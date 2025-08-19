Mâm cúng và cách cúng lễ Vu Lan, 'cô hồn', những điều nên và không nên
GĐXH - Ở nước ta, việc cúng Vu Lan, cô hồn tháng 7 được xem là một tín ngưỡng tâm linh, đã có từ rất lâu đời. Lễ cúng này là để những oan hồn, vong linh đã khuất trở về dương gian thăm gia đình. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.
Cúng tháng 7 vào ngày nào tốt?
Theo dân gian, việc cúng tháng 7 âm nên thực hiện từ mùng 2 đến trước 12 giờ trưa ngày 15/7 âm lịch, bởi sau 12 giờ trưa ngày 15/7 là cửa Quỷ Môn Quan sẽ đóng, người cõi âm sẽ không nhận được đồ cúng nữa.
Trong khi đó, một quan niệm khác cho rằng vào ngày Rằm tháng 7 sẽ có nhiều vong hồn lang thang, khi cúng thì các cụ sẽ không thể nhận được đồ của con cháu cúng tế, do vong hồn đã nhận hết. Do đó, người dân thường sẽ cúng Rằm tháng 7 trước, bắt đầu từ ngày 2/7 âm lịch.
Bên cạnh đó, tháng 7 âm lịch cũng là tháng có lễ Vu Lan nên bạn cần tiến hành làm lễ cúng Phật, cúng thần linh, gia tiên trước khi làm lễ cúng cô hồn.
Hướng dẫn chuẩn bị lễ Vu Lan tại nhà qua mâm cúng
Mâm cúng Phật: Gồm các món chay như: Xôi gấc, xôi đỗ xanh, chè, cháo, rau củ, hoa quả… Bạn nên cúng vào buổi sáng và đặt mâm cúng Phật ở vị trí cao nhất trong nhà.
Mâm cúng gia tiên: Gồm các món ăn mặn là: Gà luộc, canh măng, nem rán, giò lụa… Đối với mâm cúng gia tiên, bạn nên cúng vào buổi trưa hoặc chiều tối và đặt mâm cúng ở dưới mâm cúng Phật.
Mâm cúng cô hồn: Gồm các món đơn giản như: cháo trắng, bỏng ngô, khoai lang luộc, bánh kẹo, tiền vàng… Bạn nên cúng vào buổi tối và đặt mâm cúng cô hồn ở ngoài sân hoặc trước cửa nhà.
Lưu ý: Bạn nên chọn những thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ và số lượng lễ vật nên là số lẻ. Khi cúng bạn cần thành tâm và trang nghiêm.
Cách cúng
Thắp hương, khấn vái: Đầu tiên, bạn cần thắp hương và khấn vái để tưởng nhớ tổ tiên và các linh hồn người đã khuất.
Đọc kinh cầu siêu: Sau khi thắp hương, bạn nên đọc các kinh cầu siêu. Các kinh này thường là các văn khấn ngắn gọn, mô tả lòng thành cầu nguyện, mong cho linh hồn của người đã mất được an lành.
Mời vong linh đến thưởng thức: Là bước mời các linh hồn đến tham dự lễ cúng và thưởng thức các lễ vật và lời cầu nguyện của gia đình.
Dâng lễ vật: Sau khi thắp hương, khấn vái và mời linh hồn đến, gia đình sẽ dâng lễ vật. Lễ vật bao gồm các loại trái cây tươi, bánh kẹo,….
Hóa vàng mã: Bước này được hiểu là biểu thị cho việc cúng dường các lễ vật để chuyển giao cho các vong linh.
Cúng cô hồn vào giờ nào tốt?
Việc thực hiện cúng cô hồn, các gia đình nên thực hiện vào buổi chiều tối, tốt nhất là giờ Dậu (17 giờ đến 19 giờ) bởi theo đúng quan niệm dân gian vào thời điểm ban ngày có nhiều ánh sáng nên các cô hồn được thả ra sẽ rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng sẽ khiến cho các cô hồn không dám đến.
Những điều nên và không nên làm trong tháng cô hồn
Điều nên làm trong tháng cô hồn - Rằm tháng 7: Ăn chay, niệm Phật, phóng sinh để tích đức. Thăm viếng mồ mả, dọn dẹp bàn thờ gia tiên. Làm từ thiện, bố thí cơm nước cho người khó khăn.
Những điều không nên làm trong tháng cô hồn: Tránh khởi công xây nhà, cưới hỏi, ký kết hợp đồng lớn trong tháng cô hồn. Không treo chuông gió đầu giường, tránh gọi tên nhau vào ban đêm. Không nhặt tiền rơi, vật lạ trên đường vì có thể là đồ cúng cô hồn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những kiêng kỵ khi dùng đũa ăn bạn nên biết để tránh năng lượng xấu kéo tớiỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Đũa là vật dụng quen thuộc và quan trọng trong mỗi bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, việc dùng đũa có rất nhiều đại kỵ mà không phải ai cũng biết.
Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốtỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Trong dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, trong đó có những nơi mà theo người xưa thì âm hồn oán khí cực kì nhiều, tốt nhất không nên tới.
Người tuổi Thìn nên để vật phẩm này trên xe để chiêu tài lộc, vạn dặm bình anỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Mọi chuyến đi đều có những rủi ro, để tránh được những điều không may trong quá trình di chuyển thì nhiều tài xế đã lựa chọn tượng Phật để trên xe nhằm mong muốn nhận được những điều may mắn, suôn sẻ trong suốt quá trình đi lại.
Chủ quán nên kiêng kỵ những gì để tránh gặp rủi ro, lỗ vốn trong ‘tháng cô hồn’?Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Mặc dù chỉ là những quan niệm trong dân gian, nhưng cho đến nay, những điều kiêng kị vào ‘tháng cô hồn’ vẫn được nhiều người chú trọng, đặc biệt những người làm ăn buôn bán.
Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất anỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xe khách là phương tiện di chuyển cho những người đi du lịch xa, cưới hỏi, ma chay... Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian có những điều đại kỵ khi đi xe khách không phải ai cũng biết.
Những điều kiêng kỵ trong tâm linh khi xây nhà nhất định bạn phải biết để không gây hại cho sức khỏe, công việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ xưa đến nay, ông bà ta vì muốn tránh những điều xui xẻo nên lưu truyền các quan niệm kiêng kỵ và cố gắng không phạm phải bất kỳ điều kiêng kỵ trong tâm linh nào. Nếu bạn chưa biết thì hãy tham khảo thông tin có trong bài viết này.
Tuổi Mão để gì trong ô tô mang lại may mắn, nhiều tài lộc?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Với các chủ xe tuổi Mão, bài trí các vật phẩm phong thủy tốt trong ô tô có thể đem đến nhiều điều tốt lành, giảm bớt điềm xấu. Cùng tìm hiểu tuổi Mão để gì trong ô tô thì tốt, và nên tránh để vật phẩm gì trong bài viết sau.
Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ gian bếp đến bàn làm việc – bình gừng nảy lộc phong thủy đang được nhiều người chọn đặt trong nhà ở, văn phòng để thu hút tài khí, năng lượng dương ấm áp, may mắn đến cho bạn không chỉ tháng 7 âm, mà quanh năm. Và cách làm bình gừng nảy lộc cũng rất dễ.
Người tuổi Sửu để gì trong xe ô tô mang đến vạn dặm bình anỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Khi tham gia giao thông, đặc biệt là di chuyển những quãng đường dài bằng phương tiện ô tô, mọi người luôn đề cao sự an toàn lên trên hết. Vì vậy, vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa cầu chúc thượng lộ bình an đã và đang được nhiều chủ xe quan tâm.
Người mệnh này đại kỵ không được trồng cây kim tiền trong nhà nếu không muốn 'tán gia bại sản'Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, cây kim tiền tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự phát triển bền vững, được chọn đặt trong nhà, văn phòng để thu hút năng lượng tích cực. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để trồng cây này.
Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việcỞ
GĐXH - Từ gian bếp đến bàn làm việc – bình gừng nảy lộc phong thủy đang được nhiều người chọn đặt trong nhà ở, văn phòng để thu hút tài khí, năng lượng dương ấm áp, may mắn đến cho bạn không chỉ tháng 7 âm, mà quanh năm. Và cách làm bình gừng nảy lộc cũng rất dễ.