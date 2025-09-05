Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nam sinh ở Quảng Ninh bị đánh đến co giật: Khởi tố 1 bị can

Thứ sáu, 20:26 05/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với một nam thanh niên liên quan vụ đánh nam sinh đến co giật gần cổng trường Đại học Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi dựng hiện trường và lấy lời khai các đối tượng liên quan vụ việc hành hung nam sinh đến co giật gần cổng trường Đại học Hạ Long, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long (SN 2008) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án, xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan.

Nam sinh ở Quảng Ninh bị đánh đến co giật: Khởi tố 1 bị can - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Quang Long bị khởi tố liên quan vụ việc hành hung nam sinh đến co giật.

Kết quả điều tra xác định, ngày 29/8, giữa nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008) và L.S.H. (SN 2009), cùng trú tại phường Vàng Danh xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội thuộc tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh.

Sau đó nam sinh H. gọi thêm 8 “chiến hữu” đi tìm Đ. để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. phát hiện Đ. đang đạp xe trên đường liền lao tới chặn đường và hành hung tới tấp khiến nạn nhân bị co giật tại khu vực gần trường Đại học Hạ Long.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, một số đối tượng trong vụ việc còn sử dụng điện thoại quay phim và đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm khoe “chiến tích”.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cơ quan chức năng đang “bao che”, “thiếu công tâm” trong xử lý các đối tượng là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí rồi hẹn gặp nhau trong đêm để "giải quyết mâu thuẫn".

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/8, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết quả điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Khởi tố thêm 23 bị can liên quan vụ án tại Tập đoàn Egroup

Khởi tố thêm 23 bị can liên quan vụ án tại Tập đoàn Egroup

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức nang tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ ở nhà.

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Chủ mái ấm Hoa Hồng ở TP.HCM bạo hành trẻ lãnh án hơn 2 năm tù

Chủ mái ấm Hoa Hồng ở TP.HCM bạo hành trẻ lãnh án hơn 2 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (TP.HCM) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù vì hành vi bạo hành nhiều trẻ em.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa lập biên bản, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi chạy xe lạng lách, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau trên Quốc lộ 1A.

4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Công an TP Hà Nội đã triển khai hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ... thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, tạo nên một "lá chắn thép", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh lịch sử và giữ vững bình yên cho từng góc phố Thủ đô.

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH – Lợi dụng việc bố mẹ đi làm xa, nữ sinh ở với bà nội, đối tượng L.Đ.C. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Xem nhiều

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Pháp luật
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Pháp luật
Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Pháp luật
Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top