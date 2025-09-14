Mới nhất
Nga chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất hormone điều trị vô sinh

Chủ nhật, 08:00 14/09/2025 | Sống khỏe
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) vừa ký kết Hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm trong đó có công nghệ sản xuất hormone điều trị vô sinh.

- Ảnh 1.

Ông Konstantin Gorodnitsky Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan. Ảnh: Phạm Giang

Lễ ký kết diễn ra ngày 12/9 dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Trước đó, vào tháng 5/2025 tại thủ đô Moscow, VNVC đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác.

Và chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga về điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.

Ký kết hợp tác này là bước cụ thể hóa quan trọng của chủ trương hợp tác sâu rộng về y tế giữa hai quốc gia, đồng thời hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 57, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

- Ảnh 2.

Lễ khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nam

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vắc xin mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Dự kiến trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết: "Tôi tin rằng sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ mang lại lợi ích chung, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế".

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước, sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC chia sẻ: "Cùng với các cơ quan của Chính phủ và các đơn vị y tế, hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC đang nỗ lực hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết 57, 28, 68, 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất dược phẩm, vắc xin công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Dự kiến, cuối năm 2027, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các vắc xin thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam".

- Ảnh 3.

Hiện VNVC có gần 240 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước phục vụ tiêm chủng hàng chục triệu liều vắc xin chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn. Ảnh: Mộc Thảo

Sự kiện VNVC ký kết với Medsintez không chỉ là bước tiến quan trọng của VNVC trong tiến trình hợp tác và hội nhập quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.

Hợp tác này đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận sớm nguồn thuốc sinh học chất lượng cao trong điều trị các bệnh truyền nhiễm và bệnh mạn tính nguy hiểm, từng bước rút ngắn lộ trình làm chủ công nghệ, giảm chi phí nhập khẩu, hướng tới tự chủ nguồn cung trong nước và tiến tới xuất khẩu, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và cung ứng vắc xin - sinh phẩm uy tín của khu vực ASEAN.

Thanh Thanh (VNVC)

