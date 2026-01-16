'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh
GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.
Tuần phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, Tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Lễ khai mạc Tuần phim sẽ được tổ chức lúc 19h00 ngày 17/1/2026 tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Hai bộ phim được chọn chiếu trong lễ khai mạc gồm phim tài liệu “Người giữ hồn di sản” và phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”.
Điểm nhấn nổi bật của Tuần phim năm nay tại Bắc Ninh là các bộ phim được lựa chọn chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 có sức lan tỏa xã hội rộng rãi, được khán giả đón nhận, đạt doanh thu tốt, đồng thời bảo đảm chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng.
Chương trình phim chiếu trong Tuần phim tại Bắc Ninh bao gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng Cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá, phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.
Ban Tổ chức Tuần phim mời đại diện đoàn làm phim, các đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh tham dự Lễ Khai mạc và giao lưu cùng khán giả, góp phần tăng cường hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong đời sống xã hội.
Bên cạnh các suất chiếu tại Bắc Ninh, Cục Điện ảnh cũng phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hệ thống trung tâm phát hành phim – chiếu bóng và các đơn vị văn hóa ở địa phương để phổ biến một số phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng, phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua chiếu phim lưu động.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Bị bắt vì giam giữ người trái phép, Thiệu giở 'chiêu trò' trong trại giamXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thiệu bị đưa vào trại giam chờ điều tra, tại đây hắn đã cố tình dùng "chiêu" đang gặp vấn đề về sức khỏe và yêu cầu được gặp bác sĩ riêng.
Mặc ông Phi van xin, bà Ánh vẫn yêu cầu ký vào đơn ly hônXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", sau vụ ông Phi có con rơi, bà Ánh quyết định làm đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi kết thúc vai trong "Cách em 1 milimet", các diễn viên chia sẻ hình ảnh hậu trường ngọt ngào của nhân vật Tú - Bách khiến khán giả thêm tò mò về kết phim dành cho cặp đôi.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.