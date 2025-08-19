Người tuổi Thìn nên để vật phẩm này trên xe để chiêu tài lộc, vạn dặm bình an
GĐXH - Mọi chuyến đi đều có những rủi ro, để tránh được những điều không may trong quá trình di chuyển thì nhiều tài xế đã lựa chọn tượng Phật để trên xe nhằm mong muốn nhận được những điều may mắn, suôn sẻ trong suốt quá trình đi lại.
Năm sinh của người tuổi Thìn và cung mệnh riêng cho từng tuổi: Nhâm Thìn (1952) thuộc bản mệnh Thủy. Giáp Thìn (1964) thuộc bản mệnh Hỏa. Bính Thìn (1976) thuộc bản mệnh Thổ. Mậu Thìn (1988) thuộc bản mệnh Thổ. Canh Thìn (2000) thuộc bản mệnh Kim.
Những mẫu tượng Phật để xe ô tô hợp tuổi Thìn
Để cho quá trình lái xe, tinh thần của bác tài luôn được thoải mái, vui vẻ thì người tuổi Thìn nên thỉnh tượng tượng Phật để xe ô tô. Dưới đây là top các mẫu tượng Phật phù hợp với người tuổi Thìn giúp mang lại năng lượng tốt và bình an trên cả chuyến đi.
Dây khánh treo xe tượng Phật Bồ tát quan âm tọa sen
Dây khánh treo xe là một sản phẩm không mấy xa lạ với những người sở hữu ô tô. Dây khánh treo xe hình tượng phật bồ tát quan âm tọa sen được đánh giá là phù hợp với chủ nhân tuổi Thìn. Hình ảnh Phật Quan âm với dáng vẻ phúc hậu, hiền từ và bao dung được làm từ ngọc cao cấp kết hợp với những sợi dây treo đỏ. Đây là một sản phẩm được mọi người cho là sẽ mang đến những điều tốt lành và bình an cho chủ nhân sở hữu.
Treo dây khánh tượng Phật Bồ tát quan âm tọa sen bên trong xe ô tô còn giúp che chở, phù hộ cho chủ xe trong suốt quãng đường đi lại sẽ gặp may mắn và an lành. Ngoài ra còn giúp chủ xe mệnh Thổ có thể tránh được những điều không may trong cuộc sống và công việc của mình.
Tượng phật Tây Phương Tam Thánh để taplo ô tô
Tượng Phật Tây Phương Tam Thánh để đặt trên taplo ô tô sẽ là sản phẩm đem lại may mắn và bình an cho chủ nhân. Đây là bộ ba vị phật đã cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh thoát khỏi những tủi nhục, buồn đau trên nhân thế. Có thể nói, những vị phật này là biểu tượng cho sự tiên phong về thiện lành và từ bi. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu tượng này với màu sắc, thiết kế và kích thước khác nhau. Loại sản phẩm này đã có kích thước nhỏ để phù hợp đặt bên trong taplo ô tô.
Đặt tượng phật Tây Phương Tam Thánh lên trên xe sẽ giúp cho chủ xe an tâm hơn khi lái xe. Bởi phật trên cao sẽ che chở và đem đến những điều may mắn, sự an lành dành cho chủ xe tuổi Thìn trong suốt quãng đường dài.
Tượng phật thần tài đặt trên ô tô hợp tuổi Thìn
Ngoài những vị Phật mà chúng tôi đã nêu ra ở phía trên thì tượng Phật Thần tài cũng được nhiều người lựa chọn đặt trên xe ô tô. Đây cũng là một loại sản phẩm thích hợp cho những người tuổi Thìn.
Đặt tượng Phật Thần tài trên xe sẽ giúp cho chủ xe gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong suốt quãng đường đi. Đồng thời đây cũng là "lá bùa" tinh thần cho người lái xe để giúp chủ nhân luôn có tinh thần thoải mái và vững vàng khi lái xe. Đặc biệt với những chuyến đi làm ăn xa thì Phật Thần tài sẽ phù hộ cho chủ xe về bổng lộc và tiền bạc.
Ý nghĩa của tượng Phật trên xe ô tô theo tuổi
Từ sâu thẳm trong đời sống văn hoá của người dân Việt Nam, hình ảnh các vị Phật là biểu tượng sự cao quý và linh thiên. Phật sẽ bảo vệ và che chở cho con dân trước những nguy hiểm và lầm than. Do vậy, các sản phẩm về phật như tượng Phật, dây khánh treo trên xe, hình ảnh về các vị Phật hay tranh Phật… được tạo ra để mọi người có thể thỉnh về, trưng bày bên trong nhà để cầu mong sao có những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với gia đình.
Không chỉ vậy, đặt các sản phẩm tượng Phật lên trên xe ô tô còn giúp cho người lái xe cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình lái. Phật Tổ sẽ che chở mọi người trên xe tránh khỏi những điều xui rủi, mang lại sự may mắn và tài lộc. Giúp cho chuyến đi luôn được thượng lộ bình an. Đồng thời còn giúp cho công việc gặp được nhiều may mắn và được nhiều người giúp đỡ để sớm có thể thành công.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
