Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV: 2 lần đỗ thủ khoa, ngoài đời là HLV Muay Thái

Chủ nhật, 15:30 10/05/2026 | Giải trí

Diễn viên Lưu Duy Khánh khiến nhiều người bất ngờ với thành tích học tập đáng nể, đang theo đuổi thêm vai trò huấn luyện viên võ thuật.

Không chỉ gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và loạt vai diễn trong các bộ phim giờ vàng của VTV, diễn viên Lưu Duy Khánh còn khiến nhiều người bất ngờ với thành tích học tập ấn tượng.

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV: 2 lần đỗ thủ khoa, ngoài đời là HLV Muay Thái - Ảnh 1.

Diễn viên Lưu Duy Khánh.

Diễn viên Lưu Duy Khánh sinh năm 1997, là thủ khoa đầu vào và đầu ra của khóa 35 Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh học lớp do cố NSND Hoàng Dũng chủ nhiệm.

Duy Khánh từng chia sẻ, cố NSND Hoàng Dũng là người có ảnh hưởng lớn nhất với nam diễn viên. " Đối với tôi, thầy là người truyền lửa. Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã rất mến mộ tài năng, kiến thức, sự hiểu biết của thầy. Đặc biệt, trong 4 năm học, một điều từ thầy khiến tôi hay các sinh viên đều rất cảm động, là tình cảm, sự quan tâm. Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn quan tâm tới đời sống tinh thần, vật chất", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết cố NSND Hoàng Dũng là một trong những lý do to lớn nhất để anh yêu nghề diễn. Vì vậy khi NSND Hoàng Dũng mất là điều tiếc nuối, nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời anh. "Thầy mất khi tôi chưa kịp có thành tích để tri ân, không còn cơ hội để báo hiếu thầy" , Duy Khánh nói thêm.

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV: 2 lần đỗ thủ khoa, ngoài đời là HLV Muay Thái - Ảnh 2.

Lưu Duy Khánh là em trai diễn viên Lưu Huyền Trang.

Ít ai biết, cơ duyên đến với nghệ thuật của Duy Khánh lại từ chị gái – diễn viên Lưu Huyền Trang. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh được chị động viên thử sức với trường Sân khấu Điện ảnh. Ban đầu chỉ là “thử xem có duyên không”, nhưng càng tìm hiểu, anh càng yêu thích diễn xuất và quyết tâm theo đuổi nghề.

Hiện hai chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong chương trình Khách sạn 5 sao của VTV3. Trên mạng xã hội, họ cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết đời thường.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Duy Khánh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Anh góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hướng dương ngược nắng, Hoa hồng trên ngực trái, Hãy nói lời yêu, Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Mình yêu nhau bình yên thôi, Món quà của cha, Đấu trí hay Phố trong làng, Dịu dàng màu nắng...

Anh gây chú ý khi vào vai Đại úy Hùng trong Không thời gian – người chiến sĩ luôn hết lòng vì nhân dân và có chuyện tình nhiều thăng trầm với nhân vật Hạnh do Yến My đảm nhận. Vai diễn giúp Duy Khánh ghi điểm nhờ lối diễn chân thành, gần gũi cùng hình ảnh nam quân nhân mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc.

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV: 2 lần đỗ thủ khoa, ngoài đời là HLV Muay Thái - Ảnh 3.

Vai diễn đại uý Hùng trong "Không thời gian" gây ấn tượng với khán giả.

Sở hữu ngoại hình sáng cùng nét diễn hài hước, thông minh, nam diễn viên sinh năm 1997 ngày càng được khán giả phim giờ vàng yêu mến. Ngoài đời, anh có phong cách trẻ trung, năng động và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể thao trên trang cá nhân.

Không chỉ xem việc tập luyện là sở thích, Duy Khánh còn nghiêm túc theo đuổi võ thuật. Anh cho biết bản thân đã hoàn thành lớp tập huấn Huấn luyện viên, Trọng tài Kickboxing toàn quốc năm 2024 và tự tin có thể đảm nhiệm vai trò mới bên cạnh công việc diễn xuất.

Nam diễn viên phim giờ vàng VTV: 2 lần đỗ thủ khoa, ngoài đời là HLV Muay Thái - Ảnh 4.

Ngoài đời, nam diễn viên là huấn luyện viên võ thuật.

“Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi thích rèn luyện sức khỏe và cải thiện thân hình để phục vụ tốt cho công việc đòi hỏi sức bền và một thể hình đẹp, cân đối” , nam diễn viên chia sẻ.

Nhờ chăm chỉ tập luyện, Duy Khánh sở hữu vóc dáng rắn chắc, khỏe khoắn – hình ảnh khá khác biệt so với nhiều diễn viên trẻ cùng thế hệ. Việc theo đuổi Muay Thái và Kickboxing cũng giúp anh có thêm lợi thế khi tham gia những vai diễn hành động hoặc nhân vật quân nhân, công an. Nam diễn viên được đánh giá là luôn cố gắng rèn luyện để cống hiến hết mình cho từng vai diễn.

Lê Chi
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thanh Hằng, H'Hen Niê và dàn sao Việt tâm tư xúc động mừng Ngày của Mẹ

Thanh Hằng, H'Hen Niê và dàn sao Việt tâm tư xúc động mừng Ngày của Mẹ

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Ngày của Mẹ 2026, Thanh Hằng, H'Hen Niê và các sao Việt bày tỏ lòng tri ân. Những lời chúc ý nghĩa và cảm xúc sâu sắc từ các người đẹp dành cho mẹ.

Hiện tại của ca sĩ Hiền Thục

Hiện tại của ca sĩ Hiền Thục

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Hiền Thục chia sẻ những câu chuyện nhiều cảm xúc về hành trình cuộc sống và âm nhạc trong "Studio 3".

Người đồng hành và san sẻ nỗi buồn hiện tại cùng NSND Công Lý là ai?

Người đồng hành và san sẻ nỗi buồn hiện tại cùng NSND Công Lý là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ chân thật, đầy tâm tư về cuộc sống hiện tại của chồng. Cô không khỏi xót xa khi NSND Công Lý mắc bạo bệnh, phải tạm dừng công việc và ở nhà xem đồng nghiệp xuất hiện trên truyền hình.

Hoa hậu Việt từng là nữ hoàng ảnh lịch, rời showbiz sống bí ẩn suốt 30 năm

Hoa hậu Việt từng là nữ hoàng ảnh lịch, rời showbiz sống bí ẩn suốt 30 năm

Giải trí - 5 giờ trước

Từng là mỹ nhân hàng đầu những năm 1990, nàng hậu này vẫn quyết định từ bỏ hào quang để ra nước ngoài định cư.

20.000 khán giả xúc động khi Hà Anh Tuấn hát 'Nhà tôi có treo một lá cờ'

20.000 khán giả xúc động khi Hà Anh Tuấn hát 'Nhà tôi có treo một lá cờ'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Cả sân khấu xúc động, hát theo Hà Anh Tuấn khi nam ca sĩ trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ".

Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".

Thanh Hương 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' luôn nhắc bản thân phải sống có hiếu với bố mẹ, có trách nhiệm với các con

Thanh Hương 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' luôn nhắc bản thân phải sống có hiếu với bố mẹ, có trách nhiệm với các con

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Thanh Hương mới đây vào phim phát sóng giờ vàng "Những ô cửa sáng đèn", ngoài tâm sự về phim, cô còn có những chia sẻ về gia đình hết sức thân thương và ấm áp.

Hoa hậu Vi Minh bị bóc mẽ dùng hình ảnh đau khổ của người khác để nổi tiếng

Hoa hậu Vi Minh bị bóc mẽ dùng hình ảnh đau khổ của người khác để nổi tiếng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh đang cố gắng để giúp đỡ bà Ngọ và Dín nhưng trong mắt của ông Tài đó là lợi dụng sự khó khăn cho mục đích làm tăng độ nổi tiếng.

Nữ diễn viên quê Bắc Ninh bị mắng té tát trên phim, ngoài đời được bố mẹ treo ảnh khắp quán bún, là ai?

Nữ diễn viên quê Bắc Ninh bị mắng té tát trên phim, ngoài đời được bố mẹ treo ảnh khắp quán bún, là ai?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Ngọc Thủy, nữ diễn viên trẻ quê Bắc Ninh đảm nhận vai Trang "Bước chân vào đời" ngượng ngùng khi bố mẹ in poster, phim ảnh treo ảnh khắp quán bún.

Hoa hậu genZ Hà Linh gây chú ý

Hoa hậu genZ Hà Linh gây chú ý

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh khiến fan sắc đẹp bất ngờ khi vừa ôn thi Đại học vừa chuẩn bị chinh chiến quốc tế trong tháng 6 sắp tới.

Xem nhiều

Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc

Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.

'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm

'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm

Xem - nghe - đọc
Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ

Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ

Xem - nghe - đọc
Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông Bắc

Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông Bắc

Xem - nghe - đọc
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh

Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top