã chữa được 50% bệnh, điều còn lại cô cần làm là luôn nhìn vào những điều tích cực.

Mặc dù Nghiêm không phải người đàn ông mà Ngân muốn lấy làm chồng và cũng không phải người cô yêu sâu sắc, nhưng những trải nghiệm vừa diễn ra vẫn khiến cô cảm thấy tồi tệ và đau lòng. Ngân đã tháo chiếc nhẫn cưới trên tay vào lúc ấy và ném ra ngoài cửa xe ô tô.

Cách em 1 milimet - tập 40: Ngân yêu cầu Nghiêm dọn ngay ra khỏi nhà- Ảnh 1.

Ngân vẫn còn cảm thấy sốc khi biết được bộ mặt thật của chồng. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện với Nghiêm vào ngày hôm sau, Ngân đề nghị anh ta phải chuyển ngay ra khỏi nhà. Những giấy tờ pháp lý liên quan đến chuyện ly hôn được cô uỷ quyền cho luật sư. "Tôi mong muốn mối quan hệ giữa tôi và anh và con gái sẽ giữ được sự văn minh nhất có thể" - Ngân nói thêm.

Sự việc tối hôm trước khi Nghiêm cho Ngân uống thuốc mê khiến cô nhớ lại lần gặp của cả hai trong quán bar trong quá khứ. "Ngày đó ở quán bar, anh cũng làm như thế với tôi đúng không?" - Ngân hỏi Nghiêm.

Đáp lại câu hỏi của Ngân, Nghiêm không hoàn toàn đi thẳng vào câu hỏi: "Ngày ấy anh yêu em đó là sự thật. Chỉ có điều là trong quá trình chung sống với nhau anh đã không thể giữ được một thứ không thuộc về mình. Đó là tình yêu của em".

Cách em 1 milimet - tập 40: Ngân yêu cầu Nghiêm dọn ngay ra khỏi nhà- Ảnh 7.
Cách em 1 milimet - tập 40: Ngân yêu cầu Nghiêm dọn ngay ra khỏi nhà- Ảnh 8.

Ngân thẳng thắn với Nghiêm rằng chỉ muốn ly hôn, giải thoát cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh VTV

Sau nhiều lần gọi điện thoại cho Trung nhưng Trung không bắt máy, Nghiêm cuối cùng cũng đã tóm được người bạn thân của mình. Nghiêm cho rằng Trung đã vì tiền mà bán đứng mình vì nếu Trung không làm lộ kế hoạch thì hắn ta không thể nào bị lộ chuyện và thất bại thảm hại đến thế.

Trung nói rằng vì bị đẩy vào đường cùng nên hắn mới phải làm thế rồi tiết lộ chuyện Trung không ngờ đám thám tử hắn thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là người quen của Viễn. Từ việc chủ động theo dõi, cuối cùng hắn và Nghiêm lại bị Viễn theo dõi ngược.

Cuối cùng, Trung khuyên Nghiêm hãy tránh xa nhóm Viễn vì "chúng ra không phải là đối thủ của chúng nó đâu". "Thôi, bỏ đi hết và làm lại từ đầu" - Trung khuyên Nghiêm.

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê - Ảnh 3.

Nghiêm nổi giận vì nghi ngờ Trung bán đứng. Ảnh VTV

Hiếu đã quyết định đầu tư vào dự án Toki của Tú. Sự hợp tác này nhận được sự hưởng ứng của Viễn sau khi anh chắc chắn Hiếu nghiêm túc với chuyện đầu tư chứ không phải vì có tình cảm riêng tư với Tú.

Trong cuộc gặp sau đó với ông Khôi - giám khảo tại chợ phim hoạt hình, Tú cùng nhóm của mình rất vui mừng khi nghe ông Khôi thông báo quyết định đầu tư 30% vào dự án Toki.

Ông Khôi nói rằng quyết định đầu tư của ông là vị Toki là một dự án tiềm năng và kịch bản tốt cùng một đội ngũ nhiệt huyết. Ngoài ra, lý do thứ 2, như ông Khôi nói là vì chính Tú. Khi ở chợ phim, lúc đọc về dự án ông có một cảm giác thân quen, ngờ ngợ. Ông không biết người này có liên quan đến dự án Thiên thần và chiến dịch Thư gửi thiên thần hay không? Khi ông kiểm tra lại thì được biết rằng Tú chính là người đó.

Cách em 1 milimet - tập 40: Ngân yêu cầu Nghiêm dọn ngay ra khỏi nhà- Ảnh 14.
Cách em 1 milimet - tập 40: Ngân yêu cầu Nghiêm dọn ngay ra khỏi nhà- Ảnh 15.

Hiếu quyết định đầu tư vào dự án phim của Tú. Ảnh VTV

"Cách đây 16-17 năm, chiến dịch Thiên thần của các cháu đã khơi dậy niềm tin của rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đó có con gái của chú. Lúc đó chú là một hoạ sĩ nghèo không có tiền để điều trị cho con gái nhưng con bé đã được mổ nhờ sự tài trợ của quỹ thiên thần. Con bé đã khoẻ mạnh và bây giờ đã là một sinh viên" - ông Khôi nói.

Ông Khôi cũng gợi ý Tú mời Bách làm cố vấn cho dự án của mình. Sau đó, Tú đã tìm ra được sự thật rằng người đưa ra đề xuất này cho ông Khôi không ai khác chính là Hiếu.

Top