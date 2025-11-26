Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025

Thứ tư, 16:54 26/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 26/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 25/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 26/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025 - Ảnh 3.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025 - Ảnh 4.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025.

Kết quả xổ số miền Trung - 26/11/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

26/11/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 26/11/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 26/11/2025







Giá trị Jackpot:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hồng Thủy
