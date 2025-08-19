Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốt
GĐXH - Trong dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, trong đó có những nơi mà theo người xưa thì âm hồn oán khí cực kì nhiều, tốt nhất không nên tới.
Nơi cúng tế
Trong tháng cô hồn chớ nên lai vãng quá nhiều tới những nơi có người cúng tế hay đốt đồ vàng mã. Trừ khi có việc cần, nếu không bạn nên hạn chế tới đó, bởi đó chính là một trong những nơi nhiều "tà ma" nhất trong tháng cô hồn.
Nơi gần nhà xác
Bệnh viện là nơi chứng kiến sự sống ra đời, cũng là nơi chứng kiến cái chết ra đi. Đặc biệt vào ban đêm, bệnh viện là một trong những nơi nhiều "tà ma" nhất trong tháng cô hồn, bởi các vong hồn khi được giải thoát được tin rằng thường đi thăm lại nơi mình từ giã cõi đời.
Gốc cây lớn xung quanh mộ
Theo truyền thuyết, những cây đại thụ là nơi năng lượng xấu rất thích trú ngụ, đủ mọi linh hồn tập hợp nơi đây. Chính vì thế mà gốc cây lớn bên cạnh mộ, nghĩa trang là một trong những nơi nhiều "tà ma" nhất trong tháng cô hồn không nên đến.
"Ma quỷ" được tin rằng cũng có tôn nghiêm giống như con người, tốt nhất nên tôn trọng, đừng làm điều mạo phạm đến họ, kẻo tới lúc đụng chạm về tâm linh, gặp đủ mọi rắc rối thì hối cũng không kịp.
Nơi xảy ra tai nạn hay tai họa chết người
Có thể nói, những nơi xảy ra các vụ chết người, dù là tự sát, bị giết hay bị tai nạn giao thông, bị chết vì thiên tai, hỏa hoạn thì đều có tà khí cực mạnh.
Thường những người đi cứu nạn đều là người thân của người bị nạn, những người dũng cảm hay quân nhân có dương khí vượng, hay những y tá, bác sĩ ngày ngày đối diện với sự sống chết.
Người bình thường như chúng ta, nếu không thể giúp sức gì cho người bị nạn thì tốt nhất chớ nên lai vãng lại gần, vừa cản trở việc cứu nạn, vừa dễ bị tà khí ám theo. Thêm nữa, những nơi xảy ra án mạng hay người chết bất ngờ thì tà khí càng mạnh, cũng không nên thường xuyên lui tới.
Ao hồ, sông ngòi, biển lớn
Khi màn đêm buông xuống, tốt nhất đừng nên đi đến những nơi này để bơi lội làm gì. Thêm nữa, bên bờ ao hồ, sông suối mà có những cây lớn thì ban ngày cũng hạn chế đến đó. Theo quan nhiệm dân gian, đó là nơi mà "quỷ nước" sẽ tập trung lại trong tháng cô hồn - tháng 7 theo lịch âm, tìm người chết thế thân mình.
Mộ tập thể
Bao nhiêu người cùng chôn chung một mồ, theo thời gian không ai còn biết đến sự tồn tại của nấm mồ đó để cúng giỗ, các cô hồn không được ai nhớ đến nên tích tụ nhiều oán khí, tìm đến con người để giải tỏa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
