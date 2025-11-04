Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh

“Thành Lộc là tài năng số một của sân khấu kịch miền Nam”

Ít ai biết, cơ duyên đến với nghệ thuật của nghệ sĩ Đình Toàn khá tình cờ. Anh tốt nghiệp ngành du lịch và từng có ý định làm phóng viên nhưng cơ duyên sân khấu khiến nam nghệ sĩ rẽ hướng.

Nghệ sĩ Đình Toàn.

Chính NSƯT Thành Lộc là người trực tiếp mời Đình Toàn vào nhóm kể chuyện thiếu nhi Líu Lo khi anh đang là diễn viên múa phụ họa.

Giữa dàn nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Bạch Long, Hoàng Trinh, Thanh Thủy, chỉ có Đình Toàn là gương mặt mới. Với vai chính đầu tiên, anh sợ hãi, lóng ngóng đến mức bị người quay phim mắng.

Theo năm tháng, Đình Toàn dần trưởng thành. Anh tham gia tích cực các hoạt động của Sân khấu Kịch Idecaf, nổi tiếng với series Ngày xửa ngày xưa . Nhờ gương mặt sáng, nụ cười hiền và phong cách biểu cảm tự nhiên, nghệ sĩ được giao đóng vai hoàng tử trong nhiều vở ăn khách.

Khi NSƯT Thành Lộc và một số diễn viên tên tuổi rời đi, Sân khấu Idecaf đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn. Là một trong số ít người ở lại, Đình Toàn thừa nhận anh chịu nhiều áp lực nặng nề.

Sự ra đi của Thành Lộc là mất mát của một người đầu tàu. Áp lực với Đình Toàn không phải cạnh tranh mà chính là làm sao để giữ được sân khấu với khán giả.

Với anh, Idecaf không chỉ là cuộc sống của riêng mình mà còn của nhiều con người khác.

Nghệ sĩ Đình Toàn và đàn anh - NSƯT Thành Lộc.

Trước câu hỏi của VietNamNet : Anh nghĩ sao trước thông tin "Đình Toàn sẽ thay thế Thành Lộc"?, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ: “Tôi nghĩ thông tin này đúng. Chúng ta hãy nhìn từ ‘thay thế’ theo nghĩa tích cực.

Khi anh Lộc không còn ở Idecaf bắt buộc phải có người làm công việc đó và tôi được ban quản lý sân khấu chọn. Về năng lực, tôi không bao giờ so sánh bởi với tôi, anh Thành Lộc là tài năng số một của sân khấu kịch miền Nam”.

May mắn sau giai đoạn khó khăn, Idecaf vẫn vững vàng, các vở diễn liên tục "cháy vé" và giữ được thương hiệu hàng đầu hiện nay.

Đình Toàn cũng dành nhiều tâm tư đến thế hệ trẻ - những người tiếp nối anh và các lứa diễn viên đi trước. Nghệ sĩ mong họ đừng bao giờ vơi đi niềm đam mê diễn xuất.

Anh cho rằng mọi sự thành công đều cần thời gian nỗ lực và kiên trì. Mỗi người hãy trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất, vì đó là quá trình tích lũy.

“Các em hãy quan sát, học hỏi từ thế hệ đi trước. Không phải ai sinh ra có sẵn hào quang, song mỗi người đều có thể tự tạo ra hào quang cho chính mình. Quan trọng là bạn muốn tỏa sáng theo cách nào”, Đình Toàn bày tỏ.

15 năm miệt mài với công việc thiện nguyện đặc biệt

Nhiều năm qua, Đình Toàn giữ vai trò cầm trịch chương trình thiện nguyện Thần tài gõ cửa (phát sóng từ 2010). Hóa thân hình tượng “Ông Thần Tài”, nghệ sĩ với lối dẫn chân thành, gần gũi góp phần giúp chương trình lan tỏa sâu rộng đến khán giả.

Nghệ sĩ gắn bó với chương trình thiện nguyện "Thần tài gõ cửa" suốt 15 năm.

Đình Toàn xem đây không chỉ là công việc mà trở thành một phần trách nhiệm với cuộc sống. Hành trình 15 năm của chương trình với hơn 800 hoàn cảnh là bài học vô giá về nghị lực sống với anh.

Những ngày đầu, nam nghệ sĩ không khỏi bỡ ngỡ vì thiếu kinh nghiệm dẫn dắt. Anh tự thấy công việc cực nhọc, từng có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, chính lời khuyên của mẹ: “Con hãy xem đây là cách đóng góp cho cuộc sống này” , khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Từ đó, Đình Toàn không chỉ tìm cách trò chuyện, lắng nghe mà còn học cả thủ ngữ để kết nối sâu sắc hơn với nhân vật khuyết tật, người yếu thế gặp khó khăn. Chính nghị lực của họ truyền ngược lại cho Đình Toàn sức mạnh để lạc quan hơn.

Chương trình mang sứ mệnh trở thành cầu nối, tiếp sức cho người khuyết tật giàu ý chí vươn lên. Đình Toàn lạc quan khi nhận thấy sự thay đổi tích cực của họ các năm gần đây.

“Bây giờ, họ không còn là những câu chuyện chỉ để chúng ta thương cảm mà là tấm gương về nghị lực phi thường, truyền cảm hứng cho xã hội.

Họ làm hoa đất sét, viết sách, dạy tiếng Anh, trở thành vận động viên… Họ dạy cho chúng ta bài học về việc trân trọng điều mình đang có”, anh chia sẻ.

U50 sống hạnh phúc bên mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh

Đình Toàn miệt mài, sôi nổi với nghệ thuật và giữ cuộc sống bình dị, kín tiếng.

Trái ngược với hình ảnh hoạt bát, lí lắc trên sân khấu, Đình Toàn ngoài đời là một người trầm tính và hướng nội. Anh tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị.

Nghệ sĩ quan niệm khi đã quá năng động trên sân khấu, anh cần khoảng lặng cho riêng mình. Đình Toàn chọn cách suy nghĩ tích cực về mọi thứ, chuyện gì đến sẽ đến và giữ tâm thế lạc quan nhất.

Có 3 thứ Đình Toàn không bao giờ khoe trên mạng xã hội hay đời sống, đó là hàng hiệu, chuyện đời tư và người yêu. Anh quan niệm, một người nghệ sĩ cần biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của hào quang.

Nhiều năm qua, Đình Toàn sống cùng mẹ già tại TPHCM. Trừ lúc công việc phải đi xa, còn mọi khi dù có đi đâu tối anh vẫn phải về ngủ với mẹ.

Tuổi U50, Đình Toàn vẫn sống với mẹ. Anh cố gắng phụng dưỡng, chăm nom đấng sinh thành.

Khi sự nghiệp đã vững chắc, quan niệm về hạnh phúc của nghệ sĩ cũng trở nên đơn giản hơn. Dẫu đôi lúc có đơn độc, có trăn trở nhưng anh thấy vui. Đình Toàn không sợ tuổi già cô quạnh vì thực tế bao năm qua vẫn sống như thế và vui với sự lựa chọn này.

“Niềm vui lớn nhất ngoài nghệ thuật của tôi là gia đình. Hạnh phúc với tôi là biết đủ. Một ngày làm việc, tôi ghi chú vào điện thoại, xong việc nào xóa việc đó.

Nhìn thấy một ngày lịch trống là thấy vui. Hay đơn giản là sáng thức dậy, gội đầu, nhìn quanh nhà cửa sạch sẽ đã đủ thấy hạnh phúc rồi”, anh bày tỏ.