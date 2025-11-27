Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", do kjông có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến “mối làm ăn” thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để “vay” 500 triệu.
Trong tập 19 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Thiệu bất ngờ khi có một vị khách xuất hiện trong ngôi nhà của mình. Đó chính là Viên, người mà Thiệu đã sai đàn em thủ tiêu. Thiệu giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm vì nếu không có ý định hợp tác thì Viên đã không nắm trong tay nhiều bí mật của hắn ta như vậy.
Viên nói muốn ra nước ngoài nhưng không còn tin tưởng Thiệu nữa. Tuy vậy, anh ta cũng hiểu người có thể giúp mình việc này chỉ có Thiệu. Viên cũng tuyên bố nếu rơi vào đường cùng, hắn sẽ đảo lộn hoặc xóa mọi thứ trong hệ thống, khiến Thiệu mất nhiều hơn. Thiệu khẳng định mình vẫn là đồng minh của Viên. Điều hắn quan tâm là lợi ích nên muốn Viên tin tưởng mình. Thiệu đã giới thiệu một bên thứ ba để đưa Viên ra nước ngoài trốn.
Để chuẩn bị đường lui cho mình, Viên đã liên hệ đến Hằng Thu - Viện Phó Viện Kiểm sát. Viên muốn Thu phải đáp ứng một vài điều kiện của mình nếu muốn có được bằng chứng. Tuy nhiên, Thu lại rất cứng rắn.
“Tôi không phán đoán khi thiếu căn cứ, nhưng với người đã vi phạm pháp luật, tự thú và hợp tác là cách duy nhất để được khoan hồng... Anh không có quyền đòi hỏi. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ áp dụng mọi điều thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép” - Thu bình tĩnh đáp.
Khi cuộc gọi còn chưa kết thúc, Viên bất chợt nhận ra có người theo dõi bên ngoài nên ngay lập tức tắt máy. Đó là người của đường dây vượt biên đến lấy tiền đặt cọc của Viên. Ở đầu dây bên này, Thu cũng nhìn thấy sự xuất hiện của chồng nên lảng tránh nói sang vấn đề khác.
Trong khi đó, Bí thư Sơn thảo luận với Phó bí thư Sách về việc quyết định cán bộ đảm nhận vị trí Giám đốc Sở Tài chính. Ông Sách đề nghị lùi thời gian tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ, để có thêm thời gian làm rõ các vấn đề liên quan đến tư cách đạo đức của ứng viên nhưng Bí thư Sơn từ chối. Bởi lẽ, các cơ quan điều tra đã có báo cáo về trường hợp của Lê Chỉnh.
“Tôi thấy ở Lê Chỉnh có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng, có ý chí, bản lĩnh và biết cách nhìn nhận bản chất vấn đề, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực, điều đó đã quy định rõ nhưng có mấy ai làm tốt đâu”, Bí thư Sơn khen ngợi Lê Chỉnh.
Không có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến “mối làm ăn” thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để “vay” 500 triệu. Tuy nhiên, giám đốc công ty chỉ có thể đưa cho Vinh 250 triệu đồng. Vinh đã mang số tiền này đến gặp Đình - nhân viên phụ trách hồ sơ của Viện Kiểm sát.
Vừa gặp Đình, Vinh thể hiện sự khó chịu vì phải đưa thêm tiền cho anh ta. Ngay lập tức, Đình đã cho Vinh xem quyết định khởi tố vụ án đường dây đánh bạc, trong đó có tên của Vinh. Điều đó khiến anh ta vô cùng lo lắng, chấp nhận bỏ tiền ra đưa Đình. Ngay sau cuộc gặp này, Vinh lại tìm đến nhà Khắc để van xin tìm cách cứu anh ta.
Khắc đã hiểu ra rằng Vinh chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, thậm chí có thể kéo anh ta xuống bùn. “Sao mày báo tao mãi nhỉ. Tao giúp mày hết cách rồi, bây giờ tao chịu rồi. Mày muốn trả ơn tao đúng không? Tao chỉ xin mày làm đúng một việc thôi, coi như tao không biết chuyện gì của mày” - Khắc quyết định dứt tình, không giúp Vinh nữa.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Hằng Thu đã nhận được tin tức của Triển về chiếc thẻ xuất hiện ở bệnh viện. Triển cho biết, chiếc thẻ này không có bất kỳ mối liên hệ nào với Chấn (chồng của Thu). Tuy nhiên, dường như Thu vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ. Thu không biết rằng chồng mình có liên quan đến Đức - người đã chết cách đây không lâu.
Cơ quan điều tra đã tìm ra Chấn mua một bức tranh của Đức với giá hơn 50 triệu đồng, trong khi gia đình Chấn - Thu lại đang tiết kiệm tiền để sửa nhà.
