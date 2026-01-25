Quang Thắng, Thái Sơn, Trung Ruồi tích cực tập luyện tiểu phẩm 'Gala Cười 2026'

Trong số rất nhiều chương trình đặc sắc sẽ lên sóng VTV vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, "Gala Cười 2026" luôn được khán giả mong chờ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tiếng cười tại "Gala Cười 2026" được xây dựng trên nền tảng nhân văn, phản ánh đời sống đương đại bằng góc nhìn chắt lọc, trách nhiệm và giàu suy ngẫm.

Chương trình dự kiến có sự tham gia của hai MC quen thuộc là Danh Tùng và Thảo Vân. Đây là hai gương mặt gắn bó nhiều năm với các chương trình giải trí lớn của VTV hứa hẹn tạo nên không khí dẫn dắt duyên dáng, ấm áp và gần gũi.

Theo tiết lộ của ekip thực hiện, năm nay chương trình tiếp tục quy tụ đông đảo gương mặt hài nổi tiếng hai miền, dự kiến bao gồm: NSND Hồng Vân, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên, Lý Chí Huy, Thương Cin, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Kim Đào, Tiêu Minh Phụng, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Tuấn Dũng; ca sĩ Minh Quân và Hà Mio...

Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt xã hội, đòi hỏi người nghệ sĩ phải quan sát, dấn thân và chiêm nghiệm sâu sắc. Và giữ được những giá trị ấy trong suốt hơn hai thập kỷ, những ngày này các nghệ sĩ đang dồn toàn bộ tâm sức để tập luyện, chuẩn bị những tiểu phẩm đặc sắc sẽ được ghi hình tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Mỗi một tiểu phẩm không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn truyền tải những thông điệp ý nhị, sâu cay nên đòi hỏi các nghệ sĩ phải dồn tâm sức, kinh nghiệm nghề nghiệp để thể hiện sao cho tốt nhất. Các nhóm hài trong Nam - ngoài Bắc liên tục rà soát cấu trúc kịch bản, điều chỉnh tiết tấu, thử nghiệm nhiều phương án dàn dựng nhằm tìm ra cách thể hiện sinh động và hấp dẫn.

Hình ảnh các nghệ sĩ tập luyện tiểu phẩm “Romeo và Juliet”.

Diễn viên Quốc Việt - Gương mặt mới của Gala Cười 2026 và diễn viên Lý Chí Huy.



NSƯT Quang Thắng chăm chút cho vai diễn của mình.

Diễn viên Trung Ruồi và Huyền Trang tập luyện tiểu phẩm “Gia đình trong sạch”.

NSƯT Thái Sơn cùng diễn viên Trung Ruồi và Huyền Trang.

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt cùng ekip đang tập tiểu phẩm "Ai là AI".

(Ảnh VTV)

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt? GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.