Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhân

Chủ nhật, 13:40 07/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng bị mạo danh bán thuốc giảm cân.

Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết tên tuổi và hình ảnh của cô bị mạo danh để rao bán thuốc giảm cân. 

Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng dù đã nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng mỗi ngày vẫn nhận được hàng chục tin nhắn từ khán giả hỏi về việc cô có tham gia quảng cáo các sản phẩm giảm cân hay không.

"Hồng Đào không quảng cáo hoặc bán thuốc giảm cân dưới bất kỳ một hình thức nào". Đồng thời, cô cho biết: "Nhiều người đã mua lầm rồi. Các bạn giúp mình chia sẻ dùm để tránh tình trạng này nha", nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

- Ảnh 1.

Hồng Đào lên tiếng về việc bị lợi dụng tên tuổi và hình ảnh để rao bán thuốc giảm cân.

Đi kèm với lời cảnh báo, Hồng Đào đăng tải hình ảnh một số trang mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến giả mạo sử dụng tên, hình ảnh và thậm chí còn có video để tạo cảm giác tin cậy với người mua. Những chiêu thức này khiến không ít khán giả hiểu lầm, bỏ tiền mua sản phẩm kém chất lượng.

Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Việt vướng vào tình huống bị giả danh để bán hàng. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), việc tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo nghệ sĩ ngày càng trở nên dễ dàng, tinh vi và khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, các sản phẩm thường được gắn tên nghệ sĩ là thuốc giảm cân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng – những mặt hàng dễ đánh vào tâm lý người tiêu dùng.

- Ảnh 2.

Ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ sống bình yên cùng 2 con gái và nhiệt tình tham gia nghệ thuật.

Trên thực tế, nhiều khán giả đã phản ánh tình trạng "tiền mất, tật mang" khi mua phải các sản phẩm không rõ nguồn gốc nhưng gắn mác nghệ sĩ quảng cáo. Mỗi khi phát hiện, các nghệ sĩ buộc phải lên tiếng đính chính để bảo vệ uy tín cá nhân cũng như cảnh báo khán giả.

Trường hợp của Hồng Đào thêm một lần cho thấy mức độ phổ biến của tình trạng mạo danh nghệ sĩ hiện nay. Trường hợp của Hồng Đào là một ví dụ điển hình khi dù đã trực tiếp lên tiếng, tình trạng giả mạo vẫn chưa chấm dứt. Bằng thông báo khẩn trên trang cá nhân, Hồng Đào mong khán giả thận trọng hơn, tránh để rơi vào những rủi ro không đáng có.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim 'Chốt đơn' lay động khán giả với lời tỏ tình nghẹn ngào của Hồng Đào dành cho Quyền Linh

Phim 'Chốt đơn' lay động khán giả với lời tỏ tình nghẹn ngào của Hồng Đào dành cho Quyền Linh

Con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu

Con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu

Tuấn Trần, Hồng Đào lấy nước mắt khán giả với bi kịch tình thân qua 'Mang mẹ đi bỏ'

Tuấn Trần, Hồng Đào lấy nước mắt khán giả với bi kịch tình thân qua 'Mang mẹ đi bỏ'

Bị đồn tái hôn ở tuổi 63, Hồng Đào nói 'chưa gả cho ai được'

Bị đồn tái hôn ở tuổi 63, Hồng Đào nói 'chưa gả cho ai được'

Sau ly hôn, Hồng Đào từng phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, cuộc sống hiện tại thế nào?

Sau ly hôn, Hồng Đào từng phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, cuộc sống hiện tại thế nào?

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cưới

Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cưới

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn về tài chính cũng như tình cảm nhưng cô không nghĩ đến chuyện làm đám cưới.

Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trở

Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trở

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Việt Anh thành công với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” vẫn là vai diễn để đời của nam diễn viên.

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.

Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhân

Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhân

Giải trí - 6 giờ trước

Tùng Yuki - nam vệ sĩ quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm và dàn sao quốc tế trong các sự kiện lớn. Hình ảnh của ông mới đây tại đại lễ A80 bất ngờ gây chú ý.

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.

Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dị

Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dị

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Nghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.

Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Khoảnh khắc Tiểu Vy chung khung hình với tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và dàn sao quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Dù đã bước vào độ tuổi 30, nhan sắc “hack tuổi” của bà xã diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'

Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Thân Thúy Hà dù nhận về nhiều lời khen về vai diễn người mẹ trong "Mưa đỏ", nhưng mới đây nữ diễn viên trải lòng "không vui nếu bị mang ra so sánh".

Xem nhiều

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Xem - nghe - đọc
VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Xem - nghe - đọc
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top