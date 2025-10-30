Nam diễn viên quê Bắc Ninh làm lễ vu quy với bạn gái Ngọc Huyền
GĐXH - Sáng 30/10, hai diễn viên VFC là Đình Tú và Ngọc Huyền đã chính thức làm lễ ăn hỏi sau thời gian yêu kín tiếng.
Sáng 30/10, diễn viên Đình Tú cùng gia đình đi từ Bắc Ninh đến nhà Ngọc Huyền ở Hà Nội, thực hiện các nghi lễ truyền thống trong lễ ăn hỏi và lễ vu quy.
Trong lễ ăn hỏi, cặp đôi lựa chọn áo dài trắng đồng điệu, tạo nên hình ảnh trang nhã, thanh lịch khi ra mắt hai bên gia đình. Sau đó, cả hai tiếp tục thay trang phục theo phong cách hiện đại. Chú rể diện vest lịch lãm, trong khi cô dâu chọn váy cúp ngực tôn vẻ nữ tính.
Buổi lễ truyền thống diễn ra ấm cúng, gói gọn trong phạm vi người thân và một số bạn bè thân thiết. Sau lễ hỏi và đón dâu, đôi diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 6/11. Đây là dấu mốc trọn vẹn sau thời gian dài yêu kín tiếng.
Chú rể diện vest lịch lãm, còn cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi. (Ảnh màn hình từ 7799 Wedding Storyteller)
Chú rể Đình Tú và cô dâu Ngọc Huyền rạng rỡ trong Lễ vu quy tại tư gia nhà gái
Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu quen biết khi cùng tham gia bộ phim "Đừng nói khi yêu" (2023) nhưng giữ kín chuyện hẹn hò. Giữa tháng 6, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền.
Từ khi công khai, cặp sao thoải mái thể hiện tình cảm. Gần đây, hai diễn viên cập nhật nhiều video ghi lại quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Hồi tháng 7, họ chia sẻ bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, mang phong cách tối giản, chú trọng những tương tác tự nhiên. Vài ngày trước lễ cưới, bộ đôi đăng tải loạt ảnh cưới được thực hiện tại Nhà hát Kịch Hà Nội.
Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong phim: Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về,…
Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim truyền hình như: Mặt nạ gương; Chúng ta của 8 năm sau; Cha tôi, người ở lại,...
Lễ ăn hỏi của cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra sáng nay
