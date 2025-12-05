Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết
GĐXH - Một số người băn khoăn xây nối nhà có ảnh hưởng kỹ thuật và phong thủy không. Trong bài viết này, xin chia sẻ tới các bạn những điều cần biết và ưu nhược điểm, ảnh hưởng về việc xây nhà nối.
Xây nhà nối là gì?
Xây nối nhà là trường hợp xây 2 – 3 ngôi nhà nằm liền kề nhau trên một mảnh đất. Đây là một trong những cách giúp mở rộng không gian sống thêm cho các hộ gia đình có đông thành viên hoặc diện tích nhà ban đầu quá chật hẹp. Từ đó đảm bảo công năng và sự riêng tư cho mọi thành viên trong gia đình.
Ưu điểm và lợi ích
Thay vì xây nhà mới thì xây nối nhà sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí. Đồng thời giảm tải các chi phí phát sinh.
Xây nối nhà sẽ làm không gian sống của ngôi nhà tăng lên. Vì thế diện tích của từng khu vực đều tăng lên. Gia chủ có thể bố trí thêm nhiều tiện ích, công năng thêm cho ngôi nhà. Từ đó, ngôi nhà thêm phần rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi.
Khi xây nối nhà thì phần xây dựng mới sẽ tương đối đồng bộ với nhà cũ. Vì thế, khu vực mới vẫn giữ được dấu ấn riêng của gia chủ.
Nhược điểm và hạn chế
Nếu nhà đã quá cũ hoặc đã xuống cấp thì rất khó để cải tạo lại ngôi nhà. Nếu cải tạo phạm phải những điều cấm kỵ thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tổng thể phong thủy ngôi nhà.
Phải đảm bảo đồng bộ kiến trúc, phong cách, tổng quan giữa nhà cũ và nhà mới. Căn nhà có thể bị xuống cấp, giảm khả năng chịu lực. Thậm chí giảm tuổi thọ nếu đơn vị thi công kém chất lượng.
Xây nối nhà mới trên cùng một thửa đất
Không nên xây nối nhà tạo thành 2 hoặc 3 nhà liền kề trên một thửa đất. Trường hợp bất khả kháng, nếu phải xây nối 2 nhà làm 1 thì không được nối liền mái hiên. Bởi vì, xét về phong thủy, mỗi thửa đất sẽ có một luồng sinh khí riêng.
Phong thủy cho biết, nếu chung 2 – 3 nhà trên cùng 1 thửa, sinh khí cũng phải chia tách. Khi đó, nhà ở giữa chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đồng thời, vận khí của các ngôi nhà có thể cũng không được tốt.
Nối nhà phố song lập: Nên tách tường, tách móng riêng biệt. Không nên chung móng, chung tường. Tuy có tốn kém chi phí nhưng về lâu dài sẽ đảm bảo độ chắc chắn, an toàn. Sau này việc cải tạo, sửa chữa cũng sẽ dễ dàng hơn.
Nối biệt thự song lập: Có nhiều cách để "lách". Hai nhà sử dụng sân vườn ở giữa để làm nơi sinh hoạt chung. Ngoài sân vườn bố trí các tiện ích như: bể bơi, hồ cá thủy sinh, chòi nghỉ… Khi đó, những căn nhà vừa giống như nối liền nhưng lại cũng rất độc lập.
Xây nối nhà cũ với nhà mới
Trên khía cạnh kỹ thuật xây dựng: Không có gì có thể đảm bảo các mối nối giữa nhà cũ và nhà mới vững chãi, an toàn mãi mãi. Bởi vì việc trộn vữa có tỉ lệ không đồng đều; mối nối không được xử lý kỹ lưỡng; vật liệu xây dựng trước đó và hiện nay đã thay đổi…. Chưa kể đến sự ăn nhập, hài hòa trong tổng thể kiến trúc.
Về phong thủy: Xây nối nhà cũ với nhà mới cũng phải lưu ý đến các yếu tố như: Khí, trường khí, hành lang dẫn khí; tỉ lệ lưới kiến trúc theo quan niệm phong thủy; hình thể và kích thước của kiến trúc nhà ở sau khi nối ghép…
Nối nhà cũ và nhà mới chắc chắn phải có phương án sắp xếp lại công năng sử dụng sao cho khoa học, hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Vị trí phòng khách, phòng sinh hoạt chung, bếp nấu và cả phòng ngủ có thể thay đổi. Nên gia chủ, kiến trúc sư vẫn phải tính lại cung hướng của từng khu vực chức năng. Tránh phạm vào các lỗi bố trí phong thủy trong nhà.
Điều cấm kỵ khi xây nối nhà
Có một số điều cấm kỵ mà gia chủ cần phải nắm trước khi tiến hành xây nối nhà để tránh phát sinh những bất lợi về sau.
Nếu xây nhà với quy mô lớn thì phải xem ngày để chọn ngày lành tháng tốt. Sau một thời gian dài, lớp sơn bên ngoài ngôi nhà đã dần bong tróc, nhạt màu. Lúc này gia chủ thường chọn tu sửa bằng cách sơn màu như cũ hoặc sơn màu mới. Tuy nhiên, việc lựa chọn màu sắc mới cũng phải tuân theo quy tắc tương hợp tương khắc với vận mệnh gia chủ.
Theo phong thủy, xây dựng phòng khách vuông vắn, đối xứng, tránh xây dựng méo mó, gập góc. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng luân chuyển vượng khí vào nhà. Không nên bố trí khu vực bếp đối diện với cửa chính ra vào. Không xây dựng, bố trí nhà vệ sinh ngay giữa trung tâm ngôi nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
