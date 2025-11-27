Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con
GĐXH - Tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến cảm xúc với khán giả khi cái kết đẹp với những cặp đôi Trúc Lam - Toàn; Kim Ngân - Dũng và một lựa chọn sống hài hòa của Mỹ Anh và Đăng.
Tập 48 cũng là tập cuối của "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Mở đầu tập phim, sau khi chính thức đề nghị Đăng (Doãn Quốc Đam) buông và không cho anh cơ hội làm lại, Mỹ Anh (Phương Oanh) rơi vào hoảng loạn. Cô nhốt mình vào phòng, khóc lóc và tự trách bản thân rất nhiều. Trúc Lam và Kim Ngân có mặt kịp thời nhưng cả hai phải thuyết phục mãi, Mỹ Anh mới chịu mở cửa.
Vậy là Mỹ Anh quyết định buông bỏ quá khứ, tạm biệt tuổi 35, tạm biệt thanh xuân, nơi có Đăng, có gia đình từng hạnh phúc, để bắt đầu một khởi đầu mới.
Từ đó, Mỹ Anh tập trung vào công việc kinh doanh của quán trà. Cô bất ngờ khi bà Lý hẹn gặp và đưa cho cô giấy tờ quyền sở hữu của đồi chè nơi mà cô từng ao ước trước đây nhưng hai vợ chồng không đủ khả năng tài chính để mua. Bà Lý cho biết, Đăng đã đến gặp bà và mua lại đồi chè để tặng Mỹ Anh.
Thấy bà Lý chia sẻ về tấm chân tình của Đăng dành cho mình, Mỹ Anh không phủ nhận Đăng là người tốt, tử tế nhưng cô cho rằng có những sai lầm không thể làm lại được. Hơn nữa, cô nhận ra Đăng sống với mình không thực sự hạnh phúc vì anh không được là chính mình.
Sau ly hôn không thể hàn gắn, Mỹ Anh và Đăng đều đồng tình "buông". Cả hai đều thoải mái với mối quan hệ chồng cũ - vợ cũ, mối quan hệ đối tác và như hai người bạn. Vì con chung, thỉnh thoảng Mỹ Anh và Đăng vẫn cùng đưa con đi ăn, tạo không khí vui vẻ, để bé Minh cảm nhận được cả bố và mẹ yêu thương và quan tâm.
Sau khi không chung sống với Mỹ Anh, Đăng trở về với tính cách của mình vốn có, từ phong cách ăn mặc trở đi. Đăng vẫn bận rộn với điều hành công ty nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm tới con. Còn về đồi chè Đăng tặng Mỹ Anh, cô xem đó là khoản đầu tư của một cổ đông và trả cổ tức đều đặn cho Đăng.
Ở diễn biến khác trong tập cuối, sau khi nhận lời tỏ tình của Dũng (Đức Hiếu), Kim Ngân (Việt Hoa) lại bất ngờ đề nghị Dũng dừng lại vì cô cho rằng cả hai có rung động dành cho nhau nhưng gọi là tình yêu thì chưa phải. "Chúng ta chỉ cố hoàn thành deadline hôn nhân của cuộc đời thôi" - Kim Ngân nhận định.
Kim Ngân quyết tâm vào miền Nam để học đầu bếp chuyên nghiệp. Trước khi Kim Ngân đi, Dũng tuyên bố để Kim Ngân yên tâm theo đuổi ước mơ - "Anh sẽ không chờ em đâu" và anh cũng không đến sân bay tiễn cô.
Nhưng 1 năm sau, ngày Kim Ngân nhận bằng tốt nghiệp đầu bếp, Dũng đã bất ngờ xuất hiện. Anh mang theo bó hoa sáp và chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị từ 1 năm trước nhưng giờ mới có cơ hội đeo vào tay Kim Ngân. Cô nàng 31 tuổi đã vỡ oà hạnh phúc vừa vì bất ngờ, xúc động.
1 năm sau, Trúc Lam (Quỳnh Kool) đã sinh một em bé xinh xắn, đáng yêu. Hai vợ chồng bận rộn khi chính thức trở thành bố mẹ. Niềm vui làm cha mẹ khiến Toàn càng trân trọng gia đình nhỏ, chăm vợ chăm con không rời. Trúc Lam cũng ngày càng trưởng thành, bình yên hơn khi thấy tổ ấm của mình đã thực sự trọn vẹn.
