Chủ quán nên kiêng kỵ những gì để tránh gặp rủi ro, lỗ vốn trong ‘tháng cô hồn’?
GĐXH - Mặc dù chỉ là những quan niệm trong dân gian, nhưng cho đến nay, những điều kiêng kị vào ‘tháng cô hồn’ vẫn được nhiều người chú trọng, đặc biệt những người làm ăn buôn bán.
Nguồn gốc của "tháng cô hồn"
Nguồn gốc của "tháng cô hồn" thường được liên kết với đạo Phật và đạo giáo. Theo truyền thống Phật giáo, "tháng cô hồn" là thời gian mà các linh hồn của người đã khuất được thả tự do từ cõi âm. Và có thể trở về thăm thân nhân và gia đình của họ. Trong thời gian này, người ta tin rằng các linh hồn cần nhận được sự cầu nguyện. Cúng dường và sự tôn trọng từ người sống để giúp họ giải thoát khỏi cõi âm.
"Tháng cô hồn" thường kéo dài trong khoảng 30 ngày, trong đó ngày 15 được coi là ngày quan trọng nhất, thường gọi là Ngày Trung Nguyên. Trong thời gian này, người ta thường tổ chức các hoạt động tôn kính tổ tiên. Cúng dường, cầu bình an cho các linh hồn. Các nghi lễ và phong tục trong "tháng cô hồn" thường khá phức tạp và đa dạng, phản ánh sự đa dạng văn hóa và tôn giáo của từng khu vực.
Điều kiêng kỵ "tháng cô hồn" cho các chủ quán
Không mở cửa hàng mới
Tránh khai trương cửa hàng mới trong "tháng cô hồn" vì người ta tin rằng thời gian này không may mắn. Và có thể gây ra rủi ro cho kinh doanh.
Tín ngưỡng tâm linh: "Tháng cô hồn" được coi là thời gian linh thiêng. Nơi mà các linh hồn của người đã khuất được tự do lang thang giữa thế giới sống và thế giới bên kia. Việc mở cửa hàng mới có thể được coi là mời gọi các linh hồn đến và gây ra những rắc rối hoặc không may mắn cho doanh nghiệp mới.
Tâm linh và niềm tin dân gian: Trong văn hóa Á Đông. Mở cửa hàng mới trong "tháng cô hồn" có thể được coi là không tôn vinh tâm linh của tổ tiên và các linh hồn đã khuất.
Không thay đổi vị trí kinh doanh
Nếu có kế hoạch thay đổi vị trí hoặc di chuyển cửa hàng thì bạn nên tránh thực hiện trong "tháng cô hồn" để tránh gây ra sự bất ổn cho kinh doanh.
Tín ngưỡng và tâm linh: "Tháng cô hồn" được coi là thời gian linh thiêng. Nơi mà các linh hồn của người đã khuất có thể quay về thăm thân nhân và gia đình. Vì thế, thay đổi vị trí kinh doanh có thể làm cho các linh hồn không thể bình yên hoặc gây ra những rắc rối tâm linh cho doanh nghiệp.
Tôn trọng truyền thống: Việc tôn trọng truyền thống và niềm tin tâm linh là rất quan trọng. Thay đổi vị trí khởi nghiệp kinh doanh trong "tháng cô hồn" có thể được coi là không tôn trọng, hoặc không đúng đắn đối với niềm tin và quan điểm truyền thống.
Phản ứng từ cộng đồng: Một số người có thể phản đối hoặc không hài lòng với việc thay đổi vị trí kinh doanh trong "tháng cô hồn". Đặc biệt là những người tuân theo các quy ước và truyền thống tâm linh.
Không làm các việc lớn
Tránh các quyết định lớn hoặc kí kết các hợp đồng lớn trong "tháng cô hồn". Để tránh gây ra rủi ro không mong muốn. Trong "tháng cô hồn", người ta thường tránh thực hiện các việc lớn như cưới hỏi, mua nhà mới hoặc mở cửa hàng mới để không xâm phạm vào không gian linh thiêng.
Không làm việc quan trọng vào đêm khuya
Tránh làm việc quan trọng, đi lại vào đêm khuya trong vì có thể thu hút các linh hồn. Việc không làm việc quan trọng vào đêm khuya trong "tháng cô hồn" phần lớn xuất phát từ tín ngưỡng và truyền thống tâm linh của người dân, thường được xem là việc tôn trọng và ghi nhận sự kính trọng đối với linh hồn của người đã mất.
Trong văn hóa dân gian, đêm khuya thường được coi là thời điểm khi cánh cửa giữa thế giới theo tín ngưỡng mở ra và linh hồn của người đã khuất có thể trở về thăm thế gian. Vì thế, không làm việc quan trọng vào đêm khuya cũng có thể được xem là lựa chọn.
Không đốt pháo hoa
Tránh việc đốt pháo hoa hoặc tổ chức các sự kiện ồn ào vào thời gian này để không làm phiền các linh hồn. Việc không đốt pháo hoa trong "tháng cô hồn" cũng phần lớn xuất phát từ tín ngưỡng và truyền thống tâm linh của người dân.
Trong văn hóa dân gian, "tháng cô hồn" được coi là thời điểm của linh hồn. Của người đã khuất có thể trở về thăm thế gian. Việc đốt pháo hoa có thể gây tiếng ồn và ánh sáng chói lóa có thể làm phiền hoặc làm lạc hướng linh hồn của người đã mất khi đang trở về "thăm" gia đình. Do đó, việc không đốt pháo hoa trong "tháng cô hồn" thường được coi là việc bày tỏ sự tôn trọng và ghi nhận sự kính trọng đối với linh hồn đã khuất.
Không làm việc mang tính phá bỏ
Tránh việc phá bỏ, đập phá hay di chuyển các vật dụng trong nhà hoặc cửa hàng trong "tháng cô hồn" để tránh gây ra xui xẻo và tai họa.
Trong tháng 7 âm này, người ta thường tránh làm những công việc mang tính phá kết cấu xây dựng, đào móng để không làm phiền hoặc làm hỗn loạn cuộc sống của linh hồn. Điều này được coi là biểu hiện tôn kính và sự quan tâm đến người đã khuất.
