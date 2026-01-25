Nam NSƯT chuyên vai 'ông trùm' phim giờ vàng VTV, ngoài đời bán bánh canh

NSƯT Vĩnh Xương (tên đầy đủ Nguyễn Vĩnh Xương, sinh năm 1975 tại Hà Nội) có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trước khi được khán giả yêu thích với những vai “ông trùm” trên phim giờ vàng VTV, anh từng xuất hiện trong hàng loạt bộ phim như Họa mi về tổ, Những người bạn học, Hà Nội 12 ngày đêm, Vào Nam ra Bắc, U tôi…

NSƯT Vĩnh Xương.

Bước ngoặt từ những vai phản diện

Với ngoại hình nhỏ con, gương mặt hiền lành, Vĩnh Xương thường được giao các vai trai quê, người đàn ông chất phác, có phần rụt rè. Dù chăm chỉ đóng phim nhưng hình ảnh ấy lại không giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Tuy nhiên từ khoảng năm 2018, Vĩnh Xương bắt đầu “lột xác” với các vai phản diện trong các phim giờ vàng như Sinh Tử, Độc Đạo, Đấu Trí, Biệt dược đen... Anh dần trở thành gương mặt quen thuộc của dạng vai “ông trùm”, tội phạm kinh tế, những kẻ mưu mô, nham hiểm, luôn ẩn mình sau vẻ ngoài điềm đạm, dễ tạo cảm giác tin cậy.

NSƯT Vĩnh Xương “lột xác” với các vai phản diện phim giờ vàng.

Đặc biệt, vai Quân “già” - ông trùm điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia trong Độc đạo - đã đưa tên tuổi anh lên một nấc thang mới. Nhân vật do Vĩnh Xương thể hiện đại diện cho cái ác trần trụi, lạnh lùng, sẵn sàng chà đạp mọi giới hạn đạo đức vì tiền bạc và quyền lực. Dù không phải vai chính, Quân “già” lại là mắt xích quan trọng của toàn bộ mạch truyện.

Ít ai biết, để nhân vật “ông trùm” trở nên thuyết phục, Vĩnh Xương sẵn sàng tự bỏ tiền túi, chi hàng trăm triệu đồng cho phục trang, đạo cụ. Từ bộ dụng cụ cắt xì gà giá 20 triệu đồng đến chiếc bật lửa gần 80 triệu đồng, tất cả đều được anh tính toán kỹ lưỡng để tạo nên khí chất của nhân vật. Với anh, nếu đã lên phim thì phải làm cho “ra chất”, không thể hời hợt.

Vai diễn này giúp NSƯT Vĩnh Xương giành giải Nam diễn viên truyền hình nổi bật do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, đồng thời được đề cử Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2024.

Anh được vinh danh Nam diễn viên truyền hình nổi bật năm 2024 với vai Quân ''già''.

Gần nhất, trong Có anh, nơi ấy bình yên, Vĩnh Xương vào vai Bằng - một nhân vật không ồn ào nhưng nguy hiểm, âm thầm thao túng mọi biến cố để đạt mục đích cá nhân. Lần đầu đóng cặp với Thu Quỳnh trên phim, song ngoài đời cả hai vốn quen biết từ trước nên quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt, phân cảnh Bằng rơi vào đường cùng khi bị công an bao vây, còn Vân (Thu Quỳnh) vẫn ở lại bên chồng, đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả nhờ diễn xuất tiết chế nhưng đầy ám ảnh..

Chia sẻ về sự thay đổi hình tượng, Vĩnh Xương thẳng thắn cho biết anh ý thức rất rõ việc mình từng bị khán giả “đóng đinh” trong những vai hiền lành.

Khi chuyển sang phản diện, chính anh cũng coi đó là một phép thử: "Khi được mời vào những vai phản diện, tôi nghĩ: ‘Tại sao không thử?’ Tôi nhận vai ngay và từ đó, từng bước bước vào hành trình đóng vai ác. Ban đầu là những vai phản diện nhẹ nhàng, như trong “Sinh tử”, “Hồ sơ cá sấu”, “Phố trong làng”. Đến “Đấu trí”, vai phản diện đã đậm nét hơn một chút. Nhưng đặc biệt đến “Độc đạo”, tôi phải nói thẳng là phản diện đến tận cùng - ác đến mức không còn giới hạn".

Trong "Có anh, nơi ấy bình yên", NSƯT Vĩnh Xương vào vai Bằng cũng gây được ấn tượng với khán giả.

Anh cũng thừa nhận không phải vai nào đóng cũng hay. Có vai chỉ tròn trịa, có vai trung bình và có vai thực sự tạo được ấn tượng. Nhưng anh tự tin rằng từ trước đến nay, chưa có vai diễn nào bị xem là tệ hay làm cho khán giả thất vọng.

Ngoài đời là ông chủ quán bánh canh nổi tiếng

Khác với hình ảnh phản diện trên phim, ngoài đời, NSƯT Vĩnh Xương là người hiền lành, thân thiện. Anh kết hôn muộn với bà xã Tăng Minh Nguyệt. Vợ anh từng học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, tuy nhiên đã gác lại đam mê khi vợ chồng anh có cặp sinh đôi.

Thời điểm đó, áp lực kinh tế khi cùng lúc nuôi hai con nhỏ khiến nam diễn viên phải đưa ra một quyết định lớn: rời vị trí Trưởng đoàn 1 Nhà hát Kịch Việt Nam để kinh doanh.

NSƯT Vĩnh Xương kết hôn muộn với bà xã Minh Nguyệt kém anh 8 tuổi.

"Tôi quyết định dừng công việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam không phải vì tôi hết yêu sân khấu. Tôi dừng lại vì muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, cho hai đứa con sinh đôi của mình. Ai yêu sân khấu thì vẫn bám trụ. Nhưng với tôi, tôi không thể để con mình thiếu sữa, không thể để gia đình thiếu ăn được. Vợ tôi lúc đó cũng nghỉ việc để ở nhà chăm con nên mọi chi phí sinh hoạt đều đè lên vai tôi", anh chia sẻ.

Sau khi nghỉ việc, NSƯT Vĩnh Xương cùng người bạn thân là diễn viên Anh Tuấn vào TP.HCM học nấu bánh canh ghẹ, rồi trở về Hà Nội mở quán. Anh thừa nhận, thời gian đầu rất chật vật, thậm chí phải đi vay tiền để có vốn làm ăn. Chính NSND Xuân Bắc là người đã cho anh vay 50 triệu đồng – số tiền mà Vĩnh Xương luôn coi là ân tình lớn, thường xuyên nhắc lại với sự biết ơn sâu sắc.

"Mọi người cứ nghĩ làm quán ăn đơn giản. Mở quán ra, kiểu gì cũng có khách. Nhưng thực tế không phải vậy đâu, nó cực kỳ vất vả. Thời gian đầu mở quán, tôi phải tự làm tất cả. Sáng sớm 2h30, 3h30 đã ra chợ đầu mối để mua hàng. Từ bó rau thơm, mớ bạc hà, đến củ hành, củ tỏi… tôi đều phải tự tay chọn lựa. Thực sự, ổn định được công việc kinh doanh không hề đơn giản. Nhưng khi mọi thứ đã vào guồng, tôi mới có nhiều thời gian hơn để nghĩ đến việc quay lại đóng phim ", NSƯT Vĩnh Xương nói thêm.

NSƯT Vĩnh Xương là ông chủ quán bánh canh ghẹ đắt khách ở Hà Nội.

Sau hơn 10 năm,công việc kinh doanh của NSƯT Vĩnh Xương phát triển thuận lợi đã giúp anh vơi bớt nỗi lo cơm áo. Quán bánh canh ghẹ của anh lúc nào cũng đắt khách. Dù là ông chủ, nhưng không khó để bắt gặp hình ảnh NSƯT Vĩnh Xương cặm cụi lau bàn, dắt xe, cầm ô che mưa nắng cho khách.

Từ đó, nam nghệ sĩ mới có thể toàn tâm quay lại với nghiệp diễn, đặc biệt với những vai diễn gai góc, nặng ký hơn. Hai con trai song sinh của NSƯT Vĩnh Xương hiện đã 13 tuổi, hiểu rõ công việc của bố và không còn bỡ ngỡ khi thấy bố vào vai phản diện trên tivi. Anh cho biết các con thậm chí còn xem phim như những khán giả “khó tính”, sẵn sàng nhận xét vai nào hay, vai nào chưa tới.

Ở nhà, Vĩnh Xương tự nhận mình là người “đóng vai ác” trong việc dạy con. Anh nghiêm khắc, sẵn sàng mắng khi các con sai, nhưng luôn giải thích cặn kẽ để con hiểu đúng – sai. Với anh, làm bố cũng cần bản lĩnh và sự tỉnh táo không kém gì khi hóa thân vào những vai diễn trên màn ảnh.