Nam NSƯT 46 tuổi sắp kết hôn lần 3, vợ sắp cưới là đồng nghiệp kém 7 tuổi, cũng từng ly hôn

NSƯT Ngọc Quỳnh mới đây đã tiết lộ lên kế hoạch tổ chức đám cưới với diễn viên Thùy Anh vào tháng 9 tới. Anh để "nửa kia" tự quyết định các công việc liên quan ảnh cưới, bài trí không gian bữa tiệc, trang phục vì bạn gái giỏi giang quán xuyến và có một số đơn vị ngỏ ý hỗ trợ.

Thông tin nam nghệ sĩ sinh năm 1980 sắp kết hôn lần thứ ba nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Ngọc Quỳnh từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là cha của ba người con, gồm một con trai với người vợ đầu và hai người con với người vợ thứ hai.

Ngọc Quỳnh và bạn gái khi đi chọn nhẫn cưới, chuẩn bị tổ chức vào tháng 9 tại một nhà hàng bên Hồ Tây.

Ngọc Quỳnh công khai chuyện tình cảm với Thùy Anh từ tháng 6/2024, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Anh từng muốn giữ kín chuyện tình cảm với bạn gái cùng nghề để tránh ồn ào nhưng hiểu mong muốn của cô nên anh cởi mở hơn. Từ đó, hai người thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ và lời ngọt ngào dành cho nhau trên trang cá nhân. Họ chuyển về sống chung, gọi nhau là vợ chồng từ lâu nhưng giờ mới quyết định tổ chức đám cưới.

Nam diễn viên từng chia sẻ, cả hai khá hòa hợp cả trong công việc lẫn tình cảm cũng như cách nuôi dạy con cái, ứng xử với bố mẹ đôi bên. Hai người có thể đồng hành, hỗ trợ nhau không chỉ trong nghệ thuật mà còn mọi khía cạnh của cuộc sống. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, anh mong có hạnh phúc trọn vẹn bên người hòa hợp với mình như Thùy Anh.

Từ khi công khai tình cảm, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống.

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Anh từng ghi dấu ấn với vai Tiến trong bộ phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Chủ tịch tỉnh, Tình yêu không hẹn trước, Ghét thì yêu thôi, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương... Đặc biệt, vai người chồng gia trưởng, vũ phu, bội bạc trong "Hoa hồng trên ngực trái" giúp Ngọc Quỳnh có bước bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Anh thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội và được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024.

Bạn gái Ngọc Quỳnh từng ly hôn, đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Bạn gái Ngọc Quỳnh là diễn viên Thùy Anh, sinh năm 1987, kém anh 7 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài hoạt động sân khấu, Thùy Anh từng tham gia nhiều bộ phim như: Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp hay Góc phố muôn màu... Ngoài màn ảnh, cô còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Giống bạn trai, Thùy Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và là mẹ đơn thân. Chính sự tương đồng trong hoàn cảnh giúp hai người dễ dàng thấu hiểu, cảm thông cho nhau hơn.