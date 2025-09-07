Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhân
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng bị mạo danh bán thuốc giảm cân.
Nghệ sĩ Hồng Đào mới đây bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cho biết tên tuổi và hình ảnh của cô bị mạo danh để rao bán thuốc giảm cân.
Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng dù đã nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng mỗi ngày vẫn nhận được hàng chục tin nhắn từ khán giả hỏi về việc cô có tham gia quảng cáo các sản phẩm giảm cân hay không.
"Hồng Đào không quảng cáo hoặc bán thuốc giảm cân dưới bất kỳ một hình thức nào". Đồng thời, cô cho biết: "Nhiều người đã mua lầm rồi. Các bạn giúp mình chia sẻ dùm để tránh tình trạng này nha", nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.
Đi kèm với lời cảnh báo, Hồng Đào đăng tải hình ảnh một số trang mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến giả mạo sử dụng tên, hình ảnh và thậm chí còn có video để tạo cảm giác tin cậy với người mua. Những chiêu thức này khiến không ít khán giả hiểu lầm, bỏ tiền mua sản phẩm kém chất lượng.
Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Việt vướng vào tình huống bị giả danh để bán hàng. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), việc tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo nghệ sĩ ngày càng trở nên dễ dàng, tinh vi và khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, các sản phẩm thường được gắn tên nghệ sĩ là thuốc giảm cân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng – những mặt hàng dễ đánh vào tâm lý người tiêu dùng.
Trên thực tế, nhiều khán giả đã phản ánh tình trạng "tiền mất, tật mang" khi mua phải các sản phẩm không rõ nguồn gốc nhưng gắn mác nghệ sĩ quảng cáo. Mỗi khi phát hiện, các nghệ sĩ buộc phải lên tiếng đính chính để bảo vệ uy tín cá nhân cũng như cảnh báo khán giả.
Trường hợp của Hồng Đào thêm một lần cho thấy mức độ phổ biến của tình trạng mạo danh nghệ sĩ hiện nay. Trường hợp của Hồng Đào là một ví dụ điển hình khi dù đã trực tiếp lên tiếng, tình trạng giả mạo vẫn chưa chấm dứt. Bằng thông báo khẩn trên trang cá nhân, Hồng Đào mong khán giả thận trọng hơn, tránh để rơi vào những rủi ro không đáng có.
Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cướiGiải trí - 1 giờ trước
Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn về tài chính cũng như tình cảm nhưng cô không nghĩ đến chuyện làm đám cưới.
Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trởGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - NSƯT Việt Anh thành công với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” vẫn là vai diễn để đời của nam diễn viên.
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.
Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhânGiải trí - 6 giờ trước
Tùng Yuki - nam vệ sĩ quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm và dàn sao quốc tế trong các sự kiện lớn. Hình ảnh của ông mới đây tại đại lễ A80 bất ngờ gây chú ý.
Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.
Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dịCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Nghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.
Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ýGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Khoảnh khắc Tiểu Vy chung khung hình với tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và dàn sao quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thươngThế giới showbiz - 21 giờ trước
GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).
Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa ĐỏGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Dù đã bước vào độ tuổi 30, nhan sắc “hack tuổi” của bà xã diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.
Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Thân Thúy Hà dù nhận về nhiều lời khen về vai diễn người mẹ trong "Mưa đỏ", nhưng mới đây nữ diễn viên trải lòng "không vui nếu bị mang ra so sánh".
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.