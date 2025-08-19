Mâm cúng và cách cúng lễ Vu Lan, 'cô hồn', những điều nên và không nên

Cúng tháng 7 vào ngày nào tốt?

Theo dân gian, việc cúng tháng 7 âm nên thực hiện từ mùng 2 đến trước 12 giờ trưa ngày 15/7 âm lịch, bởi sau 12 giờ trưa ngày 15/7 là cửa Quỷ Môn Quan sẽ đóng, người cõi âm sẽ không nhận được đồ cúng nữa.

Trong khi đó, một quan niệm khác cho rằng vào ngày Rằm tháng 7 sẽ có nhiều vong hồn lang thang, khi cúng thì các cụ sẽ không thể nhận được đồ của con cháu cúng tế, do vong hồn đã nhận hết. Do đó, người dân thường sẽ cúng Rằm tháng 7 trước, bắt đầu từ ngày 2/7 âm lịch.

Bên cạnh đó, tháng 7 âm lịch cũng là tháng có lễ Vu Lan nên bạn cần tiến hành làm lễ cúng Phật, cúng thần linh, gia tiên trước khi làm lễ cúng cô hồn.

Hướng dẫn chuẩn bị lễ Vu Lan tại nhà qua mâm cúng

Mâm cúng Phật: Gồm các món chay như: Xôi gấc, xôi đỗ xanh, chè, cháo, rau củ, hoa quả… Bạn nên cúng vào buổi sáng và đặt mâm cúng Phật ở vị trí cao nhất trong nhà.

Mâm cúng gia tiên: Gồm các món ăn mặn là: Gà luộc, canh măng, nem rán, giò lụa… Đối với mâm cúng gia tiên, bạn nên cúng vào buổi trưa hoặc chiều tối và đặt mâm cúng ở dưới mâm cúng Phật.

Mâm cúng cô hồn: Gồm các món đơn giản như: cháo trắng, bỏng ngô, khoai lang luộc, bánh kẹo, tiền vàng… Bạn nên cúng vào buổi tối và đặt mâm cúng cô hồn ở ngoài sân hoặc trước cửa nhà.

Lưu ý: Bạn nên chọn những thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ và số lượng lễ vật nên là số lẻ. Khi cúng bạn cần thành tâm và trang nghiêm.

Cách cúng

Thắp hương, khấn vái: Đầu tiên, bạn cần thắp hương và khấn vái để tưởng nhớ tổ tiên và các linh hồn người đã khuất.

Đọc kinh cầu siêu: Sau khi thắp hương, bạn nên đọc các kinh cầu siêu. Các kinh này thường là các văn khấn ngắn gọn, mô tả lòng thành cầu nguyện, mong cho linh hồn của người đã mất được an lành.

Mời vong linh đến thưởng thức: Là bước mời các linh hồn đến tham dự lễ cúng và thưởng thức các lễ vật và lời cầu nguyện của gia đình.

Dâng lễ vật: Sau khi thắp hương, khấn vái và mời linh hồn đến, gia đình sẽ dâng lễ vật. Lễ vật bao gồm các loại trái cây tươi, bánh kẹo,….

Hóa vàng mã: Bước này được hiểu là biểu thị cho việc cúng dường các lễ vật để chuyển giao cho các vong linh.

Cúng cô hồn vào giờ nào tốt?

Việc thực hiện cúng cô hồn, các gia đình nên thực hiện vào buổi chiều tối, tốt nhất là giờ Dậu (17 giờ đến 19 giờ) bởi theo đúng quan niệm dân gian vào thời điểm ban ngày có nhiều ánh sáng nên các cô hồn được thả ra sẽ rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng sẽ khiến cho các cô hồn không dám đến.

Những điều nên và không nên làm trong tháng cô hồn

Điều nên làm trong tháng cô hồn - Rằm tháng 7: Ăn chay, niệm Phật, phóng sinh để tích đức. Thăm viếng mồ mả, dọn dẹp bàn thờ gia tiên. Làm từ thiện, bố thí cơm nước cho người khó khăn.

Không nhặt tiền rơi, vật lạ trên đường vì có thể là đồ cúng cô hồn.

Những điều không nên làm trong tháng cô hồn: Tránh khởi công xây nhà, cưới hỏi, ký kết hợp đồng lớn trong tháng cô hồn. Không treo chuông gió đầu giường, tránh gọi tên nhau vào ban đêm. Không nhặt tiền rơi, vật lạ trên đường vì có thể là đồ cúng cô hồn.

