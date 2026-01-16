'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Tuần phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, Tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Phim truyện "Thanh âm vượt đại dương" là một trong 2 bộ phim được chọn chiếu trong Lễ Khai mạc.

Lễ khai mạc Tuần phim sẽ được tổ chức lúc 19h00 ngày 17/1/2026 tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Hai bộ phim được chọn chiếu trong lễ khai mạc gồm phim tài liệu “Người giữ hồn di sản” và phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”.

Điểm nhấn nổi bật của Tuần phim năm nay tại Bắc Ninh là các bộ phim được lựa chọn chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 có sức lan tỏa xã hội rộng rãi, được khán giả đón nhận, đạt doanh thu tốt, đồng thời bảo đảm chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng.

Chương trình phim chiếu trong Tuần phim tại Bắc Ninh bao gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng Cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá, phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.

"Tử chiến trên không" được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh.

Ban Tổ chức Tuần phim mời đại diện đoàn làm phim, các đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh tham dự Lễ Khai mạc và giao lưu cùng khán giả, góp phần tăng cường hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong đời sống xã hội.

Bên cạnh các suất chiếu tại Bắc Ninh, Cục Điện ảnh cũng phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hệ thống trung tâm phát hành phim – chiếu bóng và các đơn vị văn hóa ở địa phương để phổ biến một số phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng, phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua chiếu phim lưu động.