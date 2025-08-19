Những kiêng kỵ khi dùng đũa ăn bạn nên biết để tránh năng lượng xấu kéo tới
GĐXH - Đũa là vật dụng quen thuộc và quan trọng trong mỗi bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, việc dùng đũa có rất nhiều đại kỵ mà không phải ai cũng biết.
Tại sao kiêng dùng đũa dài ngắn không đều?
Người xưa thường dùng câu "tam trường lưỡng đoạn" để chỉ cách xếp đũa ngắn dài không đều trên bàn ăn. Đây được coi là biểu hiện của sự xui xẻo, mất mát trong tâm linh người Việt.
Quan niệm này có thể bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Theo quan niệm của người xưa, xếp đũa không đều có sự tương đồng với hình ảnh quan tài, đây chính là đại diện cho chuyện không may sẽ xảy ra.
Ngoài ra, khi dùng một đôi đũa cao đũa cao thấp không đều sẽ thể hiện rằng bạn là một người "hớt hỏng", làm việc bộp chộp và thiếu kỹ lưỡng.
Kiêng kỵ khi dùng đũa hàng ngày
Dùng đũa gõ vào bát
Dùng đũa gõ vào bát được coi là hành động ăn xin. Ngày xưa chỉ có người ăn xin mới dùng đũa gõ vào chậu để phát ra âm thanh. Âm thanh ấy cùng với sự năn nỉ sẽ khiến người đi đường chú ý mà bố thí cho chút ít.
Đặt chéo đũa
Việc đặt chéo đũa trên bàn, dù là đã ăn xong hay chưa ăn cũng không nên, đặc biệt là tới những nơi truyền thống. Bởi lẽ, với người xưa, hành động này được coi là có hàm ý phản đối, chống đối người đối diện. Thời phong kiến, chỉ có những tội nhân khi ký tên vào bản cung khai, mới bị quan trên đánh dấu chéo vào.
Rơi đũa xuống đất
Thời xưa, hành vi này cũng thuộc phạm vi đại kỵ bởi đánh rơi đũa xuống đất biểu hiện sự thất lễ. Bởi vì người Trung Quốc cho rằng, tất cả tổ tiên đều đang an nghỉ ở dưới đất, không nên quấy rầy, đũa rơi xuống đất chẳng khác nào làm kinh động đến tổ tiên dưới đất. Ngày nay, tuy hầu như không còn ý nghĩa tâm linh nhưng việc đánh rơi đũa cũng thể hiện sự hậu đậu, cẩu thả, kém duyên cần rất chú ý.
Dùng đũa cắm vào bát cơm
Trong văn hóa của người Á Đông, dùng đũa cắm thẳng vào bát cơm là hành vi tối kỵ. Bởi hình ảnh này tương tự với việc cắm nhang vào bát hương để cúng người đã khuất.
Dùng đũa ngược
Cầm đũa ngược là hành động không thuận mắt, làm "đảo lộn càn khôn". Việc này còn thể hiện rằng người cầm đũa không chu đáo, thiếu lễ nghĩa.
Nối đũa
Bạn không nên nhận thức ăn từ đũa của người khác bằng đũa của mình, hay còn gọi là nối đũa. Thay vào đó, hãy đưa bát ra cho để nhận phần thức ăn người khác gắp cho. Hành động nối đũa khiến người ta liên tưởng tới khi gắp tro cốt của người chết sau khi hỏa táng, bởi vậy đây là một điều nên tránh.
Dùng một chiếc đũa xới đồ ăn
Khi ăn cơm mà chỉ dùng một chiếc đũa xới vào đĩa thức ăn, điều này cũng phải tránh, vì bị cho rằng đó là làm sỉ nhục những người cùng bàn.
Gắp thức ăn bị vương vãi
Dùng đũa gắp thức ăn mà không được gọn gàng hoặc gắp món này lại làm vương vãi sang món khác hay vương vãi trên bàn thì bị coi là vô cùng thất lễ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốtỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Trong dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, trong đó có những nơi mà theo người xưa thì âm hồn oán khí cực kì nhiều, tốt nhất không nên tới.
Người tuổi Thìn nên để vật phẩm này trên xe để chiêu tài lộc, vạn dặm bình anỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Mọi chuyến đi đều có những rủi ro, để tránh được những điều không may trong quá trình di chuyển thì nhiều tài xế đã lựa chọn tượng Phật để trên xe nhằm mong muốn nhận được những điều may mắn, suôn sẻ trong suốt quá trình đi lại.
Chủ quán nên kiêng kỵ những gì để tránh gặp rủi ro, lỗ vốn trong ‘tháng cô hồn’?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Mặc dù chỉ là những quan niệm trong dân gian, nhưng cho đến nay, những điều kiêng kị vào ‘tháng cô hồn’ vẫn được nhiều người chú trọng, đặc biệt những người làm ăn buôn bán.
Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất anỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Xe khách là phương tiện di chuyển cho những người đi du lịch xa, cưới hỏi, ma chay... Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian có những điều đại kỵ khi đi xe khách không phải ai cũng biết.
Những điều kiêng kỵ trong tâm linh khi xây nhà nhất định bạn phải biết để không gây hại cho sức khỏe, công việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ xưa đến nay, ông bà ta vì muốn tránh những điều xui xẻo nên lưu truyền các quan niệm kiêng kỵ và cố gắng không phạm phải bất kỳ điều kiêng kỵ trong tâm linh nào. Nếu bạn chưa biết thì hãy tham khảo thông tin có trong bài viết này.
Tuổi Mão để gì trong ô tô mang lại may mắn, nhiều tài lộc?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Với các chủ xe tuổi Mão, bài trí các vật phẩm phong thủy tốt trong ô tô có thể đem đến nhiều điều tốt lành, giảm bớt điềm xấu. Cùng tìm hiểu tuổi Mão để gì trong ô tô thì tốt, và nên tránh để vật phẩm gì trong bài viết sau.
Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ gian bếp đến bàn làm việc – bình gừng nảy lộc phong thủy đang được nhiều người chọn đặt trong nhà ở, văn phòng để thu hút tài khí, năng lượng dương ấm áp, may mắn đến cho bạn không chỉ tháng 7 âm, mà quanh năm. Và cách làm bình gừng nảy lộc cũng rất dễ.
Người tuổi Sửu để gì trong xe ô tô mang đến vạn dặm bình anỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi tham gia giao thông, đặc biệt là di chuyển những quãng đường dài bằng phương tiện ô tô, mọi người luôn đề cao sự an toàn lên trên hết. Vì vậy, vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa cầu chúc thượng lộ bình an đã và đang được nhiều chủ xe quan tâm.
Người mệnh này đại kỵ không được trồng cây kim tiền trong nhà nếu không muốn 'tán gia bại sản'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, cây kim tiền tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự phát triển bền vững, được chọn đặt trong nhà, văn phòng để thu hút năng lượng tích cực. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để trồng cây này.
Trong ‘tháng cô hồn’ nên mang theo bên người những thứ nàyỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tháng cô hồn thường được xem là thời điểm xui xẻo nhất trong năm, dễ gây ra những sự cố không mong muốn. Hãy cùng khám phá các vật phẩm bạn nên mang theo trong tháng này để giảm thiểu vận rủi.
Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việcỞ
GĐXH - Từ gian bếp đến bàn làm việc – bình gừng nảy lộc phong thủy đang được nhiều người chọn đặt trong nhà ở, văn phòng để thu hút tài khí, năng lượng dương ấm áp, may mắn đến cho bạn không chỉ tháng 7 âm, mà quanh năm. Và cách làm bình gừng nảy lộc cũng rất dễ.