GS25 Việt Nam chạm mốc cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội sau 9 tháng
Gia nhập thị trường Việt Nam muộn hơn nhiều đối thủ, GS25 Việt Nam đã chứng minh sự phát triển thần tốc khi cán mốc 50 cửa hàng tại Hà Nội chỉ sau 9 tháng cùng hệ thống hơn 400 cửa hàng tại miền Nam.
Am hiểu văn hoá địa phương cùng với tiêu chuẩn vận hành quốc tế, GS25 Việt Nam Bắc tiến mạnh mẽ
Dù gia nhập thị trường muộn, GS25 Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng. Trong năm 2025, GS25 Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng tại cả hai thị trường trọng điểm, chỉ riêng khu vực miền Nam hiện đã có hơn 400 cửa hàng đi vào hoạt động. Từ tháng 3/2025, thương hiệu bắt đầu mở rộng ra Hà Nội và nhanh chóng phủ sóng tại các khu vực trung tâm như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông… Việc chính thức chạm mốc 50 cửa hàng tại Hà Nội chỉ sau chưa đầy một năm được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu tiêu dùng hiện đại cũng như sự yêu thích đặc biệt dành cho thị trường miền Bắc.
Khẳng định bản sắc từ mô hình cửa hàng tiện lợi thế hệ mới
GS25 tại Việt Nam được vận hành bởi liên doanh giữa SonKim Group và GS Retail Hàn Quốc. Sự hợp tác này giúp thương hiệu kết hợp hai lợi thế: kinh nghiệm vận hành bán lẻ quốc tế và sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt, từ đó hình thành mô hình cửa hàng tiện lợi mang tính "Lifestyle" không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tập trung vào trải nghiệm mua sắm.
Nhiều cộng đồng mạng đang nhận định rằng, trong khi phần lớn chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam thường chỉ tập trung vào việc mở rộng mạng lưới và tối ưu hóa hoạt động bán hàng, mà kém đầu tư vào hình ảnh, không gian và trải nghiệm sáng tạo, thì GS25 Việt Nam lại "vượt chiều" khi biến mỗi cửa hàng thành điểm đến mang tính trải nghiệm, phong cách và thời trang. Không gian bên trong GS25 Việt Nam được thiết kế với giao diện tươi trẻ, các artwork bắt mắt, với các concept store nhiều chủ đề độc đáo luôn tạo ra nhiều thảo luận và truyền miệng từ giới trẻ.
Không những thế, GS25 đươc giới trẻ nhận định là một trong những thương hiệu "trẻ trung" "trendy" "sáng tạo" khi liên tục có nhiều sản phẩm và sự kiện ấn tượng, khác biệt. Chỉ hai ngày trước khi khai trương kỷ niệm cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội, GS25 Việt Nam tổ chức lễ hội âm nhạc với tên gọi: Đu Đông Slay Đã tại TP.HCM với sự tham gia của hai nghệ sĩ Hàn Quốc là Loco và KANGDANIEL cùng hơn 15 nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam. Lễ hội ước tính thu hút hơn 10.000 người tham dự và ghi nhận mức độ lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Không chỉ là một hoạt động truyền thông thương hiệu thường thấy từ các nhãn hàng, sự kiện được xây dựng theo một concept chiến lược nhằm kết nối với giới trẻ thông qua ngôn ngữ văn hóa và lối sống đương đại.
Hay mới nhất là việc ra mắt bộ sưu tập MooMoossi - linh vật cáo vàng được thiết kế độc quyền bởi GS25. Lấy cảm hứng từ xu hướng "character culture" phổ biến tại Hàn Quốc, GS25 đã xây dựng cáo vàng lồng ghép nhiều cảm xúc và phong cách sống thông qua bộ sản phẩm gồm móc khóa, túi tote, sổ tay, gối, ly giữ nhiệt… hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống trẻ trung.
Những chiến lược trên minh chứng cho tham vọng của GS25 Việt Nam từ "một chuỗi cửa hàng tiện lợi" chuyển mình thành "người kích hoạt lối sống và cộng đồng", biến cửa hàng thành điểm hẹn văn hóa nơi giới trẻ tìm đến không chỉ để mua sắm, mà để trải nghiệm, kết nối và thể hiện bản thân.
Khai trương cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội với chủ đề "The Flash"
Ngày 24/11/2025, GS25 Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng tại thị trường miền Bắc với sự kiện khai trương cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức theo chủ đề "The Flash", không chỉ thể hiện tốc độ và sự linh hoạt trong chiến lược phát triển, mà còn phản ánh rõ tính cách thương hiệu của GS25 trẻ trung, nhanh nhạy với xu hướng và luôn tiên phong trong việc đổi mới trải nghiệm khách hàng.
Với "The Flash", GS25 Việt Nam truyền tải thông điệp dám bứt phá và sẵn sàng dẫn đầu, giống như cách thương hiệu liên tục bắt trend văn hóa trẻ, triển khai các concept sáng tạo và chuyển mình từ mô hình cửa hàng tiện lợi truyền thống sang "cửa hàng tiện lợi phong cách sống" (Lifestyle Convenience Store). Không chỉ mở rộng hệ thống nhanh chóng, GS25 Việt Nam mong muốn mang lại năng lượng tích cực, nhịp sống hiện đại và tinh thần chuyển động liên tục của thế hệ trẻ đô thị.
Theo kế hoạch năm 2026, GS25 Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống tại khu vực miền Bắc, tập trung phát triển các điểm bán tại các tỉnh, thành phố chiến lược. Thay vì chỉ gia tăng về số lượng cửa hàng, thương hiệu đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm phong cách sống hiện đại, hướng tới trở thành một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi dẫn đầu trong việc định hình thói quen tiêu dùng của giới trẻ Việt Nam.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Mèo Anh lông ngắn – 'bé bánh bao' đang chiếm trái tim người trẻ Sài GònSản phẩm - Dịch vụ - 51 giây trước
Mèo Anh lông ngắn - giống mèo ngoại tưởng như khó nuôi - lại đang trở thành "người bạn nhỏ" của nhiều gia đình trẻ ở Sài Gòn.
Giá màu iPhone 17 Pro Max thay đổi sau 2 tháng ra mắtSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Sau 2 tháng có mặt trên thị trường, liệu giá của các phiên bản màu sắc iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi đáng kể, và màu nào đang "hot" nhất để giữ giá?
Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Dễ dàng xác thực hàng chính hãng khi quét QR Code trên mỗi chai nước mắm Nam NgưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm, Nam Ngư (một sản phẩm thuộc Công ty Masan Consumer) đang ứng dụng giải pháp đột phá trong kỷ nguyên tiêu dùng thông minh– nơi mỗi khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và an toàn của sản phẩm chỉ với một lần quét đơn giản.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "nóng".
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A hybrid mới gây chú ý khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km, phạm vi hoạt động tới 1.420 km và giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể tiếp tục nóng theo thế giới.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.