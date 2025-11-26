Mèo Anh lông ngắn – 'bé bánh bao' đang chiếm trái tim người trẻ Sài Gòn

Bé mèo Anh lông ngắn màu xám xanh trưởng thành với gương mặt bánh bao đáng yêu.

"Từ ngày có Milo, mình sống chậm lại hẳn"

Chị Lê Diễm (quận 12) kể rằng cuộc sống của chị đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc đón Milo, một bé mèo tai cụp về nhà. Lúc đầu, chị chỉ nghĩ "nuôi thử cho biết", nhưng chỉ sau vài ngày, việc đi làm về muộn dần trở thành nhiệm vụ bất khả thi. "Mỗi khi nghe tiếng mở cửa là Milo nhẹ nhàng bước tới, dụi người vào chân mình. Tự dưng thấy thương gì đâu, chỉ muốn về nhà sớm hơn thôi", chị cười.

Diễm cho biết, chị vốn không phải là người kiên nhẫn, nhưng kể từ lúc có Milo, chị thấy mình biết để ý và chăm chút nhiều hơn cho chú mèo nhỏ: từ miếng ăn, giấc ngủ hay thói quen chải lông mỗi tối. "Nuôi mèo làm mình dịu lại, cuộc sống đỡ ồn ào, vội vã hẳn", chị nói.

Khoảnh khắc ôm mèo cưng thật nhẹ nhàng – kiểu yêu thương giản dị mà ai nuôi mèo cũng từng trải qua.

"Mèo không lạnh lùng như tôi từng nghĩ"

Câu chuyện của anh Phúc An (quận 11) cũng bắt đầu khá giống với Diễm: nuôi vì tò mò, rồi bị "nghiện" lúc nào chẳng hay. An nhớ rõ ngày đầu đón bé mèo Anh lông ngắn của mình về nhà, bé cứ len lén đi vòng quanh rồi lại sát chân anh như để "xin làm quen".

"Tôi từng nghĩ mèo với biệt danh hoàng thượng, vô tư, chẳng mấy quan tâm ai. Nhưng bé rất khôn, biết nhìn mặt chủ để đoán tâm trạng. Lúc nào bị mệt, bé biết tự động lại nằm sát mình hơn", anh kể. Với An, nuôi mèo không chỉ là thú vui mà còn là có thêm một người bạn đồng hành thầm lặng vậy.

Những người trẻ như An, Diêm thường tìm hiểu kiến thức chăm sóc, nuôi mèo từ những trang chia sẻ kinh nghiệm thú cưng như Chạm Pets Family để hiểu rõ về tính và hành vi của các giống mèo ngoại như mèo Anh lông ngắn, mèo Ba Tư, Munchkin chân ngắn hay Scottish tai cụp…

Mèo ngoại nhưng rất… hợp người Việt

Mèo Anh lông ngắn gần như một "ngôi sao" của làng thú cưng trong những năm gần đây. Chị Trần Hà Gia Linh (Phước Kiển, Nhà Bè), một người có kinh nghiệm nhiều năm nhân giống mèo cảnh, cho biết, dù nuôi khá nhiều dòng, nhưng mèo Anh lông ngắn lúc nào cũng được quan tâm nhiều nhất.

"Cứ bé nào mặt tròn, lại có thêm chân ngắn hay tai cụp, màu xám xanh hay lilac là khách để ý ngay. Mấy bé mèo trắng mắt hai màu thì gần như 'vừa đăng đã hết'. Người nuôi mèo bây giờ ngày càng chịu đầu tư: đồ chơi xịn, thức ăn ngon, vitamin…", chị Linh chia sẻ.

Giá mèo Anh lông ngắn 2–3 tháng tuổi hiện dao động từ 2-3 triệu đến hơn chục triệu đồng tùy màu và ngoại hình. Nhưng theo chị Linh, "nếu đã lỡ thương rồi thì giá cả cũng chỉ là một phần".

Các bé mèo Aln màu hiếm như silver (bạc) với chân ngắn, tai cụp rất được săn lùng và có giá cao.

"Nuôi mèo Aln không khó, miễn là hiểu nhau một chút"

Bác sĩ thú y Đức Tú, chủ một phòng khám thú y tại Bình Thạnh lại tiếp cận mèo Anh lông ngắn ở khía cạnh chuyên môn. Theo anh Tú, giống mèo này khá hiền, sức khỏe tôi, điểm yếu dễ thấy của chúng là "ham ăn - lười vận động". "Các bé rất dễ bị béo phì nếu chủ nuôi không kiểm soát chế độ ăn uống. Ngoài ra, giống mèo này cũng dễ bị các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, đặc biệt là ở mèo nhỏ, vì vậy nên chủ nuôi cần tìm hiểu kỹ, để ý phòng bệnh hơn là chữa bệnh", anh Tú chia sẻ.

Theo anh Tú, các bạn trẻ lần đầu nuôi mèo thường hay lo lắng quá mức. "Thật ra, mèo có tập tính khá độc lập, chỉ cần được cho ăn uống đủ chất, chích ngừa đúng lịch và vệ sinh lông - tai - răng miệng đều đặn thì các bé sống khỏe lắm", anh nói.

Một "bé mèo" – nhiều thay đổi tích cực

Không ít bạn trẻ thừa nhận, từ lúc nuôi mèo, họ sống có trách nhiệm hơn trước: thức dậy đúng giờ, về nhà sớm hơn và bớt hẳn thời gian lướt điện thoại. "Việc nuôi mèo cũng không ồn ào hay áp lực như nhiều người nghĩ. Bé giống như một thành viên nhỏ trong gia đình, nhưng lại biết cách làm mọi người bình tĩnh hơn", chị Diễm chia sẻ.

Với những người đang cân nhắc đón một bé mèo Aln về nuôi, việc tìm hiểu kỹ về đặc điểm, nguồn gốc, màu sắc, giá bán và nơi mua, cũng như cách chăm sóc là cực kỳ quan trọng. Các chuyên mục về thú cưng chuyên sâu như mèo Anh lông ngắn thường được cộng đồng gợi ý cho những người mới - như một "cẩm nang toàn tập" trước khi bạn chính thức làm "ba mẹ" của một bé mèo cưng nhỏ xíu.

Và biết đâu đấy, như "bé mèo biết nịnh" Milo của anh Phúc An, một chú mèo Anh lông ngắn sẽ mang đến cho chủ nhân không chỉ tiếng cười mà còn là một cảm giác thật ấm áp, rất riêng - thứ cảm giác mà cuộc sống đô thị ồn ào, sôi động đôi lúc khiến ta bỏ quên.



