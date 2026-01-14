Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Trong tập 51 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Phùng đã khai nhận Thiệu chính là kẻ chủ mưu tổ chức bắt cóc Nguyệt. Cơ quan công an đã đề nghị xem xét, ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiệu. Văn bản này sau đó đã được phía Viện Kiểm sát phê duyệt. Hơn nữa, cơ quan điều tra cũng nhận được thông báo Thiệu đang có ý định bỏ trốn.



Sau khi nhận thông tin, cơ quan công an đã truy tìm Thiệu ở nhà riêng và công ty nhưng đều không thấy. Lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm tại những địa điểm nghi vấn và phát hiện đối tượng khả nghi có liên lạc riêng với Thiệu. Nhờ vậy, công an đã giăng bẫy và bắt được Thiệu khi hắn đang trên đường ra bến tàu chạy trốn.

Tại bến tàu, Thiệu bị bắt giữ vì tội giữ người trái pháp luật. Việc Thiệu bị bắt khiến những người có liên quan đều cảm thấy lo lắng, nhất là Trinh. Cô tìm cách liên lạc với ông Sách nhưng bị từ chối. Ông Sách còn tỏ ra bực bội vì Trinh làm sai nguyên tắc đã đặt ra từ trước. Trinh nhớ lại những điều ông Sách từng nói với mình, rằng ông sẽ trở thành cây sồi chắn bão cho cô.

Thiệu bị bắt khi đang tìm cách trốn đi nước ngoài. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Thủy và Triển bất ngờ có một buổi uống trà đàm đạo. Trong cuộc trò chuyện, cả hai đã nói nhiều điều ẩn ý về đối phương. Ông Thủy đã thử lòng Triển khi hỏi về phương án xử lý của anh khi gặp rắc rối trong công việc. “Chè với kẹo lạc hợp với tôi thôi. Cậu thì phải rượu vang, bào ngư thì mới đủ dưỡng chất để tư duy được đúng không?”, ông Thủy hỏi.

Triển thành thực trả lời việc càng nhiều, càng khó thì lại càng cần phải tỉnh táo để đánh giá, đưa ra nhận định vấn đề một cách khôn ngoan. Nghe Triển đáp, ông Thủy ngay lập tức hỏi vị Chánh văn phòng về việc tháo gỡ những vấn đề ở thời điểm hiện tại. Đối với vấn đề này, Triển đưa ra câu trả lời rất khéo léo.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, ông Thủy cũng có lời đáp lại đầy ám chỉ: “Trước hết phải là người tử tế trước đã, biết đứng về phía lẽ phải, biết đấu tranh với những cái sai, cái tiêu cực và để làm được việc đó là phải có bản lĩnh, phải đúng đã". Triển cũng hoài nghi về mục đích của ông Thủy khi nói chuyện với mình.

Chủ tịch tỉnh Thủy bóng gió với Triển về hướng xử lý các sai phạm lớn đang xảy ra tại tỉnh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, những tài liệu Huyền đưa cho Triển chính là danh sách các khoản tiền mà Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bí mật gửi cho Phó bí thư tỉnh Sách. Tên các khoản tiền này được ghi là “Tiền học Dương” và được chuyển qua nhiều công ty khác nhau. Số tiền Trinh chuyển cho ông Sách có thể lên tới hàng triệu USD. Ngoài ra, Trinh cũng ghi lại các khoản tiền chuyển cho các cán bộ trong chính quyền, tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác mỏ.



Khi nhận được tin Thiệu bị bắt, Triển đã tới gặp ông Sách để bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Anh cũng nói về cuộc trò chuyện giữa mình và Chủ tịch tỉnh Thủy. Điều Triển cảm nhận là ông Thủy đang muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy mình là người đứng ngoài, nhìn thấu mọi việc. “Ngồi ở vị trí của ông ấy, khi đứng trước những lựa chọn phức tạp của thực tiễn, những quyết định khó khăn thì phải đầy đủ tâm tuệ, tâm thái và tâm tư. Ông Thủy thuộc mẫu chủ tịch thâm sâu như biển”, ông Sách đáp.

Phó bí thư tỉnh Sách tìm cách đối phó với Chủ tịch tỉnh Thủy. Ảnh VTV

Điều Triển không ngờ là Chủ tịch tỉnh Thủy thể hiện rõ quan điểm xử lý cứng rắn, quyết liệt, không ngại va chạm, nhất là với ông Sách. Theo ông Sách phân tích, thời điểm này Chủ tịch tỉnh Thủy cần thể hiện vai trò của mình, cũng vì ông tin vào sự liêm chính của mình, cho đến khi điều đó không còn nữa. Ông Sách tin vào sự trung thành của Khắc. Với Triển, còn một đối tượng mà ông Sách cần lo lắng, đó chính là Trinh. Việc Thiệu bị bắt sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của cô.

Ngoài ông Sách, Triển cũng đã hẹn gặp Hằng Thu. Trong cuộc trò chuyện, Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu thẳng thắn nói rõ không bao giờ muốn bạn bè của mình gặp rắc rối, không muốn nhìn thấy tên của ai ở trên bàn làm việc của mình. Triển lập tức tuyên bố việc Thiệu bị bắt không có liên quan tới mình.

“Người ta có câu là không bức tường nào mà không lọt gió cả. Nhưng đó là câu ở trong sách nói. Còn anh Sách của ông có bao giờ hỏi mối quan hệ thân thiết của ông với các doanh nghiệp tầm như tôi không? Hay là không cần hỏi?. Tôi biết tính chất công việc của ông, quen đến nửa cái tỉnh này nhưng mà để thân được với Chánh văn phòng thì đâu phải là dễ” - Thu chất vấn.

Hằng Thu lo lắng cho mối quan hệ của Triển với các doanh nghiệp. Ảnh VTV

Khi Hằng Thu nhắc tới thanh tra Nguyệt, Triển rất tiếc về chuyện của Nguyệt nhưng cả anh và Thu đều không mong tất cả những chuyện này xảy ra. Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng và không nên tìm lý do hay ai đó để phán xét hay đổ tội. “Dù tốt hay là xấu, ai cũng tồn tại cả hai thứ đó, nhưng đừng để cho phần xấu lấn át thôi. Nếu điều đó xảy ra, hãy sớm cho tôi biết với tư cách là một người bạn”, Thu dặn dò người bạn thân.

