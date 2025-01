Ngày giờ đẹp xuất hành, khai trương, mở hàng đầu năm Ất Tỵ 2025 từ mùng 4 tới mùng 10

Thủ tục cần chuẩn bị cho lễ xông đất, mở hàng không phải người nào cũng biết để đem đến tài lộc năm Ất Tỵ 2025 GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ về thủ tục cần chuẩn bị cho lễ xông đất, mở hàng cũng như việc lựa chọn ngày, giờ xông để mang lại may mắn, tài lộc như dưới đây.

1. Mùng 4 Tết ngày Tân Sửu (tức 1/2/2024 dương lịch)

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết ngày giờ đẹp xuất hành, khai trương, mở hàng đầu năm Ất Tỵ 2025 có thể tham khảo mùng 4 Tết.

Giờ đẹp ngày mùng 4 Tết là: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Xuất hành cầu cát khánh nhân duyên vượng, cầu gia đạo và cầu tử tức con cái hay cầu tiền bạc dồi dào, công danh sự nghiệp thăng tiến đều đi về hướng Tây Nam.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2025 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

• 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00: Tiểu cát mang lại may mắn và hòa hợp. Buôn bán phát đạt.

• 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Đại an tạo ra sự suôn sẻ và niềm vui.

• 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tốc hỷ mang lại điều lành. Mọi sự diễn ra một cách thuận lợi, không cần phải lo lắng.

Ngày xuất hành theo Khổng Minh (ngày đi xa và trong khoảng thời gian dài): Đây là một khoảnh khắc vô cùng thuận lợi, nơi bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ hết mình từ đồng hành, và mọi nỗ lực cầu tài, cầu lộc đều diễn ra suôn sẻ

Ngày này có nhiều sao tốt như Thiên đức, Thiên Thành, Ngọc đường Hoàng Đạo… có thể giải được sao xấu. Ngày được đánh giá rất tốt, thích hợp tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, xuất hành, khai bút đầu năm, đi lễ chùa, du xuân, chúc Tết hội họp.

Lưu ý: Các tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu xung với ngày, cần hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp bất trắc.

2. Mùng 5 Tết ngày Nhâm Dần (tức 2/2/2005 dương lịch)

Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Hướng tốt: Đi về hướng Nam gặp Hỷ Thần ban phước chuyện hỷ tín, cát khánh, gia đạo, con cái tử tức trong nhà. Đi về hướng Tây gặp Tài Thần ban ơn cho tiền bạc dồi dào, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2025 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

• 23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Tiểu cát nở rộ, tươi sáng như bức tranh may mắn. Phụ nữ tràn ngập niềm vui, còn những người đi xa hứa hẹn một hành trình thuận buồm xuôi gió.

• 3h00 – 5h00 và 15h00 – 17h00: Đại an trải đường mở cửa hạnh phúc. Người xuất hành không chỉ bình yên mà còn đón nhận nhiều điều tốt lành từ vận may.

• 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Tốc hỷ bừng nở, mang theo hương vị may mắn. Đối với những ai muốn cầu tài, hướng Nam là hướng đi lý tưởng, nơi có cơ hội gặp gỡ lãnh đạo và quan chức cấp cao, tạo nên bước khởi đầu thịnh vượng.

Việc nên làm: Tốt mọi việc, cưới hỏi; xuất hành. Đi lễ chùa cầu bình an, thăm hỏi chúc tết họ hàng làng xóm, khai bút đầu năm lấy may.

Lưu ý: Các tuổi xung với ngày như Bính Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Dần, Nhâm Dần cần hạn chế xuất hành xa, tránh bị lỡ dở hành trình.

3. Mùng 6 Tết ngày Quý Mão (tức 3/2/2024 dương lịch)

Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Tây Bắc. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Đông Nam.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2025 thuận lợi theo Lý Thuần Phong: 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00 (Đại an); 3h00 – 5h00 và 15h00 – 17h00 (Tốc htr); 9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00 (Tiểu cát).

Việc nên làm: Thiên Phúc: Tốt mọi việc. Phúc Sinh: Tốt mọi việc. Cát Khánh: Tốt mọi việc. Âm Đức: Tốt mọi việc. Ngày này có thể đi lễ chùa cầu bình an, làm việc thiện, chúc tết họ hàng xóm giềng.

Lưu ý: Các tuổi Đinh Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh Mão, Tân Mão, Quý Mão xung với ngày. Theo đó, vận khí giảm sút, thận trọng khi xuất hành xa kẻo gặp chuyện không may.

4. Mùng 7 Tết ngày Giáp Thìn (tức 4/2/2025 dương lịch)

NGÀY LẬP XUÂN – Chú ý nghi lễ cúng Lập Xuân

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Đông Nam; cầu niềm vui, hỷ sự thì đi về hướng Đông Bắc.

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

• 23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Đại an trải lối đi, mọi sự thuận lợi và bình an. Hành trình hướng Tây Nam là chìa khóa cho niềm an lành.

• 1h00 – 3h00 và 13h00 – 15h00: Tốc hỷ khám phá con đường niềm vui và may mắn. Hành trình xuất hành hướng Nam mang đến những trải nghiệm tốt lành.

• 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tiểu cát mở cánh cửa cho những cơ hội buôn bán và niềm vui. Mọi sự đều hòa hợp, trôi chảy, nhưng đặc biệt là niềm vui lũ lượt đến.

Đây là ngày Tam Nương sát, kỵ tiến hành việc quan trọng như khai trương, cưới hỏi. Tuy nhiên, trong ngày Lập Xuân nên tiến hành nghi lễ cúng Lập Xuân, đi lễ chùa cầu bình an và làm việc thiện.

Lưu ý: Các tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất xung với ngày, thận trọng khi xuất hành xa, dễ bị trục trặc giữa đường.

5. Mùng 8 Tết ngày Ất Tị (tức 5/2/2025 dương lịch)

Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp đi về hướng Tây Bắc gặp Hỷ Thần. Nếu muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đều cùng đi về hướng Đông Nam.

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

• 23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Tốc hỷ mở ra một tràng cười hạnh phúc và điềm lành. Mọi sự khởi tác đều trôi chảy và niềm vui về.

• 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Tiểu cát nở rộ, hứa hẹn sự trở về của những người đi xa. Mọi sự hòa hợp và trôi chảy nhịp nhàng.

• 9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Đại an mở ra những cánh cửa tốt đẹp, tạo nên những bước khởi đầu tốt lành. Hướng Tây Nam là lựa chọn tốt nhất để cầu tài.

Đây được coi là ngày cát lành để tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, khai bút, đi lễ chùa, du xuân, hội họp.

Lưu ý: Dù được đánh giá là ngày tốt, nhưng các tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Ất Tị, Kỷ Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi kỵ với ngày, nên hạn chế đi xa, tránh gặp phải xui xẻo bất ngờ.

6. Mùng 9 Tết ngày Bính Ngọ (tức 6/2/2025 dương lịch)

Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Đông; may mắn đi về hướng Tây Nam.

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

• 3h00 -5h00 và 15h00 – 17h00: Tiểu cát mở cánh cửa cho những trải nghiệm buôn bán may mắn và phát đạt.

• 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Đại an mang theo niềm an lành và may mắn, đưa đến những khoảnh khắc tốt đẹp.

• 9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Tốc hỷ tạo điều kiện cho vận may tìm đến. Hãy mở rộng tầm nhìn và hưởng thụ mọi khoảnh khắc.

Đây là ngày cát lợi, có thể mưu đại sự như khai trương, mở hàng, xuất kho, ký kết hợp đồng, khai bút, đi lễ chùa, du xuân hội họp đầu năm.

Lưu ý: Các tuổi Canh Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ xung với ngày nên thận trọng khi đi đứng, đề phòng tai nạn bất ngờ.

7. Mùng 10 Tết Đinh Mùi (tức 7/2/2025 dương lịch)

Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Đông gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Nam gặp Hỷ Thần.

Khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong: 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00 (Tiểu cát); 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00 (Đại An); 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00 (Tốc hỷ).

Trong ngày có thể tiến hành khai trương, mở hàng, cúng tế cầu tài, nạp tài, nhập kho vì là ngày Tết Thần Tài đi lễ chùa, xuất kho, hội họp đầu xuân...

Nghi lễ nạp tài cần mang cả vàng, cả bạc để vào két sắt hoặc nơi lưu trữ tài bảo của gia đình, văn phòng, công ty, doanh nghiệp.

Lưu ý: Các tuổi Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Mùi Đinh Mùi, Ất Mùi xung với ngày, nên hạn chế đi xa hoặc thận trọng đi đứng kẻo gặp xui bất ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.