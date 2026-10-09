Nam Việt - em ruột diễn viên Thanh Sơn muốn 'chạm mặt' anh trai trên phim

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Nam Việt và hành trình rẽ ngang từ IT sang nghề diễn

Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên, Nam Việt từng theo học ngành Công nghệ thông tin. Bước ngoặt đến khá tình cờ trong những năm tháng đại học. Một lần thử sức với một vai diễn trong phim ngắn, Nam Việt bất ngờ được giao vai chính. Trải nghiệm ấy khiến anh nhận ra mình thực sự yêu diễn xuất. "Lúc đó tôi mới nhận ra mình thích diễn xuất và muốn thử sức nghiêm túc với nghề. Tôi bắt đầu nghĩ, nếu không thử thì có lẽ sau này mình sẽ tiếc", Nam Việt chia sẻ.

Hình ảnh Nam Việt trên phim truyền hình giờ vàng.

Nam Việt chọn cách chứng minh bằng sự nghiêm túc với nghề. Sau khi tốt nghiệp Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Nam Việt công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Với Nam Việt, sân khấu không chỉ là nơi làm nghề mà còn là môi trường giúp anh rèn luyện khả năng diễn xuất, học cách làm chủ nhân vật và quan trọng hơn là học tính kỷ luật của một người nghệ sĩ.

Từ sân khấu, anh từng bước tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh. Những vai diễn truyền hình đến với Nam Việt không quá dồn dập, nhưng mỗi cơ hội đều mang đến cho anh thêm một trải nghiệm đáng quý.

Ngoài những vai diễn, Nam Việt cũng được khán giả chú ý khi là em trai của diễn viên Thanh Sơn. Anh hiểu đây vừa là một thuận lợi, vừa là áp lực. Có một người anh đi trước trong nghề đồng nghĩa với việc Nam Việt có thêm một người để quan sát, học hỏi và chia sẻ những câu chuyện nghề nghiệp. Tuy nhiên, chính điều đó cũng khiến anh ý thức rõ hơn về mong muốn tạo dựng một con đường riêng.

Nam Việt không muốn bị nói "dựa hơi" anh trai - diễn viên Thanh Sơn.

Nam Việt không muốn bị nói là "dựa hơi" anh để nổi tiếng. Anh muốn khán giả nhớ đến mình trước hết bằng cái tên Nam Việt, bằng những vai diễn: "Tôi muốn tự thân nhiều hơn. Tôi nghĩ việc có một người anh đi trước là lợi thế để mình học hỏi, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc. Tôi muốn khán giả biết đến Nam Việt bằng năng lực và những vai diễn của chính mình".

Nam Việt nhấn mạnh, anh không phủ nhận lợi thế của việc có một người anh đi trước, nhưng cũng không muốn biến lợi thế ấy thành sự phụ thuộc. Điều Nam Việt mong muốn là một ngày nào đó, khi khán giả nhắc đến hai anh em, không chỉ nói "Thanh Sơn và em trai", mà có thể gọi tên Nam Việt như một diễn viên có con đường và dấu ấn riêng. Nam Việt bày tỏ: "Hai anh em thường xuyên trao đổi về nghề, nhất là những vấn đề liên quan đến sân khấu, cách thoại, cách xử lý tâm lý và logic của nhân vật. Nhưng sau cùng, tôi vẫn muốn tự mình trải nghiệm và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình".

Kiên nhẫn đi đường dài bằng chính năng lực

Trong "Căn nhà không mái che", Nam Việt đảm nhận vai Hùng - một học sinh lớp 10, đây cũng là một thử thách khi nhân vật trẻ hơn anh khá nhiều về tuổi đời. Để hóa thân vào Hùng, Nam Việt phải điều chỉnh cách thể hiện, đặc biệt là ánh mắt và biểu cảm. Đạo diễn từng nhận xét ánh mắt của anh còn quá sắc, chưa đủ nét hồn nhiên của một cậu học sinh. Nam Việt vì thế chủ động xem lại hình ảnh sau mỗi cảnh quay để điều chỉnh.

Nam Việt hiện tại là gương mặt nổi bật trong làng phim Việt.

Nhân vật Hùng từng là vận động viên bơi lội, nên nam diễn viên cũng dành thời gian học và luyện bơi để phần thể hiện trên màn ảnh tự nhiên hơn. Không đặt nặng việc phải tạo ra một vai diễn thật lớn, Nam Việt quan niệm mỗi vai diễn, dù chính hay phụ, đều có giá trị riêng nếu người diễn viên biết tìm kiếm khoảng trống sáng tạo.

"Có những diễn viên đóng vai phụ nhưng tạo được dấu ấn rất mạnh. Tôi thích vai phụ ở chỗ đôi khi mình có nhiều khoảng trống để sáng tạo hơn. Chỉ cần một cảnh diễn tốt, khán giả vẫn có thể nhớ đến mình", anh chia sẻ.

Quan điểm ấy cũng phần nào cho thấy cách Nam Việt nhìn về nghề. Anh không quá sốt ruột với danh tiếng. Anh tin rằng diễn viên cần tài năng, sự chuẩn bị và cả may mắn. Chứng kiến bạn bè đồng trang lứa có sự thành công nhất định, thay vì chạnh lòng Nam Việt cảm thấy vui. Nam diễn viên bày tỏ: "Năm nay có rất nhiều bạn cùng lớp của tôi lên phim. Tôi thấy vui khi các bạn có cơ hội và được khán giả biết đến. Tôi nghĩ mỗi người có một thời điểm khác nhau. Tôi cứ cố gắng làm hết mình và nắm bắt từng cơ hội dù nhỏ nhất".

Thanh Sơn và em trai Nam Việt.

Nam Việt vẫn muốn được thử sức nhiều hơn, trước mắt là từng bước tạo dựng vị trí trên màn ảnh phía Bắc, sau đó hướng đến điện ảnh. Nếu có một cơ hội phù hợp ở phía Nam, anh cũng sẵn sàng thử sức. Điều anh quan tâm nhất không phải là mình nổi tiếng vào năm bao nhiêu tuổi, mà là khi cơ hội đến, bản thân đã đủ khả năng để nắm lấy hay chưa.

Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi không quá sốt ruột chuyện phải nổi tiếng ngay. Tôi nghĩ cứ đi chậm nhưng chắc, liên tục trau dồi khả năng diễn xuất. Khi mình đã chuẩn bị đủ thì nếu thời điểm và may mắn đến, mình sẽ có thể nắm bắt được".

Ở thời điểm hiện tại, Nam Việt vẫn tiếp tục song song với sân khấu và truyền hình. Với anh, sân khấu và truyền hình không phải hai con đường đối lập mà bổ trợ cho nhau trong quá trình trưởng thành nghề nghiệp. Nam Việt không ngại bày tỏ trong tương lai gần sẽ có duyên được đóng chung phim với anh trai.

Hình ảnh ở đời thực của diễn viên Nam Việt.

Vì thế, thay vì đặt nặng việc phải nổi tiếng sớm, nam diễn viên tập trung hoàn thiện khả năng diễn xuất và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội đến với mình. Nam Việt chọn cho mình một hành trình không quá vội vàng: đi từng bước, tích lũy kinh nghiệm và nghiêm túc với mỗi cơ hội đến với mình. Anh hiểu rằng, trong nghệ thuật, tài năng cần đi cùng sự bền bỉ, sự chuẩn bị và cả thời điểm.

Diễn viên Nam Việt từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Lằn ranh, Anh có phải đàn ông không, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Những nẻo đường gần xa...