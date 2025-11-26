Nam tiến đúng giai đoạn then chốt của hạ tầng khu Đông TP.HCM, nhà đầu tư miền Bắc 'hái trái ngọt'
Giữa lúc thị trường Hà Nội tiến sát ngưỡng giá cao nhất lịch sử và TP.HCM bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng đột phá, một dòng chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ đang diễn ra: nhà đầu tư miền Bắc dịch chuyển dòng vốn vào phương Nam. Rất nhiều trong số đó đã "hái trái ngọt" tại đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn - Vinhomes Grand Park.
Động lực đưa dòng tiền phương Bắc chảy về phương Nam
Trong bối cảnh nguồn cung chưa được cải thiện, thị trường căn hộ tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Báo cáo quý III/2025 của CBRE cho thấy: giá chào bán sơ cấp trung bình đã vượt mốc 90 triệu đồng/m² thông thủy (chưa bao gồm VAT & KPBT), cao hơn mức giá trung bình của thị trường căn hộ tại TP.HCM cùng thời điểm.
Ở khu vực trung tâm, các căn hộ chạm ngưỡng 100-120 triệu đồng/m² không còn hiếm. Phân khúc dưới 50 triệu đồng/m² gần như biến mất khỏi thị trường. Thị trường vì thế trở nên "chật chội" về dư địa tăng giá lẫn cơ hội sinh lời.
Do đó, từ cuối năm ngoái đến nay, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội vào TP.HCM và khu vực phụ cận.
Số liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, đến cuối quý III, khoảng 30% lượng giao dịch tại khu vực phía Nam đến từ nhà đầu tư miền Bắc, tăng 10% so với quý II và gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Một trong số đích đến tập trung của dòng tiền phương Bắc chính là khu Đông TP.HCM, nơi sẽ đón hàng loạt hạ tầng về đích ngay trong năm 2026.
"Đại vận chín" hội tụ tại đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn
Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, xác định khu Đông sẽ là vùng kinh tế động lực, gắn với các trục giao thông chiến lược, như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành...
Án ngữ tại vị trí cửa ngõ khu Đông, Vinhomes Grand Park là đại đô thị hưởng lợi trực tiếp nhất và nhiều nhất từ các trục giao thông chiến lược. Đầu tiên là tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, vận hành thương mại từ cuối năm 2024. Vinhomes đã triển khai hệ thống xe buýt điện VinBus kết nối trực tiếp từ Vinhomes Grand Park đến ga Metro Suối Tiên với tần suất 10 phút/chuyến, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại này để di chuyển vào trung tâm chỉ trong 30 phút.
Metro không chỉ giảm thời gian di chuyển mà còn nâng trần giá trị của các khu đô thị lân cận, trong đó có Vinhomes Grand Park. Nghiên cứu của CBRE trước đó cho thấy bất động sản quanh tuyến Metro số 1 đã tăng 50-200% trong giai đoạn trước - sau vận hành, củng cố kỳ vọng tăng giá của nhà đầu tư hiện tại.
Sau Metro số 1, Vinhomes Grand Park chuẩn bị đón "cú hích" hạ tầng thứ 2. Tuyến Vành đai 3 dự kiến thông xe kỹ thuật 24,1km đoạn cao tốc vào 19/12/2025, trong đó 14,7km cầu cạn chạy xuyên tâm dự án.
Với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng và chiều dài 76,3km, Vành đai 3 được ví như "động mạch chiến lược" của TP.HCM mở rộng. Khi hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2026, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian từ Vinhomes Grand Park đến trung tâm TP.HCM chỉ còn từ 25 phút.
Nhờ Vành đai 3, cư dân đại đô thị cũng chỉ mất 25 phút để đến cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự kiến đón 25 triệu khách/năm khi khai thác giai đoạn 1 vào nửa đầu năm 2026. Vị trí hiếm có nằm giữa 2 sân bay trong bán kính chỉ 30-40km của Vinhomes Grand Park còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư, trong bối cảnh "gần sân bay quốc tế" được đánh giá là điểm cộng cho giá trị tài sản tại nhiều quốc gia.
Trước đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ: khi một khu vực đồng thời có metro, vành đai và sân bay trong bán kính 30 phút di chuyển, giá trị bất động sản sẽ bật tăng mạnh nhờ khả năng kết nối vùng và quốc tế vượt trội. Ngoài ra, hạ tầng cũng mở đường cho dòng dịch chuyển dân cư và giới đầu tư đổ về, gia tăng nhu cầu và tính thanh khoản cho thị trường bất động sản.
Biên lợi nhuận từ Vinhomes Grand Park càng lớn hơn khi đây là đại đô thị được đánh giá là đáng sống bậc nhất TP.HCM, sở hữu không gian xanh rộng lớn, tiện ích "all-in-one" đạt chuẩn quốc tế, cộng đồng cư dân đã phát triển lên con số hơn 70.000 người. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, đây còn là điểm hẹn vui chơi giải trí của hàng triệu người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận, mở ra vô số cơ hội kinh doanh, sinh lời cho nhà đầu tư.
"Vinhomes Grand Park đang chứng kiến kịch bản tương tự như Times City tại Hà Nội giai đoạn năm 2012 khi sở hữu mức giá tốt, hạ tầng được đẩy mạnh và dư địa tăng giá còn rộng mở. Các căn hộ tại Times City - từng bị quan ngại xa trung tâm, hạ tầng hạn chế, đã tăng giá gấp nhiều lần và mang lại "trái ngọt" cho những khách hàng, nhà đầu tư giai đoạn đầu. Và Vinhomes Grand Park - hiện có mức giá chỉ khoảng 40-90 triệu đồng/m2, cũng đang điểm xuất phát cho đà tăng tốc mạnh mẽ của giá trị bất động sản, giúp nhà đầu tư bắt trọn 'đại vận chín' của đại đô thị khi hạ tầng lần lượt về đích cuối năm nay và trong năm 2026", anh Hoàng Anh, nhà đầu tư từ Hà Nội, nhận xét.
Vingroup
Chân dung nữ lãnh đạo 'Gen 2' xây nền tảng kinh doanh bền vữngSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
Trong bức tranh kinh tế Việt Nam, nơi doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm tỷ trọng cao nhất Đông Nam Á (khoảng 26,5%), nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly vẫn là một "ngoại lệ" thú vị.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 26/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Mèo Anh lông ngắn – 'bé bánh bao' đang chiếm trái tim người trẻ Sài GònSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
Mèo Anh lông ngắn - giống mèo ngoại tưởng như khó nuôi - lại đang trở thành "người bạn nhỏ" của nhiều gia đình trẻ ở Sài Gòn.
Giá màu iPhone 17 Pro Max thay đổi sau 2 tháng ra mắtSản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
Sau 2 tháng có mặt trên thị trường, liệu giá của các phiên bản màu sắc iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi đáng kể, và màu nào đang "hot" nhất để giữ giá?
Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Dễ dàng xác thực hàng chính hãng khi quét QR Code trên mỗi chai nước mắm Nam NgưSản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm, Nam Ngư (một sản phẩm thuộc Công ty Masan Consumer) đang ứng dụng giải pháp đột phá trong kỷ nguyên tiêu dùng thông minh– nơi mỗi khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và an toàn của sản phẩm chỉ với một lần quét đơn giản.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
GS25 Việt Nam chạm mốc cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội sau 9 thángSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
Gia nhập thị trường Việt Nam muộn hơn nhiều đối thủ, GS25 Việt Nam đã chứng minh sự phát triển thần tốc khi cán mốc 50 cửa hàng tại Hà Nội chỉ sau 9 tháng cùng hệ thống hơn 400 cửa hàng tại miền Nam.
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "nóng".
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.