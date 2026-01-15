Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Trong tập 52 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Thiệu bắt đầu bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, anh ta lấy lý do sức khỏe không đảm bảo để làm cái cớ từ chối trả lời những vấn đề cán bộ điều tra đưa ra. Hiện cơ quan điều tra đã có lời khai của Phùng và bằng chứng cho thấy Thiệu đứng sau vụ bắt cóc Nguyệt - Trưởng đoàn thanh tra tỉnh.

Nhưng Thiệu phủ nhận, khai rằng Phùng không được đãi ngộ như mong muốn nên ganh ghét, vu khống. Thiệu còn lớn tiếng đe dọa sẽ kiện Phùng. Ngay sau đó, anh ta yêu cầu được gặp bác sĩ riêng vì sức khỏe không đảm bảo. Thiệu muốn thông qua bác sĩ để nhận được sự điều trị như mong muốn. Nhưng theo nhận định của cơ quan điều tra, động thái này là nhằm kéo dài thời gian để tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Thiệu cố tình cho rằng mình gặp bất ổn về sức khỏe để lấy cớ gặp bác sĩ riêng. Ảnh VTV

Cùng lúc đó, đối tượng Phùng tiếp tục bị thẩm vấn và đã khai ra nhiều thông tin quan trọng liên quan tới vụ án mạng của Đức. Cán bộ điều tra đã thuyết phục Phùng thành khẩn khai nhận để giảm nhẹ tội và tạo thuận lợi cho công tác điều tra, làm căn cứ để xem xét áp dụng sự khoan hồng trong cáo trạng.

Hóa ra, Đức có được thông tin về các cán bộ đánh bạc nên dùng để tống tiền. Nhưng chưa kiếm được đồng nào thì bị Thiệu phát hiện. Thiệu đã cảnh cáo Đức nếu còn tiếp tục làm thì sẽ không được gặp vợ con nữa. Mặc dù vậy, Đức vẫn có trong tay những thông tin quan trọng khiến Thiệu phải ra lệnh cho đàn em diệt khẩu. Trước khi chết, Đức đã giao chiếc điện thoại chứa thông tin cho Vinh cầm. Cuối cùng, Phùng đã phải thừa nhận mình chính là người gây ra cái chết của Đặng Đức.

Phùng thừa nhận gây ra cái chết của Đặng Đức. Ảnh VTV

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã nhận được văn bản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ thông báo kết quả trưng cầu thẩm định giá đất tại dự án Trinh Tam. Đó là một con số khiến cả Thu cũng giật mình và phẫn nộ. Số tiền thất thoát tại dự án là 687 tỷ 810 triệu đồng. Vấn đề nằm ở chỗ việc định giá đã gộp cả hai giai đoạn giữa khu đất vàng và khu đất canh tác liền kề. Thu đã giao thông tin vụ việc cho cấp dưới xử lý.



Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với Phó Bí thư tỉnh Sách, Mỹ Trinh cuối cùng đã hẹn gặp được người tình ở một nơi vắng vẻ. Nhưng người xuất hiện ở điểm hẹn lại là Triển. Ông Sách lấy lý do bận việc đột xuất không đến được. “Giờ áp lực trên vai anh Sách là rất lớn, xung quanh hổ sói rình mò, chỉ cần sơ hở một chút thôi là sẽ không có cơ hội quay đầu đâu”, Triển nói.

Mỹ Trinh đã nhận được giấy triệu tập làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh VTV



Tình cảnh của nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam cũng không khả quan. Thiệu đã bị bắt, nếu anh ta khai ra nửa lời thì Trinh sẽ bị “bế đi” ngay lập tức. Tuy nhiên, Triển cho rằng Thiệu chỉ có liên quan tới vụ bắt cóc Nguyệt, nếu Trinh không dính vào thì không cần phải lo lắng. Triển cho biết ông Sách sẽ chủ động liên lạc với Trinh khi tình hình tạm ổn.

“Đàn ông các anh luôn vô tâm và ích kỷ, tình cảm chỉ là thứ tồn tại nếu phụ nữ chúng tôi biết điều mà theo đúng ý các anh” - Trinh bực bội nói. Trinh đã nhận được giấy triệu tập làm việc tại cơ quan điều tra về vấn đề liên quan đến vi phạm của Tập đoàn Trinh Tam. Câu hỏi cơ quan điều tra đưa ra về việc Thiệu có liên quan đến vụ bắt cóc Nguyệt, Trinh nói không biết. Cô còn nhận định Thiệu là người rất độc đoán, hay gây xích mích, chia rẽ nội bộ, rất nhiều lần đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của Trinh.

Mỹ Trinh gặp Phó Bí thư Sách và được hứa hẹn sẽ bao bọc trước các sai phạm đang bị điều tra. Ảnh VTV

Cuối cùng, Trinh cũng gặp được ông Sách sau khi rời cơ quan điều tra. Vừa gặp nhau, ông Sách đã nói rõ bản thân cố tình tránh gặp cả Trinh và Triển. “Càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Anh đang cố tìm cách để tách em ra khỏi những sai phạm, mà trước sau gì họ cũng điều tra rõ ràng. Anh cần vai trò khách quan trong việc này”, ông Sách giải thích.

Trinh thẳng thắn hỏi ông Sách về việc có muốn sống cùng mình như ông đã nói không. Đáp lại, ông Sách nhận định đây là những câu thừa. “Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ trốn chạy cả. Điểm yếu của anh, duy nhất chính là em. Vì vậy kể từ hôm nay không gặp, không gọi điện, có việc gì thì nhắn qua Triển” - ông Sách tuyên bố.

Trinh cuối cùng cũng chấp nhận tách ra với ông Sách. Không dừng lại ở đó, ông Sách còn yêu cầu Trinh bán căn biệt thự nơi cả hai sống cùng nhau để giải quyết sạch sẽ mọi dấu vết.

