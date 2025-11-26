Nam tiến đúng giai đoạn then chốt của hạ tầng khu Đông TP.HCM, nhà đầu tư miền Bắc 'hái trái ngọt'

Động lực đưa dòng tiền phương Bắc chảy về phương Nam

Trong bối cảnh nguồn cung chưa được cải thiện, thị trường căn hộ tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Báo cáo quý III/2025 của CBRE cho thấy: giá chào bán sơ cấp trung bình đã vượt mốc 90 triệu đồng/m² thông thủy (chưa bao gồm VAT & KPBT), cao hơn mức giá trung bình của thị trường căn hộ tại TP.HCM cùng thời điểm.

Ở khu vực trung tâm, các căn hộ chạm ngưỡng 100-120 triệu đồng/m² không còn hiếm. Phân khúc dưới 50 triệu đồng/m² gần như biến mất khỏi thị trường. Thị trường vì thế trở nên "chật chội" về dư địa tăng giá lẫn cơ hội sinh lời.

Nhiều nhà đầu tư miền Bắc đổ về TP.HCM "săn tìm" bất động sản khu Đông, đón đầu làn sóng bứt tốc của hạ tầng.

Do đó, từ cuối năm ngoái đến nay, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội vào TP.HCM và khu vực phụ cận.

Số liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, đến cuối quý III, khoảng 30% lượng giao dịch tại khu vực phía Nam đến từ nhà đầu tư miền Bắc, tăng 10% so với quý II và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Một trong số đích đến tập trung của dòng tiền phương Bắc chính là khu Đông TP.HCM, nơi sẽ đón hàng loạt hạ tầng về đích ngay trong năm 2026.

"Đại vận chín" hội tụ tại đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn

Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, xác định khu Đông sẽ là vùng kinh tế động lực, gắn với các trục giao thông chiến lược, như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành...

Án ngữ tại vị trí cửa ngõ khu Đông, Vinhomes Grand Park là đại đô thị hưởng lợi trực tiếp nhất và nhiều nhất từ các trục giao thông chiến lược. Đầu tiên là tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, vận hành thương mại từ cuối năm 2024. Vinhomes đã triển khai hệ thống xe buýt điện VinBus kết nối trực tiếp từ Vinhomes Grand Park đến ga Metro Suối Tiên với tần suất 10 phút/chuyến, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại này để di chuyển vào trung tâm chỉ trong 30 phút.

Metro không chỉ giảm thời gian di chuyển mà còn nâng trần giá trị của các khu đô thị lân cận, trong đó có Vinhomes Grand Park. Nghiên cứu của CBRE trước đó cho thấy bất động sản quanh tuyến Metro số 1 đã tăng 50-200% trong giai đoạn trước - sau vận hành, củng cố kỳ vọng tăng giá của nhà đầu tư hiện tại.

Vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park, gần 15km đoạn trên cao sẽ thông xe vào 19/12/2025.

Sau Metro số 1, Vinhomes Grand Park chuẩn bị đón "cú hích" hạ tầng thứ 2. Tuyến Vành đai 3 dự kiến thông xe kỹ thuật 24,1km đoạn cao tốc vào 19/12/2025, trong đó 14,7km cầu cạn chạy xuyên tâm dự án.

Với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng và chiều dài 76,3km, Vành đai 3 được ví như "động mạch chiến lược" của TP.HCM mở rộng. Khi hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2026, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian từ Vinhomes Grand Park đến trung tâm TP.HCM chỉ còn từ 25 phút.

Nhờ Vành đai 3, cư dân đại đô thị cũng chỉ mất 25 phút để đến cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự kiến đón 25 triệu khách/năm khi khai thác giai đoạn 1 vào nửa đầu năm 2026. Vị trí hiếm có nằm giữa 2 sân bay trong bán kính chỉ 30-40km của Vinhomes Grand Park còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư, trong bối cảnh "gần sân bay quốc tế" được đánh giá là điểm cộng cho giá trị tài sản tại nhiều quốc gia.

Vinhomes Grand Park sở hữu tiện ích "all-in-one", trở thành đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM.

Trước đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ: khi một khu vực đồng thời có metro, vành đai và sân bay trong bán kính 30 phút di chuyển, giá trị bất động sản sẽ bật tăng mạnh nhờ khả năng kết nối vùng và quốc tế vượt trội. Ngoài ra, hạ tầng cũng mở đường cho dòng dịch chuyển dân cư và giới đầu tư đổ về, gia tăng nhu cầu và tính thanh khoản cho thị trường bất động sản.

Biên lợi nhuận từ Vinhomes Grand Park càng lớn hơn khi đây là đại đô thị được đánh giá là đáng sống bậc nhất TP.HCM, sở hữu không gian xanh rộng lớn, tiện ích "all-in-one" đạt chuẩn quốc tế, cộng đồng cư dân đã phát triển lên con số hơn 70.000 người. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, đây còn là điểm hẹn vui chơi giải trí của hàng triệu người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận, mở ra vô số cơ hội kinh doanh, sinh lời cho nhà đầu tư.

"Vinhomes Grand Park đang chứng kiến kịch bản tương tự như Times City tại Hà Nội giai đoạn năm 2012 khi sở hữu mức giá tốt, hạ tầng được đẩy mạnh và dư địa tăng giá còn rộng mở. Các căn hộ tại Times City - từng bị quan ngại xa trung tâm, hạ tầng hạn chế, đã tăng giá gấp nhiều lần và mang lại "trái ngọt" cho những khách hàng, nhà đầu tư giai đoạn đầu. Và Vinhomes Grand Park - hiện có mức giá chỉ khoảng 40-90 triệu đồng/m2, cũng đang điểm xuất phát cho đà tăng tốc mạnh mẽ của giá trị bất động sản, giúp nhà đầu tư bắt trọn 'đại vận chín' của đại đô thị khi hạ tầng lần lượt về đích cuối năm nay và trong năm 2026", anh Hoàng Anh, nhà đầu tư từ Hà Nội, nhận xét.

Vingroup