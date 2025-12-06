Nền nhà sau cao hơn nhà trước có bất lợi không?

Về mặt phong thủy nền nhà cao thấp

Trong phong thủy, tính âm dương cân bằng hòa hợp rất được xem trọng, mà trong đó địa hình nền nhà cao thấp (trước thấp sau cao, trước cao sau thấp) sẽ tạo thế nghịch âm dương.

Với địa hình này, có thể các luồng khí tốt xấu sẽ khó lưu thông, dẫn đến tồn đọng khí xấu và cản trở các luồng khí tốt. Vì vậy, đây là vấn đề cần được hóa giải càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc, hòa khí của gia đình.

Nền nhà sau cao hơn nhà trước không phải là lựa chọn phong thủy tốt. Khi xem xét việc xây dựng ngôi nhà trên các địa hình mấp mô như sườn núi hoặc trong những khu vực có địa hình gồ ghề thường thì nền nhà sau được nâng cao so với nhà trước. Tuy nhiên, điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể gây ra nhiều tác động không may mắn.

Đồng thời nền nhà sau cao hơn nhà trước có thể tạo ra sự không cân bằng trong ngôi nhà và ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Vì vậy, khi xem xét xây dựng ngôi nhà, gia chủ nên lựa chọn khu vực với địa hình bằng phẳng hoặc san bằng phẳng để đảm bảo sự cân bằng năng lượng và phong thủy trong ngôi nhà.

Về mặt kiến trúc, xây dựng

Trong phong thủy, nền nhà cao thấp cần hạn chế tránh lựa chọn khu vực có địa hình sườn dốc cho việc xây dựng ngôi nhà. Bởi lẽ điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình thi công, mà còn có thể gây ra việc sụt lún, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Đồng thời, việc xây dựng nền nhà sau cao hơn so với nhà trước còn đòi hỏi một bản thiết kế khôn ngoan để đảm bảo thoát nước tốt và tạo ra không gian sống mở cửa thoáng đãng cũng như phân bố nội thất một cách hợp lý.

Bên cạnh đó, nền sau cao hơn nhà trước có thể phải đòi hỏi công việc thi công phức tạp hơn. Điều này có thể bao gồm việc phải đào đất để tạo ra nền nhà sau cao hơn hoặc sử dụng các công nghệ kỹ thuật đặc biệt để đảm bảo tính ổn định của mặt nền.

Cách hóa giải

Nâng/hạ nền nhà

Cách hóa giải hữu hiệu với nền nhà cao thấp (phù hợp với trường hợp chưa xây nhà trên đất) chính là nâng, hạ nền. Việc lựa chọn nâng hay hạ nền sẽ phụ thuộc vào sự tương quan nền nhà với các khu vực xung quanh.

Cụ thể: Nếu toàn bộ nền nhà hoặc phần lớn nền nhà thấp hơn mặt đường thì cần nâng cao hơn hoặc bằng mặt đường để tránh năng lượng bị đẩy xuống, tạo áp lực cho các thành viên trong nhà. Nếu phần lớn nền nhà cao hơn mặt đường thì cần tiến hành nâng phần nền thấp hơn lên.

Ngoài ra cần lưu ý

Xem ngày tốt, ngày hợp tuổi gia chủ khi muốn nâng/hạ nền để mọi sự tiến hành thuận lợi. Lập bàn cúng nhỏ để tỏ lòng và xin thổ địa phù hộ công trình diễn ra suôn sẻ. Bởi khi tác động đến nền đất nghĩa là đã tác động đến dòng khí âm. Chú ý đến số bậc tam cấp; thực hiện theo quy tắc sinh, lão, bệnh, tử.

Không nâng/hạ nền nhà

Với các công trình đã xây dựng, việc nâng/hạ nền nhà sẽ khó thực hiện và tốn kém chi phí do ảnh hưởng đến các hạng mục đã thi công khác.

Bố trí đồ nội thất gọn gàng, khoa học để tăng diện tích sử dụng, tạo điều kiện cho dương khí dễ dàng lưu thông.

Do vậy, nếu đang sở hữu mảnh đất trước thấp sau cao hoặc ngược lại nhưng không thể nâng hay hạ tầng thì tốt nhất gia chủ không nên xây nhà 1 tầng mà hãy xây 2 tầng; trong đó tầng 1 không nên dùng làm nơi sinh hoạt mà có thể tận dụng để xe hoặc làm hầm rượu.

Đồng thời cần thực hiện: Trồng thêm cây thân cao, vươn thẳng cho khu vực nền thấp để làm nên thế cân bằng âm dương.

Thiết kế hệ thống cửa hợp lý sao cho gió và ánh sáng có thể chiếu vào căn nhà, giúp tăng cường dương khí và sự lưu thông gió tự nhiên.

Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh; nhất là khu vực nhà vệ sinh, nhà kho và các góc chết để tăng cường lưu thông khí.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.