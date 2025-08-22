Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch: Mâm cúng gồm những gì và bày thế nào để chiêu lộc, đón may mắn?
Ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch không chỉ mở đầu cho tháng cô hồn mà còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Một mâm cúng đủ đầy, bày biện tươm tất không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp gia đình đón nhận năng lượng tốt, hanh thông tài lộc trong suốt tháng.
Ngày mùng 1 đầu tháng Âm lịch vốn được xem là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ mới. Riêng tháng 7 lại càng đặc biệt, bởi theo dân gian, đây là tháng “xá tội vong nhân”. Lễ cúng ngày mùng 1 vừa là nghi thức tâm linh, vừa là cách để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo, cầu mong gia đạo được che chở, tránh khỏi xui xẻo.
Theo phong thủy, mâm cúng được sắp đặt chỉn chu sẽ giúp gia chủ thu hút năng lượng tốt, mở ra vận khí hanh thông trong cả tháng. Người xưa tin rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vì vậy, dù bày biện mâm cúng đơn sơ hay cầu kỳ, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm.
Những lễ vật cần chuẩn bị cho mâm cúng
Một mâm cúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch thường bao gồm những lễ vật cơ bản sau:
Hương, hoa, đèn nến
- Hương để kết nối cõi âm và cõi dương, là vật phẩm không thể thiếu.
- Hoa tươi (thường chọn hoa cúc, hoa huệ, hoa sen) mang ý nghĩa thanh tịnh.
- Đèn nến tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường, xua tan u tối.
Khay ngũ quả
- Tùy vùng miền, có thể chọn 5 loại quả theo mùa, tượng trưng cho ngũ hành.
- Quả thường dùng: Chuối xanh, bưởi, táo, lựu, cam… vừa đẹp mắt vừa ý nghĩa.
Ảnh: Vũ Thu Hương
Xôi, chè, bánh
- Xôi gấc, chè trôi nước hoặc bánh chay là món thường thấy, mang ý nghĩa sum vầy, viên mãn.
- Đây cũng là phần dâng cúng giản dị nhưng thể hiện sự chu đáo.
Món mặn
- Tùy từng gia đình có thể chuẩn bị gà luộc, thịt heo quay, canh măng, nem rán…
- Các món ăn mang hương vị truyền thống, vừa quen thuộc vừa trọn tình hiếu lễ.
Vàng mã, quần áo chúng sinh
- Đây là đặc trưng trong lễ cúng tháng 7, thể hiện lòng từ bi, bố thí cho các vong hồn vất vưởng.
- Tùy theo điều kiện, gia chủ có thể chuẩn bị vừa đủ, tránh lãng phí.
Gợi ý mâm cúng đầy đủ và hợp phong thủy
Một mâm cúng chuẩn chỉnh không cần quá cầu kỳ nhưng nên cân đối cả phần hương, hoa, lễ mặn và chay. Dưới đây là một gợi ý cơ bản:
- 1 con gà luộc nguyên con (tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp).
- 1 đĩa xôi gấc hoặc xôi đậu xanh (cầu may mắn, thịnh vượng).
- 1 bát chè trôi nước (mong sự tròn đầy, hạnh phúc).
- 1 mâm ngũ quả (đủ đầy ngũ hành, cân bằng âm dương).
- 1 lọ hoa tươi (cúc, sen hoặc huệ).
- Hương, nến, nước sạch, rượu trắng.
- 1 ít tiền vàng, quần áo giấy để hóa cho vong linh.
Gia chủ có thể linh hoạt thêm các món hợp khẩu vị gia đình, miễn sao bày biện tươm tất bằng tấm lòng thành.
Ảnh: Vũ Thu Hương
Một vài lưu ý khi bày mâm cúng
- Chọn giờ cúng: Tốt nhất là cúng vào buổi sáng sớm ngày mùng 1, khi dương khí thịnh.
- Vị trí đặt mâm: Thường đặt ở bàn thờ gia tiên trong nhà. Nếu cúng chúng sinh, nên bày một mâm nhỏ ngoài sân hoặc trước cửa nhà.
- Trang phục: Người làm lễ nên ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ.
- Lời khấn: Quan trọng là sự thành tâm, có thể khấn đơn giản, cầu xin bình an, sức khỏe, tài lộc cho cả gia đình.
Dẫu vậy, không quá đặt nặng hình thức: Mâm cúng quan trọng ở tấm lòng, không ở sự xa hoa.. Giữ tâm an lạc: Khi cúng, nên gạt bỏ lo âu, thành tâm hướng thiện.
Bố thí chúng sinh: Tháng 7 còn là dịp để làm việc thiện, phóng sinh, giúp đỡ người nghèo, nhờ vậy vận khí càng thêm cát lành.
Mùng 1 tháng 7 Âm lịch là ngày mở đầu tháng Vu Lan và tháng cô hồn, mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tâm linh người Việt. Một mâm cúng tươm tất, thành tâm không chỉ để tưởng nhớ tổ tiên, tri ân cha mẹ mà còn để cầu mong bình an, hanh thông, đủ đầy trong suốt tháng. Chuẩn bị mâm cúng đúng cách, giữ tâm hướng thiện, gia chủ sẽ cảm nhận được sự an lành và may mắn lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời sống.
Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩyĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy khác biệt giữa phở Sài Gòn, phở Nam Định và phở Hà Nội là luôn phục vụ kèm quẩy. Vậy ăn phở có nên kèm thêm quẩy? Và nguồn gốc món ăn này ra sao?
Thực đơn giảm mỡ, giảm cân trong 1 tuần cho phụ nữ trung niênĂn - 7 giờ trước
SKĐS - Đối với phụ nữ tuổi trung niên, để giảm mỡ và săn chắc cơ thể, cần một chế độ ăn uống hợp lý vừa hỗ trợ giảm mỡ vừa giữ cơ và ổn định hormone.
6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấuĂn - 9 giờ trước
GĐXH - 6 món ăn ngon dễ làm từ gừng tươi rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch vì có khả năng giúp cơ thể dưỡng dương khí, ấm tỳ vị, hóa giải khí âm, đặc biệt tốt trong tháng "cô hồn".
Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Từ tháng 8 – 10 là thời điểm chính vụ của loại củ được ví ‘nhân sâm mùa thu’ này. Loại củ này giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết, tốt với người tiểu đường nên lựa chọn.
Những đặc sản Việt Nam nhìn 'hết hồn' nhưng ăn vào lại ngon quên lối vềĂn - 1 ngày trước
Nhiều món ăn ở Việt Nam từng khiến thực khách phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi dám thử thì lại hóa ra hương vị khó cưỡng, càng ăn càng mê.
Bất ngờ loại rau được mệnh danh là 'vua thải độc gan', bán đầy ở chợ Việt, giá rẻ như choĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vô số các loại thực phẩm, loại rau này đã được khoa học công nhận với khả năng làm sạch và bảo vệ gan một cách vượt trội.
25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!Ẩm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Gia đình là chốn yêu thương, điểm tựa vững chắc. Với chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội), mâm cơm không chỉ ngon mà còn gắn kết, gửi trao yêu thương.
Cỗ Bát Tràng vừa thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia có gì hấp dẫn?Ăn - 1 ngày trước
Cỗ Bát Tràng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; vậy cỗ Bát Tràng có gì đặc biệt, gồm những món nào?
Học Tăng Thanh Hà nấu 5 món ăn dân dã, dễ làm mà ngon miệng đưa cơmĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà cùng mẹ chế biến món canh nghêu nấu khế chua, một món ăn giản dị, quen thuộc trong mùa hè oi bức.
Dùng dầu ăn và muối để ngâm ngao là sai lầm: Một ngư dân chỉ mẹo giúp ngao nhả cát ra nhanh chóng và sạch sẽĂn - 2 ngày trước
Trong một lần đi chợ ở vùng biển thời gian gần đây, tôi được một ngư dân sống ven biển nói rằng dùng dầu ăn và muối để khiến ngao nhả cát là cách sai. Theo ông việc đổ dầu ăn và muối vào không giải quyết được vấn đề.
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácĂn
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.