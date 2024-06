Nam thanh niên ở An Giang khai lý do trộm cắp tài sản khó tin

Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Quốc Khoa (SN 2004; ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Bùi Quốc Khoa và tang vật trộm cắp

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không tiền tiêu xài và trả góp mua điện thoại Iphone 14 Promax nên Khoa nảy sinh ý định đi tìm tài sản để lấy trộm.



Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-6, Khoa đến cơ sở mua bán phụ tùng nhà máy xay xát và lau bóng gạo ở huyện Chợ Mới mà Khoa từng làm thuê.

Tai đây, phát hiện ô tô tải trị giá khoảng 270 triệu đồng đang đậu trong nhà xưởng nhưng không người trông coi và có gắn sẵn chìa khóa nên Khoa liền lấy trộm rồi chạy đi tìm chỗ bán.

Do xe không có giấy tờ nên không ai đồng ý mua. Khoa tiếp tục điều khiển xe chạy xung quanh khu vực huyện Chợ Mới để tìm nơi bán thì bị lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ.

Khoa chưa có giấy phép lái xe ô tô. Sở dĩ Khoa điều khiển được xe là do lúc làm cho chủ cơ sở thì hay đi với chủ nên học lỏm rồi biết chạy.