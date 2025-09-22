Nam nhạc sĩ đứng sau giúp Đức Phúc vô địch quốc tế là ai?
GĐXH - Hồ Hoài Anh tiếp tục ghi dấu ấn khi góp công lớn vào ngôi vị quán quân của Đức Phúc ở Intervision 2025 mới đây.
Mới đây, Đức Phúc vượt qua 22 nghệ sĩ quốc tế để giành quán quân Intervision 2025 tại Moskva (Nga) cùng giải thưởng 30 triệu ruble (khoảng 9 tỷ đồng). Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" không chỉ thuyết phục ban giám khảo mà còn nhận được loạt lời khen từ báo chí Nga về giọng hát, dàn dựng và tinh thần văn hóa Việt Nam.
Trong niềm vui hân hoan, cư dân mạng và giới chuyên môn đã gửi tới nam ca sĩ vô số lời chúc mừng. Giữa muôn vàn lời khen, có một lời nhắn từ nhạc sĩ Huy Tuấn khiến nhiều người đặc biệt chú ý. Anh tiết lộ, phía sau chiến thắng lịch sử của Đức Phúc chính là sự đóng góp quan trọng của một cái tên quen thuộc với khán giả Việt, đó chính là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
"Cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam. Với một sản phẩm cực kỳ chất lượng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dành riêng cho cuộc thi này, cùng một sự đầu tư 'tất tay' và vô cùng chuyên nghiệp của Đức Phúc khi mang theo ekip hùng hậu từ đạo diễn sân khấu, biên đạo, vũ công... hoàn toàn 'Made in' Việt Nam, Đức Phúc đã lên ngôi bằng chính tài năng và âm nhạc Việt", Huy Tuấn viết trên trang cá nhân.
Đức Phúc với tiết mục "Phù Đổng thiên vương" đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Intervision 2025 tổ chức ở Nga mới đây.
PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG - ĐỨC PHÚC | VIỆT NAM | WINNER OF THE INTERVISION 2025.
Theo Đức Phúc chia sẻ, ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc.
Ngay sau chiến thắng của Đức Phúc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có dòng chia sẻ: "Một ngày rất sôi nổi và bất ngờ... Cảm giác lúc này với tôi rất lẫn lộn nhưng hạnh phúc. Nhìn lại vài khó khăn vừa qua, đọng lại là sự biết ơn vô cùng mà không lời nào diễn tả được. Vẫn còn nguyên ở đó những người yêu, người thương còn tin tưởng và vẫn âm thầm hỗ trợ, đồng hành với tôi, dù là lúc thăng hoa nhất hay là lúc vô minh nhất. Họ vẫn ở đó, vẫn đặt trọn vẹn niềm tin vào tôi để tôi có thêm nhiều cơ hội được làm việc".
"Công việc của một người sáng tác vẫn là vậy, vẫn âm thầm thế thôi và tôi vẫn chọn cách làm việc như vậy như bao anh em đồng nghiệp khác. Hào quang cũng chỉ là nhất thời, mỗi người một giá trị. Những gì đã qua giúp tôi rất nhiều để nhìn lại và nhìn về phía trước cảm ơn những người tôi yêu và những người yêu tôi!", nam nhạc sĩ bộc bạch.
Trước đó, với công chúng yêu nhạc, cái tên Hồ Hoài Anh không hề xa lạ. Anh chính là người đứng sau hàng loạt ca khúc tạo nên thương hiệu cho Hoàng Thùy Linh, điển hình như: Bánh trôi nước, Rơi, Đánh đố, Tứ phủ... Đặc biệt, "Bánh trôi nước" - ca khúc phổ thơ Hồ Xuân Hương từng tạo nên cơn sốt nhờ sự hòa quyện ma mị giữa chất liệu dân gian và hơi thở đương đại.
Có thể nói, Hồ Hoài Anh là một trong số ít nhạc sĩ Việt Nam kiên định theo đuổi dòng world music - nơi truyền thống và hiện đại song hành. Sự sáng tạo của anh giúp không chỉ Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc khẳng định vị trí riêng biệt trên bản đồ nhạc Việt, đồng thời mở ra con đường để âm nhạc Việt Nam vươn xa.
