Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nay
GĐXH - Ngày 27/11, Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Ở kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h cùng ngày.
Bộ Công Thương cho biết, sau khi trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ các mặt hàng được cập nhật như sau:
Xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, giá bán áp dụng 19.288 đồng/lít.
Xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít, giá bán áp dụng 20.009 đồng/lít.
Dầu diesel giảm 815 đồng/lít, giá bán công khai 19.473 đồng/lít.
Dầu mazut giảm 251 đồng/lít, giá bán 13.488 đồng/lít.
Bộ Công Thương cho biết kỳ điều hành này, giá xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng từ đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột quân sự tại Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng… khiến giá xăng dầu thế giới diễn biến tăng giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.
Do đó, ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh giảm nhằm đảm bảo giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động của thị trường thế giới.
