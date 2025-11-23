Ngày hội hiến máu “Hành Bồ Tát đạo” trao sự sống, gieo hạt thiện lành
GĐXH - Ngày 23/11 đã diễn ra ngày hội hiến máu “Hành bồ tát đạo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tinh thần từ bi của Phật giáo với truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới dự.
Hòa thượng, TS. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nhấn mạnh, trong lục độ Ba la mật, "bố thí" là hạnh đầu tiên và cao quý nhất. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ vật chất, cao hơn nữa là "hiến tặng sự sống", cứu giúp con người trong lúc hoạn nạn. Vì vậy, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử y học mà còn là pháp "hành Bồ Tát đạo" giữa đời thường.
Hiến máu là gieo hạt giống từ bi, là phụng sự con người theo tinh thần vô ngã vị tha của Phật giáo Việt Nam. Hoạt động hiến máu nhân đạo được tổ chức tại Học viện nhằm tiếp tục khẳng định vai trò nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo không đứng ngoài nỗi khổ của con người mà đưa tinh thần Bồ Tát đạo vào hành động cụ thể, giáo dục tăng, ni sinh rèn luyện tâm từ bi, trí cứu khổ bằng việc làm thiết thực.
Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, chương trình "Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát Đạo" mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên và đầy nhân văn của truyền thống "Lá lành đùm lá rách", của tinh thần "cứu khổ, cứu nạn" đã thấm sâu trong tâm thức người Việt và trong giáo lý từ bi của đạo Phật.
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là sự hiện thực hóa của lòng yêu thương, sự sẻ chia và hạnh nguyện Bồ Tát trong đời sống hiện đại. Đó không chỉ là món quà sự sống gửi tới người bệnh mà còn là hạt giống thiện lành được gieo vào cộng đồng, giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế trong xã hội.
"Tôi tin rằng, với sự chung tay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các Tăng, Ni, Phật tử và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phong trào hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngành y tế trong công tác điều trị và cấp cứu; đồng thời góp phần xây dựng một xã hội giàu tình người, nhân văn và bền vững" – Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ.
Trong hơn 30 năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhờ có nguồn máu an toàn và chất lượng đã giúp ngành y tế đảm bảo tốt công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh; đồng thời có thể triển khai, áp dụng nhiều kỹ thuật mới hiện đại như ghép tạng, ghép tế bào gốc…
Trong hành trình ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng vai trò quan trọng, với nhiều chương trình hiến máu được tổ chức ngay tại chùa, trụ sở Giáo hội và đặc biệt là tại Học viện Phật giáo VN ở Hà Nội – nơi đã thu hút hàng nghìn tăng, ni, Phật tử tham gia.
Nhân dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cũng phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Hòa thượng Thích Thanh Quyết gửi thông điệp: "Mong miền Trung kiên cường; Bắc – Trung – Nam một nhà, đạo – đời bất nhị".
