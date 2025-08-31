Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Làm dâu xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) gần một năm nay, chị Lê Thảo (29 tuổi, Hà Nội) thừa nhận vẫn chưa hết bất ngờ trước nếp sống sinh hoạt ở nơi cách quê nhà gần 1.200km.

Theo chị, sự khác biệt lớn nhất nằm ở ẩm thực , thể hiện rõ qua mỗi mâm cỗ đám giỗ ở quê chồng. “Trước khi kết hôn, mình đã cùng chồng về đây nhiều lần nhưng đến giờ, vẫn có một số thứ mình chưa hòa nhập được.

Ví dụ, người dân dậy rất sớm, chợ họp từ tinh mơ, tới 7h đã vắng, còn ít đồ để mua. Buổi sáng phải đi chợ thật sớm, đi 1 lần là mua đủ đồ ăn cho cả ngày”, Thảo kể.

Vợ chồng chị Thảo hiện sống ở TPHCM. Ảnh: Thảo làm dâu xứ nẫu

Nàng dâu người Hà Nội cho biết, vì quê chồng gần biển nên hải sản phong phú và giá rẻ. Mỗi lần về, chị được thưởng thức nhiều món cá, mực, tôm, cua tươi ngon.

Đặc biệt, khi tham dự đám cưới hay đám giỗ, chị Thảo càng hào hứng vì có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, với nhiều món chị chưa từng biết đến.

“Mình từng ăn đám giỗ, đám cưới ở quê chồng vài lần, cả mâm cỗ gia đình tự nấu lẫn đặt dịch vụ. Nếu nhà tự nấu, mâm cỗ thường có nhiều món truyền thống hơn như mướp đắng hầm, măng hầm, cà ri, lagu (thịt hầm rau củ).

Mâm cỗ ở Phú Yên có nhiều nét khác biệt so với mâm cỗ ngoài Bắc”, chị kể.

Theo quan sát và cảm nhận riêng của chị Thảo, mâm cỗ trong đám giỗ ở quê nhà Hà Nội thường có những món truyền thống, mang đậm văn hóa ẩm thực miền Bắc như thịt gà luộc, giò lụa, canh măng, thịt bò xào, tôm chiên, nộm…

Các món sẽ được chuẩn bị, bày ra mâm cùng 1 lượt, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng.

Trong khi đó, ở quê chồng chị, các món ăn sẽ được dọn lên theo thứ tự, dùng xong món này mới lên tới món khác.

Thứ tự lên các món thường là thịt phay (1 đĩa gồm nhiều món thịt như thịt lợn luộc, thịt lợn lụi, chả ram, giò lụa, giò bì,...), cháo, thịt gà, lẩu, món xào và cuối cùng là món tráng miệng (trái cây, sữa chua hoặc thạch rau câu).

Ở Phú Yên, mâm cỗ đám giỗ thường có các món như bánh tráng (bánh đa) nướng, lagu, thịt phay... Ảnh: Nha Trang Rám Nắng

“Việc sắp xếp, dọn món lần lượt vừa giữ được chất lượng (nhất là món nóng), vừa giúp thực khách thưởng thức trọn vẹn hương vị từng món. Xen kẽ món nóng - lạnh cũng cân bằng khẩu vị và giảm cảm giác ngán khi ăn", chị Thảo nói thêm.

Theo chị, tùy văn hóa từng nơi và sở thích từng gia đình mà món ăn có sự khác biệt. Tuy vậy, mâm cỗ ở đây thường có một số món đặc trưng như cơm gà, bánh tráng nướng giòn, chả ram.

Thịt lụi là món ăn quen thuộc của người Phú Yên. Nguồn: Anh Tư Phú Yên

Chị Thảo thích nhất món thịt lợn lụi và cũng ấn tượng với đĩa thịt phay gồm nhiều loại thịt được chế biến khác nhau, hương vị đa dạng, hấp dẫn.

Ở Phú Yên, thịt lụi là món ăn thường xuyên góp mặt trong thực đơn mâm cỗ. Nguyên liệu của món này là chả hoặc thịt lợn thái miếng, ướp gia vị vừa ăn rồi đem xiên que tre, bọc lá chuối bên ngoài và nướng trên bếp than.

Món này ngon nhất khi ăn nóng, kết hợp cùng rau sống, bánh tráng và nước chấm đủ vị mặn ngọt chua cay.

Không chỉ ấn tượng với các món ăn trong mâm cỗ, chị Thảo còn thấy đám giỗ ở quê chồng rất thú vị, như thói quen mừng quà hoặc hát nhạc sống.

“Thay vì mừng phong bì như một số nơi, bà con ở đây thường mang theo quà là đồ uống (bia, rượu) hoặc trái cây… tới đám giỗ. Trong đám tiệc, mọi người vừa ăn vừa hát, biểu diễn văn nghệ rất vui”, nàng dâu miền Bắc cho hay.