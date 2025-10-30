Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam diễn viên quê Bắc Ninh làm lễ vu quy với bạn gái Ngọc Huyền

Thứ năm, 11:53 30/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 30/10, hai diễn viên VFC là Đình Tú và Ngọc Huyền đã chính thức làm lễ ăn hỏi sau thời gian yêu kín tiếng.

Sáng 30/10, diễn viên Đình Tú cùng gia đình đi từ Bắc Ninh đến nhà Ngọc Huyền ở Hà Nội, thực hiện các nghi lễ truyền thống trong lễ ăn hỏi và lễ vu quy. 

Trong lễ ăn hỏi, cặp đôi lựa chọn áo dài trắng đồng điệu, tạo nên hình ảnh trang nhã, thanh lịch khi ra mắt hai bên gia đình. Sau đó, cả hai tiếp tục thay trang phục theo phong cách hiện đại. Chú rể diện vest lịch lãm, trong khi cô dâu chọn váy cúp ngực tôn vẻ nữ tính.

Buổi lễ truyền thống diễn ra ấm cúng, gói gọn trong phạm vi người thân và một số bạn bè thân thiết. Sau lễ hỏi và đón dâu, đôi diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 6/11. Đây là dấu mốc trọn vẹn sau thời gian dài yêu kín tiếng.

Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hai diễn viên diện áo dài trong ngày ăn hỏi. Ảnh: 7799 Wedding Storyteller

Chú rể diện vest lịch lãm, còn cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi. (Ảnh màn hình từ 7799 Wedding Storyteller)

Chú rể Đình Tú và cô dâu Ngọc Huyền rạng rỡ trong Lễ vu quy tại tư gia nhà gái

Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu quen biết khi cùng tham gia bộ phim "Đừng nói khi yêu" (2023) nhưng giữ kín chuyện hẹn hò. Giữa tháng 6, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền. 

Từ khi công khai, cặp sao thoải mái thể hiện tình cảm. Gần đây, hai diễn viên cập nhật nhiều video ghi lại quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Hồi tháng 7, họ chia sẻ bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, mang phong cách tối giản, chú trọng những tương tác tự nhiên. Vài ngày trước lễ cưới, bộ đôi đăng tải loạt ảnh cưới được thực hiện tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại Hà Nội - Ảnh 4.

Vài ngày trước lễ cưới, bộ đôi đăng tải loạt ảnh cưới được thực hiện tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong phim: Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về,…

Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim truyền hình như: Mặt nạ gương; Chúng ta của 8 năm sau; Cha tôi, người ở lại,...

Lễ ăn hỏi của cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra sáng nay


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

Lộ hình ảnh nữ chính trong 'Cha tôi người ở lại' bị Đình Tú 'ép' ký giấy đăng ký kết hôn

Lộ hình ảnh nữ chính trong 'Cha tôi người ở lại' bị Đình Tú 'ép' ký giấy đăng ký kết hôn

Nữ chính 'Cha tôi người ở lại' vừa được Đình Tú cầu hôn đời thực có sắc vóc ra sao?

Nữ chính 'Cha tôi người ở lại' vừa được Đình Tú cầu hôn đời thực có sắc vóc ra sao?

Cùng chuyên mục

Du khách thích thú chiêm ngưỡng quy trình chế tác thời trang cao cấp tại triển lãm Giao điểm tinh hoa

Du khách thích thú chiêm ngưỡng quy trình chế tác thời trang cao cấp tại triển lãm Giao điểm tinh hoa

Câu chuyện văn hóa - 3 phút trước

GĐXH - Trong khuôn khổ triển lãm “Giao điểm tinh hoa”, phòng “Nghệ nhân” thu hút đông đảo khách tham quan với hành trình thị giác đầy cảm xúc. Tại đây, nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng quy trình chế tác thủ công.

Ca sĩ Jack xin lỗi và tạm dừng hoạt động sau ồn ào hát ca khúc gây tranh cãi

Ca sĩ Jack xin lỗi và tạm dừng hoạt động sau ồn ào hát ca khúc gây tranh cãi

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau ồn ào với ca khúc mới biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, ca sĩ Jack nhận lỗi vì ''sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm'', đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động trong thời gian tới.

'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.

Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân và Dũng có buổi hẹn hò kết thúc đầy trớ trêu tại hàng ăn, trong khi đó Linh chạnh lòng khi thấy Đăng quan tâm Mỹ Anh.

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nửa năm sinh con gái, Á hậu Thụy Vân khoe sắc vóc sau sinh và hé lộ chuyện mang bầu vẫn dẫn bản tin VTV.

Nam diễn viên 19 năm đóng vai công an trên phim VTV là ai?

Nam diễn viên 19 năm đóng vai công an trên phim VTV là ai?

Giải trí - 7 giờ trước

Diễn viên Bảo Anh "Người phán xử" 19 năm qua chỉ toàn đóng vai công an, đến độ nhiều khán giả tưởng anh là công an thật. Nam diễn viên chia sẻ lý do chỉ thích làm công an trên màn ảnh.

Hiền Thục tuổi 44: “Mỹ nhân không tuổi” làm mẹ đơn thân, sống an nhiên

Hiền Thục tuổi 44: “Mỹ nhân không tuổi” làm mẹ đơn thân, sống an nhiên

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 44 vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên giữa showbiz nhiều biến động.

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Tiên Nguyễn con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, phong cách thời trang cá tính.

Vợ anh Tạ 'Mưa đỏ' lần đầu thử sức làm diễn viên cùng chồng trong MV 'Hẹn hò Phú Thọ'

Vợ anh Tạ 'Mưa đỏ' lần đầu thử sức làm diễn viên cùng chồng trong MV 'Hẹn hò Phú Thọ'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hải Yến - vợ Phương Nam phim "Mưa đỏ" mới đây đã lần đầu tiên thử thách với vai trò diễn viên trong MV "Hẹn hò Phú Thọ" của nghệ sĩ Phương Thảo. Được biết, đời thực, cô làm nghề đạo diễn.

Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn phu của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn phu của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh hiện kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.

Xem nhiều

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

Giải trí

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến khán giả phát sốt với hình ảnh đón Halloween sớm. Biểu cảm của cô bé 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch hài hước.

Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn phu của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn phu của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Giải trí
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc
Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mò

Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mò

Giải trí
Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top