GS25 Việt Nam chạm mốc cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội sau 9 tháng

Dù gia nhập thị trường muộn, GS25 Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng. Trong năm 2025, GS25 Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng tại cả hai thị trường trọng điểm, chỉ riêng khu vực miền Nam hiện đã có hơn 400 cửa hàng đi vào hoạt động. Từ tháng 3/2025, thương hiệu bắt đầu mở rộng ra Hà Nội và nhanh chóng phủ sóng tại các khu vực trung tâm như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông… Việc chính thức chạm mốc 50 cửa hàng tại Hà Nội chỉ sau chưa đầy một năm được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu tiêu dùng hiện đại cũng như sự yêu thích đặc biệt dành cho thị trường miền Bắc.

Khẳng định bản sắc từ mô hình cửa hàng tiện lợi thế hệ mới

GS25 tại Việt Nam được vận hành bởi liên doanh giữa SonKim Group và GS Retail Hàn Quốc. Sự hợp tác này giúp thương hiệu kết hợp hai lợi thế: kinh nghiệm vận hành bán lẻ quốc tế và sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt, từ đó hình thành mô hình cửa hàng tiện lợi mang tính "Lifestyle" không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tập trung vào trải nghiệm mua sắm.

Nhiều cộng đồng mạng đang nhận định rằng, trong khi phần lớn chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam thường chỉ tập trung vào việc mở rộng mạng lưới và tối ưu hóa hoạt động bán hàng, mà kém đầu tư vào hình ảnh, không gian và trải nghiệm sáng tạo, thì GS25 Việt Nam lại "vượt chiều" khi biến mỗi cửa hàng thành điểm đến mang tính trải nghiệm, phong cách và thời trang. Không gian bên trong GS25 Việt Nam được thiết kế với giao diện tươi trẻ, các artwork bắt mắt, với các concept store nhiều chủ đề độc đáo luôn tạo ra nhiều thảo luận và truyền miệng từ giới trẻ.

Không những thế, GS25 đươc giới trẻ nhận định là một trong những thương hiệu "trẻ trung" "trendy" "sáng tạo" khi liên tục có nhiều sản phẩm và sự kiện ấn tượng, khác biệt. Chỉ hai ngày trước khi khai trương kỷ niệm cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội, GS25 Việt Nam tổ chức lễ hội âm nhạc với tên gọi: Đu Đông Slay Đã tại TP.HCM với sự tham gia của hai nghệ sĩ Hàn Quốc là Loco và KANGDANIEL cùng hơn 15 nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam. Lễ hội ước tính thu hút hơn 10.000 người tham dự và ghi nhận mức độ lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Không chỉ là một hoạt động truyền thông thương hiệu thường thấy từ các nhãn hàng, sự kiện được xây dựng theo một concept chiến lược nhằm kết nối với giới trẻ thông qua ngôn ngữ văn hóa và lối sống đương đại.

Hay mới nhất là việc ra mắt bộ sưu tập MooMoossi - linh vật cáo vàng được thiết kế độc quyền bởi GS25. Lấy cảm hứng từ xu hướng "character culture" phổ biến tại Hàn Quốc, GS25 đã xây dựng cáo vàng lồng ghép nhiều cảm xúc và phong cách sống thông qua bộ sản phẩm gồm móc khóa, túi tote, sổ tay, gối, ly giữ nhiệt… hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống trẻ trung.

Những chiến lược trên minh chứng cho tham vọng của GS25 Việt Nam từ "một chuỗi cửa hàng tiện lợi" chuyển mình thành "người kích hoạt lối sống và cộng đồng", biến cửa hàng thành điểm hẹn văn hóa nơi giới trẻ tìm đến không chỉ để mua sắm, mà để trải nghiệm, kết nối và thể hiện bản thân.

Khai trương cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội với chủ đề "The Flash"

Ngày 24/11/2025, GS25 Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng tại thị trường miền Bắc với sự kiện khai trương cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức theo chủ đề "The Flash", không chỉ thể hiện tốc độ và sự linh hoạt trong chiến lược phát triển, mà còn phản ánh rõ tính cách thương hiệu của GS25 trẻ trung, nhanh nhạy với xu hướng và luôn tiên phong trong việc đổi mới trải nghiệm khách hàng.

Với "The Flash", GS25 Việt Nam truyền tải thông điệp dám bứt phá và sẵn sàng dẫn đầu, giống như cách thương hiệu liên tục bắt trend văn hóa trẻ, triển khai các concept sáng tạo và chuyển mình từ mô hình cửa hàng tiện lợi truyền thống sang "cửa hàng tiện lợi phong cách sống" (Lifestyle Convenience Store). Không chỉ mở rộng hệ thống nhanh chóng, GS25 Việt Nam mong muốn mang lại năng lượng tích cực, nhịp sống hiện đại và tinh thần chuyển động liên tục của thế hệ trẻ đô thị.

Theo kế hoạch năm 2026, GS25 Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống tại khu vực miền Bắc, tập trung phát triển các điểm bán tại các tỉnh, thành phố chiến lược. Thay vì chỉ gia tăng về số lượng cửa hàng, thương hiệu đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm phong cách sống hiện đại, hướng tới trở thành một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi dẫn đầu trong việc định hình thói quen tiêu dùng của giới trẻ Việt Nam.

