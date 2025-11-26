Dễ dàng xác thực hàng chính hãng khi quét QR Code trên mỗi chai nước mắm Nam Ngư
Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm, Nam Ngư (một sản phẩm thuộc Công ty Masan Consumer) đang ứng dụng giải pháp đột phá trong kỷ nguyên tiêu dùng thông minh– nơi mỗi khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và an toàn của sản phẩm chỉ với một lần quét đơn giản.
QR Code tấm "căn cước" giúp khách hàng yên tâm mua sắm…
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Vừa qua, tại hệ thống phân phối trên cả nước, nước mắm Nam Ngư đã đưa ứng dụng QR Code vào mỗi sản phẩm như "căn cước" với đầy đủ thông số lí lịch. Mỗi mã QR Code đều là duy nhất, chứa toàn bộ thông tin từ nhà sản xuất: mô tả chi tiết sản phẩm, hạn sử dụng, kí hiệu lô sản xuất. Đặc biệt, hệ thống còn ghi nhận được cả ngày sản xuất chính xác như thời gian in nổi trên cổ chai nước mắm.
Chỉ bằng thao tác đơn giản, trong vài giây, người tiêu dùng đưa điện thoại quét mã, hệ thống sẽ hiển thị ngay dữ liệu được đồng bộ trực tiếp từ nhà máy, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.
Công nghệ QR Code mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới, yên tâm mua sắm và sử dụng. Không còn cảnh băn khoăn liệu sản phẩm thật hay giả, dù mua ở bất kì đâu, người mua giờ đây có thể tự mình kiểm chứng mọi thông tin. Đây chính là nền tảng để xây dựng niềm tin bền vững giữa thương hiệu và khách hàng trong kỷ nguyên số.
…giúp doanh nghiệp quản lý thông minh
Không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, công nghệ QR Code còn tạo ra giải pháp quản lý thông minh cho doanh nghiệp. Thông qua dữ liệu quét mã theo thời gian thực, Công ty có thể nắm bắt hành vi người tiêu dùng, ghi nhận các khu vực phát sinh lượt quét cao để tối ưu từng kênh phân phối. Quy trình quản lý tồn kho, tracking sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cũng trở nên chính xác và nhanh chóng hơn nhiều lần so với phương pháp ghi nhận truyền thống.
Điểm ưu việt của công nghệ này nằm ở khả năng chống giả hiệu quả. Với cơ chế bảo mật nhiều lớp, mã QR không thể tự tạo hoặc sao chép. Hệ thống tự động phát hiện các mã đã quét bất thường, mã bị trùng hoặc mã không nằm trong cơ sở dữ liệu của nhà sản xuất, từ đó giúp Công ty nhanh chóng cảnh báo trường hợp nghi ngờ hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng với các ngành hàng thực phẩm, đồ uống – nơi sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, việc ứng dụng QR Code với các thương hiệu lớn, uy tín như Nam Ngư cũng giúp tránh được tình trạng bị các đối tượng làm giả, làm nhái trục lợi, lừa dối người tiêu dùng.
Việc ứng dụng QR Code vào xác thực hàng hóa cho thấy bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu Nam Ngư trong chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu minh bạch – an toàn – thông minh. Mỗi sản phẩm Nam Ngư giờ đây không chỉ là cam kết chất lượng, mà khẳng định triết lí phụng sự người tiêu dùng, đặt khách hàng làm trung tâm để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và trải nghiệm của người tiêu dùng.
Đây cũng là chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng – bản lẻ tích hợp công nghệ của Tập đoàn Masan nói chung và công ty thành viên Masan Consumer nói riêng. Hệ sinh thái tiêu dùng-bán lẻ của doanh nghiệp đã và đang tạo ra những giải pháp tiên phong, giải quyết các "bài toán" khó của thị trường và hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của người tiêu dùng khi mua sắm ở bất kì đâu.
Masan
Giá màu iPhone 17 Pro Max thay đổi sau 2 tháng ra mắtSản phẩm - Dịch vụ - 50 phút trước
Sau 2 tháng có mặt trên thị trường, liệu giá của các phiên bản màu sắc iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi đáng kể, và màu nào đang "hot" nhất để giữ giá?
Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
GS25 Việt Nam chạm mốc cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội sau 9 thángSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Gia nhập thị trường Việt Nam muộn hơn nhiều đối thủ, GS25 Việt Nam đã chứng minh sự phát triển thần tốc khi cán mốc 50 cửa hàng tại Hà Nội chỉ sau 9 tháng cùng hệ thống hơn 400 cửa hàng tại miền Nam.
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "nóng".
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A hybrid mới gây chú ý khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km, phạm vi hoạt động tới 1.420 km và giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể tiếp tục nóng theo thế giới.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.