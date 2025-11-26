Nguyệt 'thảo mai' phim 'Phía trước là bầu trời' trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạp

Diễn viên vai Nguyệt "thảo mai" bất ngờ trở lại với 2 phim điện ảnh

Diễn viên Hà Hương - người từng nổi tiếng với vai diễn Nguyệt "thảo mai" trong "Phía trước là bầu trời" đánh dấu sự trở lại màn ảnh khi góp mặt trong bộ phim "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam dự kiến ra rạp vào tháng 12 tới. Bộ phim "Thế hệ kỳ tích" mang thông điệp cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, phim quy tụ các diễn viên gồm: NSND Thanh Hoa, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My, Hà Hương, Tuấn Hưng...

Sau đó, vào ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, diễn viên Hà Hương tiếp tục gặp lại khán giả với phim "Mùi phở". Tác phẩm có sự tham gia của những nghệ sĩ kỳ cựu từ sân khấu truyền thống miền Bắc như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền cùng sự kết hợp với những nhân tố phòng vé nổi bật từ thị trường giải trí phương Nam như Thu Trang.

Diễn viên Hà Hương trong phim Thế hệ kỳ tích. Ảnh VTV

Chia sẻ với Thời báo VTV, diễn viên Hà Hương cho biết, tôi là người luôn tin vào cơ duyên, khi nhận lời tham gia một dự án phim nào đó thì nghĩa là đã "kết" được mối duyên từ nhiều yếu tố khác nhau. Tôi trân quý cả hai cơ hội mới tới với mình. Đây cũng là những bộ phim mang theo tình yêu với những gì thuộc về truyền thống, về gia đình, điều mà tôi rất tâm huyết.

Về phim Tết "Mùi phở", theo diễn viên Hà Hương, đây là sản phẩm đầu tay của đạo diễn Minh Beta, người mà nữ diễn viên từng cộng tác khi trở lại với nghệ thuật thời điểm năm 2018. Nên khi nhận được lời đề nghị, Hà Hương đã đồng ý ngay mà không cần để ý quá nhiều về vai chính vai phụ, về thời lượng lên hình ra sao.

Cũng theo Hà Hương, lúc nổi tiếng nhất cũng là lúc chị đã chọn gia đình, để chu toàn việc làm vợ, làm mẹ. Đến một cơ duyên thích hợp, lại được tìm thấy mình ở những vai diễn. Có thể chỉ là vai phụ thôi nhưng đủ để hiểu rằng tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên, và khát khao được cống hiến cho khán giả vẫn luôn mạnh mẽ.

Hà Hương trong phim "Thế hệ kỳ tích". Ảnh VTV

Diễn viên Hà Hương nổi tiếng suốt hơn 20 năm với nhân vật Nguyệt "thảo mai"

Diễn viên Hà Hương (tên đầy đủ là Hà Thu Hương) sinh năm 1982 tại tỉnh Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng với khán giả 8x, 9x, nhất là qua vai Nguyệt "thảo mai" trong bộ phim "Phía trước là bầu trời". Phát sóng vào năm 2001, bộ phim “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã tạo ra cơn sốt trên màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ.

Phim khai thác cuộc sống của những bạn trẻ xa quê lên Hà Nội trọ học, lập nghiệp. Chính sự hồn nhiên, trong sáng của thời sinh viên rộn ràng không âu lo đã đem lại thành công cho bộ phim qua sự nhập vai xuất sắc của dàn diễn viên trẻ.

Diễn viên Hà Hương trong phim "Phía trước là bầu trời" (Ảnh tư liệu).

Hà Hương vào vai Nguyệt, bạn cùng phòng của Thương và Nhung ở xóm trọ sinh viên. Nguyệt sở hữu sự sắc sảo, khéo léo và luôn tìm mọi cách để đổi đời ở thành phố. Với tính cách có phần "ranh ma", đây được xem là nhân vật bị ghét nhất trong phim. Điều đó cũng chứng minh cho diễn xuất thành công của Hà Hương. Sau thành công của vai diễn này, Hà Hương tiếp tục theo đuổi niềm đam mê múa của mình. Cô từng là một diễn viên múa tài năng của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Diễn viên Hà Hương hiện tại tuổi U50 vẫn giữ được nét trẻ trung, sự cuốn hút như thuở nào. Ảnh VTV



Sau vai diễn Nguyệt trong phim "Phía trước là bầu trời" Hà Hương ít tham gia đóng phim và dành thời gian cho niềm đam mê múa. Năm 2007, Hà Hương từng tham gia chương trình "Phụ nữ thế kỷ 21". Tuy nhiên, sau đó cô dừng sự nghiệp để kết hôn. Năm 2021, khán giả bất ngờ và thích thú khi thấy diễn viên Hà Hương xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Bão ngầm", đánh dấu sự trở lại phim ảnh của nữ diễn viên.

