Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.
Người sinh ngày 6 Âm lịch: Thông minh, cẩn trọng và khiêm nhường
Người sinh vào ngày 6 Âm lịch thường đáng tin cậy, nói năng có chừng mực và luôn suy tính kỹ lưỡng trước khi hứa hẹn điều gì.
Họ không dễ dàng thất hứa hay hành động bốc đồng chỉ để làm vui lòng người khác.
Dù sở hữu trí tuệ sắc bén và năng lực vượt trội, những người này lại không thích khoe khoang.
Chính sự khiêm nhường ấy giúp họ tránh được những sự ganh ghét, đố kỵ trong môi trường sống và công việc.
Tính cách ham học hỏi, không ngừng trau dồi bản thân khiến con đường phát triển của họ ngày càng rộng mở.
Nhờ đó, người sinh ngày Âm lịch này thường sớm gặp cơ hội tốt trong sự nghiệp, tài vận ngày một hanh thông, cuộc sống hiện tại và tương lai đều vững chắc.
Người sinh ngày 14 và 17 Âm lịch: Vừa có ngoại hình, vừa có nhân cách
Theo tử vi, những người sinh vào ngày 14 và 17 Âm lịch thường gây ấn tượng mạnh với người khác ngay từ khi còn trẻ nhờ ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng sủa, dễ tạo thiện cảm.
Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất ở họ không phải diện mạo mà chính là nhân cách. Người sinh hai ngày này thường hòa nhã, luôn nở nụ cười khi gặp gỡ mọi người, cư xử lễ độ và không bao giờ tỏ ra kiêu căng.
Nhờ tính cách khiêm tốn và sự giỏi giang, họ dễ dàng được cấp trên trọng dụng, có nhiều cơ hội thăng tiến và thu nhập cũng ngày càng cải thiện.
Trong tương lai, những người sinh ngày 14 và 17 Âm lịch hiếm khi phải lo lắng về cuộc sống sa sút hay túng thiếu, bởi họ vừa có tài, vừa có đức, lại thường gặp quý nhân giúp đỡ.
Người sinh ngày 28 Âm lịch: Linh hoạt, hùng biện và hòa đồng
Những ai sinh vào ngày 28 Âm lịch thường có vận số khá may mắn. Họ nổi bật nhờ khả năng ứng xử khéo léo, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và dễ dàng hòa nhập cùng tập thể.
Không chỉ thông minh, họ còn có tài ăn nói, biết cách diễn đạt để thuyết phục người khác.
Dù vậy, người sinh ngày Âm lịch này vẫn giữ thái độ khiêm tốn, hòa nhã, không để sự thành công làm thay đổi bản thân.
Chính nhờ sự khéo léo và tinh thần cầu tiến, họ thường tạo dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
Đây là nền tảng quan trọng giúp con đường kiếm tiền của họ thuận lợi, có quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện gia tăng thu nhập và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
4 ngày sinh Âm lịch thông minh nhưng khiêm tốn
Có thể thấy, những người sinh vào ngày 6, 14, 17 và 28 Âm lịch đều mang điểm chung là trí tuệ sắc bén đi kèm sự khiêm nhường trong cách sống.
Họ không phô trương khả năng, mà dùng sự khéo léo và nhân cách để gây dựng lòng tin.
Chính vì vậy, cuộc đời của họ thường nhận được nhiều may mắn, gặp quý nhân tương trợ, tài vận và sự nghiệp đều hanh thông.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
