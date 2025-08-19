Những kiêng kỵ khi dùng đũa ăn bạn nên biết để tránh năng lượng xấu kéo tới

Tại sao kiêng dùng đũa dài ngắn không đều?

Người xưa thường dùng câu "tam trường lưỡng đoạn" để chỉ cách xếp đũa ngắn dài không đều trên bàn ăn. Đây được coi là biểu hiện của sự xui xẻo, mất mát trong tâm linh người Việt.

Những điều kiêng kỵ trong tâm linh khi xây nhà nhất định bạn phải biết để không gây hại cho sức khỏe, công việc GĐXH - Từ xưa đến nay, ông bà ta vì muốn tránh những điều xui xẻo nên lưu truyền các quan niệm kiêng kỵ và cố gắng không phạm phải bất kỳ điều kiêng kỵ trong tâm linh nào. Nếu bạn chưa biết thì hãy tham khảo thông tin có trong bài viết này.

Quan niệm này có thể bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Theo quan niệm của người xưa, xếp đũa không đều có sự tương đồng với hình ảnh quan tài, đây chính là đại diện cho chuyện không may sẽ xảy ra.

Ngoài ra, khi dùng một đôi đũa cao đũa cao thấp không đều sẽ thể hiện rằng bạn là một người "hớt hỏng", làm việc bộp chộp và thiếu kỹ lưỡng.

Kiêng kỵ khi dùng đũa hàng ngày

Dùng đũa gõ vào bát

Dùng đũa gõ vào bát được coi là hành động ăn xin. Ngày xưa chỉ có người ăn xin mới dùng đũa gõ vào chậu để phát ra âm thanh. Âm thanh ấy cùng với sự năn nỉ sẽ khiến người đi đường chú ý mà bố thí cho chút ít.

Dùng đũa gõ vào bát được coi là hành động ăn xin.

Đặt chéo đũa

Việc đặt chéo đũa trên bàn, dù là đã ăn xong hay chưa ăn cũng không nên, đặc biệt là tới những nơi truyền thống. Bởi lẽ, với người xưa, hành động này được coi là có hàm ý phản đối, chống đối người đối diện. Thời phong kiến, chỉ có những tội nhân khi ký tên vào bản cung khai, mới bị quan trên đánh dấu chéo vào.

Rơi đũa xuống đất

Thời xưa, hành vi này cũng thuộc phạm vi đại kỵ bởi đánh rơi đũa xuống đất biểu hiện sự thất lễ. Bởi vì người Trung Quốc cho rằng, tất cả tổ tiên đều đang an nghỉ ở dưới đất, không nên quấy rầy, đũa rơi xuống đất chẳng khác nào làm kinh động đến tổ tiên dưới đất. Ngày nay, tuy hầu như không còn ý nghĩa tâm linh nhưng việc đánh rơi đũa cũng thể hiện sự hậu đậu, cẩu thả, kém duyên cần rất chú ý.

Việc đánh rơi đũa cũng thể hiện sự hậu đậu, cẩu thả, kém duyên cần rất chú ý.

Dùng đũa cắm vào bát cơm

Trong văn hóa của người Á Đông, dùng đũa cắm thẳng vào bát cơm là hành vi tối kỵ. Bởi hình ảnh này tương tự với việc cắm nhang vào bát hương để cúng người đã khuất.

Dùng đũa ngược

Cầm đũa ngược là hành động không thuận mắt, làm "đảo lộn càn khôn". Việc này còn thể hiện rằng người cầm đũa không chu đáo, thiếu lễ nghĩa.

Nối đũa

Bạn không nên nhận thức ăn từ đũa của người khác bằng đũa của mình, hay còn gọi là nối đũa. Thay vào đó, hãy đưa bát ra cho để nhận phần thức ăn người khác gắp cho. Hành động nối đũa khiến người ta liên tưởng tới khi gắp tro cốt của người chết sau khi hỏa táng, bởi vậy đây là một điều nên tránh.

Bạn không nên nhận thức ăn từ đũa của người khác bằng đũa của mình, hay còn gọi là nối đũa.

Dùng một chiếc đũa xới đồ ăn

Khi ăn cơm mà chỉ dùng một chiếc đũa xới vào đĩa thức ăn, điều này cũng phải tránh, vì bị cho rằng đó là làm sỉ nhục những người cùng bàn.

Gắp thức ăn bị vương vãi

Dùng đũa gắp thức ăn mà không được gọn gàng hoặc gắp món này lại làm vương vãi sang món khác hay vương vãi trên bàn thì bị coi là vô cùng thất lễ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.